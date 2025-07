« La plus importante depuis internet » : AWS révèle la tech qui va changer le monde

L’AWS présente une tech prête à bouleverser tout ce que vous pensiez connaître. Une nouvelle ère révolutionnaire commence maintenant !

Une technologie qui pourrait avoir le même impact qu’Internet à ses débuts ? Là, on parle d’un vrai tournant. L’AWS, le géant mondial du cloud computing est plutôt confiant que cette tech va apporter un grand changement. Tant sur le plan professionnel que personnel. Et cette déclaration audacieuse n’est pas qu’une simple prédiction. Non, c’est une certitude.

Du changement, oui il va y en avoir !

AWS en est convaincu. Les agents IA représentent une avancée aussi structurante que l’a été Internet. Leur influence sur nos usages, qu’ils soient personnels ou professionnels, s’annonce déjà considérable.

L’affirmation de Swami Sivasubramanian, vice-président d’Agentic AI renforce l’idée que l’apparition des agents IA n’est pas une simple évolution. Lors du sommet AWS à New York, il a confirmé que ceux-ci devraient accélérer l’innovation. Ils vont améliorer la productivité dans presque tous les secteurs.

« C’est le changement le plus marquant que nous ayons vu depuis l’avènement d’Internet », a expliqué Sivasubramanian, « avec ces agents, nous assistons à un passage au service en tant que logiciel. »

Cette affirmation se comprend facilement. Pour rappel, les agents IA sont des programmes capables d’agir de manière autonome pour réaliser une tâche. Ils réagissent souvent à ce qui se passe autour d’eux. En gros, ils prennent des décisions tout seuls, sans qu’on leur dise quoi faire à chaque fois.

La nouvelle tech d’AWS qui promet beaucoup

« C’est un bouleversement majeur à plusieurs niveaux », a ajouté Sivasubramanian. Le vice-président d’Agentic AI insiste sur le fait que la révolution avec les agents IA touche à presque tout. D’abord, ceux-ci changent la manière dont on crée, installe et utilise les logiciels. Et même la façon dont on les voit au quotidien.

Aussi, avec cette technologie, les entreprises vont devoir revoir complètement leur manière de gérer l’informatique. Parce que oui, créer des logiciels intelligents, c’est bien. Mais les faire tourner de façon fiable est un autre défi.

Enfin, le plus important, les logiciels ne seront plus de simples outils, mais de vrais partenaires. Grâce à ces agents, ils pourront interagir avec leur environnement et s’adapter à nos besoins en temps réel.

Pour rendre tout ça concret, Sivasubramanian a annoncé le lancement d’Amazon Bedrock AgentCore. Il s’agit d’une suite d’outils pensée pour utiliser les agents IA en situation réelle. Il décrit cette tech d’AWS comme « tout ce dont vous avez besoin pour mettre les agents en production ».

Il a aussi parlé AWS Marketplace, une tech qui pourra stocker des agents et des outils d’IA. L’idée est de permettre aux utilisateurs de trouver des solutions dans un catalogue centralisé. Mais aussi de pouvoir les acheter et les déployer facilement. Une aubaine pour les pros qui veulent aller vite.

