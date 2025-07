Ce qu’il manque à ChatGPT et aux IA ? Cette capacité humaine essentielle

On entend souvent que l’IA fait mieux que nous dans presque tous les domaines. Elle est plus rapide et plus efficace. Mais des chercheurs ont montré qu’il existe encore une capacité humaine que même les meilleurs outils ne savent pas reproduire.

On vante souvent les prouesses de l’IA. Elle occupe désormais une place centrale dans notre quotidien. Parfois, je me demande si elle ne va pas finir par tout faire à notre place. Mais ce que des chercheurs viennent de découvrir redonne un peu d’espoir à nous, les humains. Car malgré toute sa puissance, l’IA a encore du mal à raisonner comme nous. Elle peine à maîtriser une capacité humaine que nous utilisons chaque jour sans même y penser.

Cette capacité humaine qui nous semble évidente

Quand vous voyez une rivière ou une route pleine de voitures, que vous vient-il à l’esprit en premier ? Probablement la question comment traverser ? Instinctivement, votre cerveau évalue la situation.

Faut-il marcher, courir, nager ? Ou tout simplement faire demi-tour ? Il prend la décision en une fraction de seconde, sans que vous ayez besoin d’y réfléchir. Cette capacité humaine est essentielle à notre survie quotidienne.

Ce réflexe naturel repose sur ce qu’on appelle les schémas cérébraux uniques. Pour mieux comprendre, les chercheurs ont utilisé des scanners IRM. Le but est d’observer ce qui se passe dans notre tête lorsqu’on est face à un environnement inconnu.

Pendant le test, des participants regardaient des photos d’endroits variés, à l’intérieur comme à l’extérieur. Leur mission était d‘indiquer l’action qu’ils feraient dans chaque lieu. Pendant qu’ils faisaient cela, les scientifiques analysaient l’activité de leur cerveau.

Et ce qu’ils ont trouvé est fascinant. En effet, notre cerveau ne se contente pas de voir ce qu’il y a sur la photo. Il pense aussi, automatiquement, à ce qu’on pourrait faire dans cet environnement. Même sans y penser consciemment, notre cerveau anticipe. Il imagine les actions possibles, comme si c’était un réflexe.

Une victoire temporaire ?

En parallèle, les chercheurs ont aussi testé l’IA pour voir comment ses algos se débrouillent face au cerveau humain. Ils ont utilisé des outils comme des modèles de reconnaissance d’images et GPT-4.

Leur constat est sans équivoque. l’IA n’est pas aussi bonne que nous pour deviner les actions possibles dans une scène. « Les modèles d’IA se sont avérés moins performants dans ce domaine et ont encore beaucoup à apprendre du cerveau humain efficace »,explique Iris Groen, neuroscientifique computationnelle qui a dirigé l’étude.

Quand les IA sont entraînées à reconnaître les actions, elles faisaient un peu mieux. Mais même dans ce cas, leur façon de réfléchir restait différente de celle de la capacité humaine. Même les modèles les plus avancés ne font pas ça parfaitement. Oui, elles peuvent imiter nos décisions, mais comprendre comment traverser un endroit ? Pas encore.

Cela dit, on sent bien que le fait que l’IA ne pense pas comme un cerveau humain dans ces situations est temporaire ! Vu à quelle vitesse la technologie avance. D’autant plus qu’elle ne s’arrête pas au numérique. Elle s’invite aussi dans des domaines très pointus comme la santé, la robotique ou encore les voitures autonomes.

Peut-être qu’un jour, ChatGPT et ses copains seront capables de réfléchir à comment se déplacer dans plein d’environnements différents. Mais pour l’instant, vous pouvez être fiers d’avoir un cerveau qui les surpasse dans ce cas.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.