Claude for Financial Services : l’IA qui va aider les analystes en finance

15 juillet 2025 – Anthropic dévoile Claude financial services, une IA conçue pour les acteurs de la finance, notamment les institutions financières.

La plateforme propose une analyse approfondie des marchés, des recherches sectorielles et des données internes. L’outil assiste aussi dans les choix d’investissement grâce à une interface centralisée. Celle-ci connecte données internes et flux de marché en temps réel, pour une prise de décision plus rapide et mieux informée.

We've launched Claude for Financial Services.



Claude now integrates with leading data platforms and industry providers for real-time access to comprehensive financial information, verified across internal and industry sources. pic.twitter.com/Gu3bSXpD9z — Anthropic (@AnthropicAI) July 17, 2025

Une IA conçue pour les exigences de la finance

Claude financial services repose sur les modèles de la série Claude 4. Ces derniers dépassent largement les autres IA de pointe dans les tâches financières complexes.

Selon le benchmark Finance Agent de VAS AI, Claude 4 surclasse les modèles concurrents en recherche financière. Le model Claude Opus 4, quant à lui, a franchi cinq des sept niveaux de la Coupe du monde de modélisation financière. Son score est de 83 % sur des tableaux Excel complexes.

Claude financial services combine puissance d’analyse, transparence et fiabilité. Il s’appuie sur des partenariats stratégiques avec S\&P Global, Morningstar, Databricks ou encore Snowflake pour intégrer en continu des données internes et externes.

Des connecteurs MCP préconstruits permettent une intégration fluide avec les principales plateformes de données financières.

Chaque donnée utilisée est sourcée et traçable, grâce à des liens directs vers les documents d’origine.

La solution inclut également Claude Code. Un assistant dédié à l’automatisation des calculs complexes et à l’adaptation rapide face aux fluctuations du marché.

Claude pour Entreprise vient compléter l’offre avec des fonctionnalités sur mesure, pensées pour le secteur financier.

Usage concret, impact mesurable

Claude financial services accélère les analyses de marché, facilite les due diligences. Cet outil automatise des calculs complexes comme les simulations Monte-Carlo ou la modélisation des risques.

La plateforme contribue aussi à moderniser les systèmes de trading et à automatiser les processus de conformité. Un enjeu critique dans un secteur soumis à une forte pression réglementaire.

Les premiers retours confirment l’efficacité du système. NBIM, le fonds souverain norvégien, évoque un gain de productivité de 20 %, soit près de 213 000 heures économisées.

AIG, de son côté, a divisé par cinq les délais d’analyse de souscription, tout en portant la précision des données de 75 % à plus de 90 %.

La Commonwealth Bank of Australia prévoit d’utiliser Claude financial services pour renforcer ses systèmes de détection des fraudes et optimiser l’expérience client.

Consciente de la sensibilité des données, Anthropic garantit que les informations des utilisateurs ne servent jamais à entraîner ses modèles. Claude financial services est déjà disponible via AWS Marketplace, avec un déploiement prévu sur Google Cloud Marketplace.

