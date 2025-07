Google, Twitter, YouPorn… tout ce que ChatGPT Agent fait à votre place

C’est une vraie bombe que vient de lâcher OpenAI : avec le nouveau mode Agent, ChatGPT peut prendre le contrôle de tout un PC virtuel. Il clique, remplit, code, planifie, réserve et compare à votre place. Voici ce que peut faire cet agent IA pour vous…

OpenAI vient enfin de lâcher son agent IA autonome dans la nature. Son nom : ChatGPT Agent. Sa mission : accomplir des tâches à votre place, sur de vrais sites, avec de vraies actions.

Fini les suggestions polies et les textes générés à la volée. Ce nouvel assistant peut désormais cliquer, scroller, réserver, coder, résumer vos mails ou chercher sur internet, sans que vous touchiez au clavier.

Cela fait des mois que l’industrie de l’IA évoque les « agents » comme le Graal post-chatbot. Une IA capable non seulement de comprendre une consigne, mais aussi de l’exécuter de bout en bout.

OpenAI vient d’y mettre un gros coup d’accélérateur avec un outil qui combine navigateur visuel, terminal, connecteurs vers vos services, et capacités d’automatisation.

Et oui, il peut (en théorie) faire vos courses en ligne pendant que vous êtes sous la douche. Mais quelles tâches l’Agent accomplit réellement aujourd’hui ? À quoi ressemble son autonomie ?

Et surtout : que vaut-il dans la pratique face à ses promesses futuristes ? On vous propose de faire le tour, pour comprendre à quoi sert vraiment ce nouvel outil.

Il clique et cherche pour vous sur internet

C’est l’une des nouveautés les plus spectaculaires : ChatGPT Agent peut naviguer activement sur le web.

Grâce à un navigateur visuel intégré, distinct de votre propre navigateur, il est capable de scroller, cliquer, remplir des champs, soumettre des formulaires… exactement comme un internaute humain.

Autrement dit, vous pouvez lui dire « trouve les meilleurs avis clients pour ce casque Bose à moins de 300 € », et il le fera.

L’Agent choisit d’ailleurs automatiquement entre un navigateur visuel (pour les sites riches comme Amazon, YouTube ou X/Twitter) et un navigateur texte plus rapide quand la tâche s’y prête.

Il a d’ailleurs obtenu un score de performance impressionnant : 68,9 % de réussite sur BrowseComp, un benchmark qui évalue la capacité d’une IA à trouver des infos difficiles à localiser sur le web.

C’est, à ce jour, le meilleur score OpenAI tous modèles confondus. En pratique, cela signifie que ChatGPT Agent ne se contente pas de « googler » un mot-clé.

Il clique sur les bons liens, compare, et restitue le résultat sous forme de tableau, résumé, ou lien cliquable. On est loin du simple copier-coller de réponses trouvées sur Reddit.

Il remplit des formulaires et agit sur les sites web

Là où les anciens assistants vous disaient « cliquez ici », ChatGPT Agent clique pour vous. Il peut remplir un formulaire, entrer vos coordonnées, cocher des cases, valider une réservation ou simuler un achat.

Tout cela depuis son propre environnement sécurisé. Prenons un exemple : « réserve-moi une table pour deux à Paris demain soir dans un restaurant italien avec au moins 4 étoiles Google ».

L’agent va interroger Google Maps, croiser les avis, ouvrir OpenTable, remplir les champs de date, heure, nombre de personnes, et proposer une réservation. Vous n’avez plus qu’à valider.

Mais attention : aucune action réelle n’est exécutée sans votre feu vert. Une fenêtre de confirmation s’affiche systématiquement avant l’envoi d’un e-mail, un achat ou une commande, ou le remplissage de données personnelles.

Pour ce faire, le Watch Mode agit comme un garde-fou de sécurité. Dès que l’IA touche à un formulaire sensible (paiement, messagerie, données privées), elle se met en mode supervision active.

Si vous quittez l’onglet, l’agent interrompt la tâche. OpenAI insiste : l’utilisateur garde le contrôle à tout moment.

Et contrairement à certaines idées reçues, l’agent ne connaît pas votre mot de passe. Il peut se connecter via des jetons d’accès temporaires, mais ne stocke rien de ce que vous tapez.

Il se connecte à vos comptes et travaille dans vos outils (Gmail, Drive, GitHub…)

Grâce à une autre nouveauté appelée ChatGPT Connectors, l’Agent peut accéder à vos services cloud (avec votre permission) et travailler directement dedans.

Il peut lire vos e-mails Gmail, résumer une discussion, identifier les tâches à venir. Récupérer vos fichiers Google Docs ou Drive, les analyser, les convertir en résumé ou présentation.

Il peut intégrer des dépôts GitHub dans un rapport ou un script. Ou synchroniser vos événements Google Calendar pour éviter les doublons ou collisions de planning.

Si vous lui dites par exemple « prépare-moi une note de synthèse pour mon prochain rendez-vous client », l’agent va aller chercher vos anciens échanges Gmail.

Il va retrouver votre doc de préparation, vérifier vos disponibilités dans Calendar… et sortir un document propre avec résumé, ordre du jour, et suggestions

Tout cela s’effectue dans un environnement isolé, une machine virtuelle hébergée par OpenAI. Il n’accède ni à votre disque dur, ni à vos apps locales.

Ce genre d’enchaînement complexe est précisément ce que l’IA maîtrise de mieux. Sur le benchmark DSBench (analyse et modélisation), ChatGPT Agent surclasse les humains.

Il obtient 89,9 % de réussite en analyse (vs 64,1 % pour un humain), et 85,5 % en modélisation prédictive (vs 65 %).

Il génère des documents, des slides et des synthèses

Vous avez besoin d’un résumé clair, d’un rapport rapide ou même d’une présentation PowerPoint ? ChatGPT Agent peut s’en charger.

Il est capable de générer des documents structurés (type brief client, analyse de marché, mémo RH), ou de créer des slides PowerPoint à partir de n’importe quel contenu (texte, tableau, rapport).

Il peut même produire des checklists, to-do lists ou synthèses de réunion à partir de vos notes ou mails.

C’est particulièrement efficace en phase de préparation rapide. Un utilisateur peut par exemple demander à l’agent : « fais-moi un comparatif entre BeReal, TikTok et Threads pour une présentation produit ».

Et il livrera un fichier PowerPoint prêt à l’emploi, avec points clés, tableaux et conclusion. Attention toutefois : la génération de diapos est encore en bêta.

OpenAI prévient que le formatage est parfois « rudimentaire » et nécessite des retouches manuelles. En revanche, sur les tâches de structuration de texte et synthèse de données, l’agent excelle.

Il peut croiser des sources, extraire les bonnes infos, résumer efficacement — y compris sur des contenus longs et disparates (mails, web, docs, tableurs).

Il code, automatise et manipule les fichiers techniques

C’est peut-être là que ChatGPT Agent impressionne le plus : il peut coder pour vous, et pas juste des scripts de base.

Grâce à son terminal intégré, il peut exécuter du code Python, Bash, SQL, créer des scripts d’automatisation (data cleaning, reporting), ou générer des modèles prédictifs ou financiers à partir de jeux de données.

Il peut même manipuler des fichiers complexes comme des tableaux Excel avec formules imbriquées.

Un exemple : « nettoie ce fichier CSV, identifie les anomalies, puis fais un graphique des ventes par région sur les 6 derniers mois ».

L’agent ouvre le fichier, traite les données, produit un graphique clair et peut l’intégrer dans un rapport ou une présentation.

Il planifie vos journées, vos rendez-vous… et même vos week-ends

Un agent IA vraiment utile, c’est aussi un assistant qui sait organiser votre temps. Et de ce côté-là, ChatGPT Agent se montre plutôt malin.

Il peut lire et croiser les infos de votre Google Calendar, identifier vos créneaux libres, proposer un horaire pour une réunion ou une sortie.

Vous pouvez même lui demander d’organiser un week-end complet avec hébergement, transport, visites et restaurants.

Cet agent IA peut aussi automatiser des tâches récurrentes. Chaque jeudi, par exemple, il peut demander votre place de parking au bureau.

Ce qui change, c’est sa capacité à enchaîner les actions de manière fluide. Il consulte vos agendas, trouve un resto libre à la bonne date, vérifie la météo s’il faut, réserve ou préremplit les champs, puis vous demande confirmation.

Tu veux essayer ChatGPT Agent ? Malheureusement, il n’est pas encore dispo en Europe ni en Suisse pour des raisons réglementaires (RGPD en tête).

Dans les pays où il est dispo, un abonnement est obligatoire. La version Plus et Team offre 40 messages par mois, tandis que la version Pro permet 400 messages par mois. Il n’y a pas de version gratuite.

Si tu es dans un pays où il est accessible, dans l’interface ChatGPT, clique sur « Tools » puis « Agent Mode », ou tape /agent dans la zone de saisie.

Avec cette nouvelle évolution de ChatGPT, l’IA devient un bras droit numérique qui commence à remplacer certaines tâches du quotidien… et à grignoter des heures de boulot.

Tout n’est pas parfait : il reste lent sur des workflows complexes, ses présentations manquent de style, et sa créativité est strictement encadrée.

Mais pour tout ce qui ressemble à de la productivité répétitive ou structurée, il est déjà redoutablement efficace.

Demain, ce type d’agent pourrait gérer votre administratif, faire votre déclaration d’impôts, organiser vos vacances ou automatiser la gestion d’un site web. Mais quelle est la prochaine étape ?!

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous impressionné par ChatGPT Agent ? Avez-vous hâte que cet outil soit disponible en France ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.