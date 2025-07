Ce menu de restaurant généré par IA a donné la nausée aux clients

Un plat de restaurant a été comparé à une maladie de peau, à cause d’un menu écrit par IA. Quand l’IA transforme un apéritif banal en virus redouté, tout dérape.

Un apéritif banal a déclenché un tollé en ligne. Le plat Chicken Pops, proposé par le restaurant Royal Roll Express à Sikar (Inde), a été décrit sur Zomato comme « de petites bosses qui démangent, semblables à des cloques, causées par le virus varicelle-zona ». Oui, vous avez bien lu. L’entrée évoquait littéralement la varicelle, de quoi couper l’appétit à n’importe qui. Ce n’est pourtant pas une mauvaise blague, mais bien le résultat d’un texte généré par IA.

Sur les plateformes de livraison, certaines descriptions ne sont pas rédigées par les restaurants eux-mêmes. Plusieurs utilisateurs ont observé que l’IA prenait le relais pour compléter automatiquement les fiches, surtout si le menu restait trop vague. « J’ai commandé un poulet aux légumes, je me suis retrouvé avec un curry bien pimenté », raconte un client frustré sur Reddit. L’erreur concernant les Chicken Pops pourrait donc venir d’une IA ayant confondu « pops » avec un terme médical.

Zomato déjà pointé du doigt pour son IA

Ce n’est pas la première fois que Zomato se retrouve dans la tourmente. En 2020, l’entreprise indienne annonçait vouloir numériser tous les menus de restaurant via l’apprentissage automatique. L’objectif était de simplifier la navigation et d’enrichir l’expérience utilisateur, sans intervention humaine. Mais en réalité, cette automatisation crée des écarts absurdes entre les plats réels et leur description IA. L’exemple du Chicken Pops montre que l’IA peut ruiner l’image d’un menu en quelques mots.

Depuis 2024, Zomato interdit les images générées par IA, mais pas les textes. Ce détail explique pourquoi des erreurs de ce type continuent d’apparaître. Dans ce cas précis, aucune explication officielle n’a été fournie. L’entreprise n’a pas confirmé si son IA est responsable du texte, ni si des corrections sont prévues. Le problème n’est pas isolé : l’IA intervient de plus en plus dans les menus de restaurant, souvent sans que le client ne le sache.

Une erreur drôle, mais pas sans conséquences

Le Chicken Pops du Royal Roll Express est probablement un plat classique, sans rapport avec la varicelle. Mais dans l’imaginaire collectif, le lien est fait. Ce genre d’erreur, même drôle, nuit à la crédibilité du restaurant et remet en question l’usage de l’IA dans des domaines aussi sensibles que l’alimentation. Quand un simple bug d’IA transforme un apéritif en virus infantile, il est temps de relire les menus plus attentivement.

