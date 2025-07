Ils bricolent un chien robot dopé à l’IA avec des pièces pas chères

À Stanford, des étudiants font marcher des robots à quatre pattes, inspiré du chien et entraînés par l’IA avec des bouts de code et des pièces low cost. Leurs chiens mécaniques apprennent, s’adaptent et pourraient bien annoncer une nouvelle génération d’intelligence en mouvement.

Le cours CS123 initie les étudiants de Stanford à la robotique avec des kits appelés « Pupper », simples mais puissants. Pendant cinq semaines, les participants programment, câblent et construisent un robot quadrupède à partir de composants accessibles. Ce projet, né du prototype Doggo, repose sur l’idée que l’apprentissage technique peut passer par du matériel abordable.

L’initiative est dirigée par Stuart Bowers, ancien de Tesla, avec le soutien de Karen Liu et Jie Tan. « On apprend mieux avec les mains sales », explique Ankush Kundan Dhawan, assistant pédagogique, en soulignant l’importance du travail pratique. L’objectif est clair : démocratiser la robotique sans sacrifier la profondeur technologique.

Quand le code devient mouvement

À mi-parcours, l’IA prend le relais pour optimiser les mouvements de ce petit chien robot. Chacun apprend à se déplacer de manière plus fluide, en réponse à des ordres ou à son environnement. Les étudiants codent des réseaux neuronaux pour entraîner la machine à suivre une cible ou éviter un obstacle.

Le fait de combiner un format animal familier avec l’agilité d’une IA donne des résultats étonnants. Certaines équipes ajoutent des bras articulés, d’autres installent des capteurs thermiques ou des caméras intelligentes.

Contrairement à un simple programme, ici l’IA contrôle un robot qui bouge, apprend, réagit et s’adapte. Ce chien mécanique devient un outil d’apprentissage qui relie logique, énergie et espace physique. Il s’ajuste selon les sols, les angles ou les commandes vocales, sans recoder à chaque fois.

Le défi consiste à rendre chaque action efficace, tout en limitant la consommation électrique du système. Cette contrainte technique pousse les étudiants à réfléchir en ingénieurs, pas seulement en programmeurs.

Un modèle éducatif déjà convoité

Le cours CS123 attire chaque trimestre plus d’élèves, séduits par la promesse de faire marcher leur propre robot intelligent. Le robot en forme de chien est ici un prétexte pédagogique, mais l’IA développée s’adapte à bien d’autres formats. Les bases acquises permettent d’imaginer drones, exosquelettes ou dispositifs d’assistance personnalisés.

« Ce que l’on fait ici pourrait très bien s’exporter dans d’autres facs », estime Stuart Bowers. Avec ce mélange de robotique, d’IA et de mécanique simple, Stanford invente une nouvelle manière d’apprendre la technologie à quatre pattes.

