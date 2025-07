Netflix avoue avoir utilisé l’IA générative sur cette série : avez-vous remarqué ?

Même Netflix s’est mis à l’IA pour l’une de ses séries ! La plateforme reconnaît d’ailleurs que ça a vraiment aidé l’équipe. Et vu l’efficacité de cette technologie, on comprend pourquoi.

Aujourd’hui, découvrir une enseigne qui utilise l’IA n’a plus rien de surprenant. Il faut dire que cette technologie devient de plus en plus courante. Cela dans quasiment tous les domaines. Netflix, lui aussi, a rejoint le camp de ceux qui sont convaincus que l’IA est utile. La plateforme de streaming l’a même déjà intégrée dans l’une de ses séries. Elle avoue que cette décision est un vrai succès.

Plus efficace, plus rapide

C’est avec sa série L’Éternaute que Netflix a décidé d’utiliser l’IA pour la première fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un drame de science-fiction venu tout droit d’Argentine.

L’histoire est tirée d’une célèbre BD signée Héctor Germán Oesterheld et Francisco Solano López. La série est sortie sur Netflix en avril. Et pour ce projet, la plateforme a fait appel à GenAI.

Quand on entend que Netflix a utilisé l’IA dans cette série, on pourrait croire que tout est faux. Mais non, rassurez-vous ! Ce que vous avez regardé est bien le résultat d’un vrai tournage. La seule scène concernée par l’IA est l’effondrement d’un bâtiment à Buenos Aires, dans un épisode.

Ted Sarandos, le co-PDG général de Netflix, a affirmé que le résultat est bluffant. Déjà, le rendu est super réaliste. À tel point que personne ne s’est rendu compte que ce n’était pas une vraie mise en scène.

En plus, Sarandos a déclaré que l’équipe a gagné un temps fou. Puisque, générer cette séquence avec l’IA a été faite « dix fois plus vite » qu’avec des effets spéciaux classiques.

IA dans une série Netflix, ce ne sera pas la dernière fois

C’était une grande première pour Netflix d’intégrer des images créées par IA dans une série. Et ce ne sera sans doute pas la dernière. Sarandos a d’ailleurs levé le voile sur les projets à venir. Il a expliqué comment l’entreprise compte utiliser cette technologie dans le futur.

Une annonce qui tombe juste après la publication des excellents résultats de Netflix pour le deuxième trimestre. Selon lui, l’IA permet d’améliorer la qualité des films et des séries Netflix.

« Nous restons convaincus que l’IA représente une opportunité incroyable pour aider les créateurs à créer des films et des séries de meilleure qualité, et pas seulement moins cher », a déclaré Sarandos aux analystes financiers via The Hollywood Reporter .

Voilà encore une victoire pour l’IA ! Ce qui relance, une fois de plus, les questions et les inquiétudes sur son impact sur nos métiers. Parce que si c’est plus rapide, plus efficace et moins cher forcément, les entreprises ne vont pas s’en priver, non ?

