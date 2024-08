GenAI et IA : La Chine en tête des brevets mondiaux selon GlobalData

La Chine semble déterminée à s'imposer comme leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle générative (GenAI). Un récent rapport de GlobalData révèle que près de 50 % des brevets mondiaux dans ce secteur émergent proviennent de Chine. Ce chiffre met en évidence l'ampleur des ambitions technologiques du pays.

Une accélération impressionnante des brevets

Selon GlobalData, la Chine a déposé 49,1 % des brevets mondiaux en intelligence artificielle générative au cours des trois dernières années. Elle surpasse légèrement les États-Unis avec 48,5 %. La montée en puissance du pays dans ce domaine n'est pas seulement rapide, elle est spectaculaire. Kiran Raj, Chef de pratique des technologies disruptives chez GlobalData, explique : « L'agressivité de la Chine dans le dépôt de brevets GenAI la place comme un acteur majeur dans la course à la suprématie technologique, défiant directement les États-Unis. Cela s'aligne sur l'objectif déclaré de la Chine d'atteindre le leadership mondial en IA d'ici 2030. »

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, les dépôts de brevets en GenAI en Chine ont augmenté de 48,9 % par rapport à l'année précédente. Parmi les principaux contributeurs, on retrouve des entités comme la State Grid Corporation of China, l'Université du Zhejiang, l'Université de Nanjing et Baidu. Ces acteurs contribuent à propulser l'intelligence artificielle à travers plusieurs secteurs clés. Citons entre autres les technologies de l'information, les médias, les semi-conducteurs et l'automobile.

Des applications diversifiées et un impact mondial

La diversité des applications potentielles des brevets GenAI est stupéfiante. Anil Sharma, responsable de la pratique de l'analyse des brevets chez GlobalData, indique : « La croissance continue des brevets GenAI en Chine laisse présager de nouvelles avancées dans divers domaines, notamment la génération artistique d'images, la création et l'amélioration automatique de vidéos, la synthèse vocale, le traitement du texte, l'analyse d'images médicales et l'optimisation des ressources. » Ces innovations pourraient révolutionner de nombreuses industries dans le monde entier. Cela va de la santé aux télécommunications en passant par la gestion de l'énergie.

Des entreprises telles que Baidu, Alibaba, Tencent et Huawei jouent un rôle crucial dans cette transformation. Par exemple, Huawei a développé un modèle de langage spécialement conçu pour l'industrie minière. Alibaba se concentre sur les chatbots GenAI pour améliorer le service client. De plus, des entreprises comme Kuaishou, basées à Pékin, travaillent sur des modèles d'IA capables de générer des vidéos réalistes. Tout se fait à partir de simples prompts textuels.

Vers un leadership mondial en IA

Selon les analyses, la Chine ne montre aucun signe de ralentissement dans son ambition de dominer le secteur de l'intelligence artificielle. Kiran Raj conclut : « Les progrès rapides de la Chine dans le domaine du GenAI mettent en évidence son rôle central dans la conduite de l'innovation mondiale en IA. Cependant, pour sécuriser cette position de leader, des défis tels que l'éthique de l'utilisation de l'IA, la protection des données et les cadres réglementaires internationaux devront être relevés. »

La course mondiale pour la suprématie en intelligence artificielle est plus vive que jamais. La Chine accélère ses efforts pour établir une domination technologique. Le reste du monde doit rester vigilant et répondre à ce défi. Les innovations en matière de GenAI en provenance de Chine pourraient non seulement transformer les industries, mais aussi redéfinir les normes technologiques globales.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

