Netflix achète les séries TF1 : mais qui veut streamer Joséphine Ange Gardien ?

Le 18 juin, Netflix et le groupe TF1 ont surpris tout le monde en annonçant un partenariat inédit. Des émissions cultes de la télé française vont donc débarquer sur Netflix.

Bientôt, Koh Lanta et Joséphine Ange Gardien et tous les gros succès de TF1 vont arriver sur Netflix. Les deux géants ont officialisé leur partenariat mercredi dernier. Et c’est une grande première pour la plateforme américaine d’ouvrir son catalogue à un autre diffuseur. En tout cas, ce partenariat s’annonce comme une expérience exceptionnelle pour les utilisateurs.

Un accord inédit entre Netflix et TF1

Ce sera du jamais vu sur Netflix ! Les cinq chaînes du groupe TF1, notamment TF1, LCI, TMC, TFX, TF1 Séries films, seront directement accessibles depuis le service de streaming. Mieux encore, les contenus de TF1+, la plateforme de replay du groupe, seront eux aussi disponibles. Les abonnées peuvent donc retrouver leurs émissions cultes préférées, sans changer d’application.

Cette collaboration ne profite pas qu’aux abonnés Netflix. TF1 y voit aussi un gros coup à jouer. Pourquoi ? Parce que pour Rodolphe Belmer, PDG de TF1, c’est une occasion en or de faire rayonner encore plus largement leurs programmes.

Selon lui, cette alliance va permettre à leurs contenus « de qualité et populaires » d’atteindre plus d’audience. Dans un post publié sur X, le groupe ajoute même : « Ce partenariat inédit offrira au public français une nouvelle manière de profiter des programmes de TF1».

Avec ses millions d’utilisateurs en France, Netflix est donc une vitrine idéale pour TF1. Parfait pour toucher encore plus de monde et attirer de nouveaux spectateurs.

Aussi avantageux pour Netflix

Netflix a aussi tout à gagner dans cette collaboration. En effet, il va pouvoir enrichir son catalogue actuel. Il pourrait ajouter des contenus très différents de ceux qu’il propose habituellement, comme du direct, du sport ou encore des séries populaires. De quoi donner aux Français encore plus de raisons de se connecter à la plateforme chaque jour.

Alors, quand est-ce que le duo Netflix TF1 commence ? Ce n’est pas encore pour cette année. Le lancement est en effet prévu pour l’été 2026. En plus, pour l’instant, on n’a encore pas d’informations sur le tarif de l’abonnement ni sur la durée du partenariat.

Et vous, vous en pensez quoi ? Vous avez hâte de voir TF1 sur Netflix ? Dites-nous quel programme vous aimeriez streamer en premier ?

