Zero Day : la série Netflix sur la cybersécurité à ne surtout pas rater !

Zero Day, la toute nouvelle mini-série de Netflix, rassemble un casting exceptionnel. Elle propose une intrigue palpitante centrée sur une cyberattaque terroriste.

Netflix dévoile Zero Day, un thriller haletant qui plonge au cœur d’une menace invisible mais bien réelle. Cyberattaques, désinformation et tensions politiques s’entremêlent dans une intrigue qui glace le sang. Avec Robert De Niro, dans son tout premier rôle principal à la télévision, incarne un ancien président confronté à une crise sans précédent.

De Niro dans une bataille contre le cyberterrorisme

Dès les premières minutes, une tension électrique s’installe. Robert De Niro, charismatique et imposant, devient George Mullen, un ancien président rappelé en urgence. Son pays est au bord du gouffre. Une cyberattaque a frappé avec une violence inouïe, laissant des milliers de victimes derrière elle.

Qui est responsable ? Que cache cette attaque ? Mullen doit mener l’enquête, mais le temps presse.

Et pour information, le casting réunit des acteurs d’exception. Parmi eux, on trouve Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine, Angela Bassett et Clark Gregg.

Par ailleurs, ce projet ambitieux est mené par Noah Oppenheim, Eric Newman et le journaliste Michael S. Schmidt, lauréat du prix Pulitzer.

Seulement, Zero Day ne se contente pas de raconter une histoire. Il s’agit d’une réflexion sur notre monde. Un monde où la désinformation s’infiltre partout.

Mais ce qui rend Zero Day encore plus fascinant, c’est l’implication de Robert De Niro dans ce projet. Non seulement il incarne le rôle principal, mais il est aussi producteur exécutif.

Eric Newman, créateur de la série, souligne son engagement total : « Il est devenu notre partenaire dans ce processus – très impliqué, très impliqué, il a tout lu à chaque étape, et ce fut un honneur et un privilège incroyables. »

Zero Day est une menace invisible, mais terrifiante

Il ne suffit que d’un instant… Une attaque, une panne, un écran noir et la panique s’empare de la population.

A new look at Robert De Niro in the political thriller limited series ZERO DAY. Premiering February 20. pic.twitter.com/0J6uSi7c7f — Netflix (@netflix) January 15, 2025

Zero Day nous plonge dans ce scénario catastrophe, où tout semble s’effondrer. Les coupures de courant s’enchaînent, les informations se contredisent.

George Mullen, pris dans cette tempête, doit donc affronter ses propres démons tout en cherchant des réponses.

Ce personnage fort, mais tourmenté, offre à Robert De Niro l’un des rôles les plus marquants de sa carrière. L’acteur confie : « C’est sa résolution, ne rien esquiver, ne pas jouer à des jeux. Faire preuve de transparence pour que le public soit conscient de ce qui se passe. » Cette sincérité brute rend l’intrigue encore plus poignante.

Et à mon avis, Zero Day, cette série de Netflix, ne se limite pas à un thriller politique. Je pense qu’il s’agit aussi d’un miroir de notre époque.

Le nom Zero Day fait frémir les experts en cybersécurité. Il désigne une attaque informatique exploitant une faille de sécurité inconnue. Aucun correctif, aucun avertissement, aucun moyen d’arrêter l’inévitable. En quelques secondes, tout un pays peut sombrer.

Cette série sortira le 20 février 2025 sur Netflix.

Alors, serez-vous prêt à confronter la vérité ? Rendez-vous dans quelques jours.

