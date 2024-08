Qu’est-ce qu’une cyberattaque multi-stage, et pourquoi c’est terrifiant ?

Avec l'essor des technologies, les cybercriminels affinent leurs techniques. Auparavant, ils se contentent de simples piratages pour détruire leur cible. Aujourd'hui, ils utilisent la cyberattaque multi-stage, une stratégie orchestrée en plusieurs phases, pour rendre leurs attaques invisibles et destructrices. Face à cette menace, les entreprises doivent revoir leur stratégie de sécurité.

Une menace invisible qui plane sur vos systèmes

Actuellement, les cybercriminels redoublent d'ingéniosité pour pénétrer les défenses des entreprises. Leur objectif est clair : s'introduire, se propager, puis frapper en toute discrétion. Ils commencent souvent par un phishing bien organisé ou une exploitation d'une faille de sécurité. Une fois à l'intérieur, leur attaque évolue : mouvement latéral, escalade des privilèges, jusqu'à l'exfiltration de données sensibles. Ils déploient ensuite des ransomwares, paralysant l'organisation tout entière.

Qu'est ce qui rend la cyberattaque multi-stage si terrifiante ?

Ce qui rend ces attaques particulièrement redoutables, c'est leur capacité à passer inaperçues. Chaque étape est minutieusement préparée pour échapper aux radars des systèmes de sécurité. Imaginez un fichier qui semble tout à fait banal mais qui, une fois activé, se connecte à un serveur distant pour récupérer des instructions malveillantes. Et ce n'est que le début !

Ces fichiers peuvent ensuite charger des bibliothèques de liens dynamiques légitimes (DLL) pour se fondre dans les processus standards du système. Cette technique exploite la confiance accordée aux fichiers système, ce qui rend la détection de la menace quasiment impossible. Mais les cybercriminels ne s'arrêtent pas là.

Ils utilisent des techniques comme le Process Doppelgänging ou le Process Hollowing pour remplacer la mémoire des processus légitimes par du code malveillant. Cela permet à l'attaque de progresser sans éveiller les soupçons.

Une stratégie de sécurité multicouche : la clé pour se protéger

Face à ces menaces, une simple mise à jour antivirus ne suffit plus. L'analyse et la neutralisation de ces attaques nécessitent une expertise pointue et des ressources considérables. À noter que même lorsqu'une partie de l'attaque est repérée, d'autres fragments peuvent encore rester actifs, ce qui créent des failles persistantes. Cela risque de transformer ce qui semble être une victoire en une véritable illusion.

Pour prévenir ces attaques, les entreprises doivent adopter une mesure de sécurité multicouche. L'idée est de créer une défense en profondeur en utilisant une variété d'outils qui se complètent. Une solution de détection et de réponse aux points d'extrémité (EDR) permet par exemple de surveiller les activités suspectes. La gestion des correctifs, quant à elle, réduit les failles exploitables.

La segmentation du réseau est aussi un autre pilier de la défense. En divisant le réseau en segments isolés, il devient plus facile de contenir une attaque potentielle. Des évaluations régulières de la sécurité, comme des tests de pénétration, permettent également d'avoir une longueur d'avance sur les cybercriminels. Certes, les menaces persistent, toutefois, grâce à ces mesures, les entreprises peuvent se préparer à affronter les cybermenaces modernes.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.