École de cybersécurité : les formations disponibles en France

Une école de cybersécurité a pour but d’enseigner les diverses solutions afin de remédier à la recrudescence de la cybercriminalité. En France, il est possible de suivre une formation à temps complet ou en alternance suivant l’établissement.

La sécurité en ligne est devenue d’une importance capitale, notamment en cette ère du numérique. Elle comprend les technologies, les processus ainsi que les divers contrôles visant à protéger toute opération qui tourne autour de l’informatique au sein d’une organisation. Cela englobe les systèmes, les réseaux, les programmes, les appareils et les données qui circulent. Aujourd’hui, le nombre d’écoles de cybersécurité ne cesse de croître, quelle que soit sa catégorie. Dans ce dossier, on va se focaliser surtout sur les établissements présents en France. D’abord, on va vous éclairer sur les écoles proposant un diplôme de Master. Dans un second temps, on va énumérer les écoles d’ingénieurs qui proposent une formation en cybersécurité.

École de cybersécurité : contexte

Partout où l’on va, le Web reste maître. Cela signifie que tout échange passe par cet univers numérique. Les entités publiques et privées ont tendance à conserver des myriades de données sous forme électronique. Certaines sont stockées dans les ordinateurs et les périphériques de stockage tandis que d’autres dans les services de stockage en nuage.

Ces supports de stockage sont toutefois sujets aux attaques à tout moment. C’est pour répondre à ces différentes formes de vulnérabilité qu’on a adopté la cybersécurité. Vol d’identité, fuite de données, attaques par déni de service ou DDoS, cyberharcèlements, sont des exemples de cyber attaques auxquelles il faut remédier.

La cybersécurité est alors une préoccupation majeure pour les personnes physiques mais aussi pour les différentes organisations. Les cyberattaques sont parfois source de perte considérable pour une entreprise commerciale. Elles peuvent aussi causer des dégâts importants dans la vie quotidienne d’un individu. De la sorte, il faut adopter les bonnes pratiques et opter pour la cybersécurité. A commencer par suivre une formation diplômante.

École de cybersécurité : où passer son Master ?

Obtenir son diplôme de Master ouvre la voie à bon nombre d’emplois. Il s’agit d’un diplôme de haut niveau. Pour ceux qui cherchent une école de cybersécurité, voici notre sélection des établissements qui offrent des formations intéressantes :

Emlyon Business School : une école de cybersécurité basée à Lyon

Emlyon Business School se trouve à Lyon. L’école propose un programme multidimensionnel sanctionné par un Master spécialisé en cybersécurité et gestion de la défense. Le programme suit un double objectif. Dans un premier temps, il vise à combattre les attaques actuelles. Dans un second temps, il prépare les étudiants à faire face aux menaces futures, quel que soit le secteur d’activité où ils veulent servir.

En France, la formation se passe à Lyon, d’autres peuvent la suivre depuis Shanghai. Celle-ci est décernée à ceux qui disposent d’un Bac+4. Exceptionnellement, certains étudiants titulaires d’un Bac+3 peuvent également suivre le programme.

La durée de la formation s’étend à 18 mois, incluant une période de stage de 4 à 6 mois. L’enseignement se fait en anglais. A noter que l’école est aussi labellisée CGE.

EIT Digital Master School

Basée à Rennes, EIT Digital School est une autre école proposant un Master en cybersécurité. Comme son nom l’indique, l’école se focalise surtout sur tout ce qui tourne autour de l’univers numérique. De ce fait, il est plus qu’évident qu’elle enseigne la cybersécurité. Celle-ci est, selon EIT Digital, l’épine dorsale lors de la création d’une société numérique.

Pour pouvoir décrocher ce diplôme de Master au sein de l’école, il faut suivre une formation de 2 ans à temps complet. Bien que l’école se situe en France, l’enseignement se fait en anglais.

Université de Technologie de Troyes ou UTT

L’Université de Technologie de Troyes s’affiche en tant qu’école de cybersécurité en ce sens qu’elle propose un diplôme de master. Il s’agit plus précisément du diplôme de Master Spécialisé Expert Forensic et Cybersécurité. Trois personnes dirigent le programme : Nathalie Ferreira, Gabriela Miranda et Reza Elgalai. L’UTT est, en passant, accréditée par la CGE.

Le programme est offert aux titulaires d’un Bac+4 et Bac+5 sous deux types de formation : la formation initiale et la formation continue. Pendant la formation, l’étudiant doit également passer un stage obligatoire. Le Master en cybersécurité de l’UTT est décerné après une formation de 10 mois, suivant le profil du candidat.

Paris Graduate School

Avec le temps, les cyber criminels trouvent de nouveaux moyens pour contourner les systèmes de sécurité. Pour pallier ce problème, il importe de former des professionnels de la sécurité qui sont hautement qualifiés. Située dans l’Ile de France, l’école offre une formation de haut niveau en cybersécurité.

Le programme permet de comprendre la gouvernance de l’information ainsi que les bonnes pratiques de gestion des risques liés à la technologie. A l’issue de la formation, chaque étudiant doit être en mesure de maîtriser et d’appliquer les différents défis de la cybersécurité.

École d’ingénieur en cybersécurité en France

Outre les écoles de cybersécurité, il existe aussi des écoles d’ingénieurs que nous allons voir dans les paragraphes suivants :

EPITA School of Engineering and Computer Science

L’école propose un Master en cybersécurité inclus dans son programme Master of Science in Computer Science – Computer Security. Il s’agit d’une formation en anglais de 18 à 24 mois qui se tient à Paris. A la fin du programme, l’étudiant devrait être capable de maîtriser les divers problèmes de cybersécurité afin de les résoudre. L’école est aussi accréditée par la CGE.

Cette formation, proposée à temps complet, permet de décrocher un poste bien rémunéré puisque le salaire annuel de ceux qui ont obtenu le diplôme s’élève jusqu’à 40.000 €. Pendant le parcours, l’étudiant bénéficie d’une formation basée sur le système d’apprentissage, les réseaux et surtout la cybersécurité.

ESME

L’école ESME décerne un diplôme d’ingénieur en cybersécurité aux étudiants ayant achevé le programme. Ce dernier a pour but d’apprendre aux futurs professionnels les compétences nécessaires pour la conception, le développement, la mise en œuvre ainsi que la maintenance de systèmes sécurisés.

La formation dure 2 ans et l’enseignement se fait en anglais. La formation se fait à temps complet. A la fin du parcours, l’étudiant reçoit un diplôme de Master en cybersécurité.

L’école d’ingénieurs de cybersécurité Eurecom

A Biot, une autre école de cybersécurité appelée Eurecom propose une formation permettant d’obtenir un diplôme de Master. Il s’agit plus précisément du diplôme de Master en Sécurité des Systèmes Informatiques et des Communications. Avant de décrocher le titre, il faut suivre un programme de 16 mois qui est entièrement en anglais. La formation se fait à temps complet ; elle n’est donc pas adaptée à ceux qui souhaitent suivre une formation en alternance.

Le programme a pour principal objectif de faire face aux diverses formes de cyberattaques. Ceci afin de combattre la malveillance qui s’impose de plus en plus dans la société actuelle.

ENSIBS

ENSIBS est une école qui propose des programmes de formation d’ingénieurs en cybersécurité. Elle a pour objectif de former des futurs ingénieurs informaticiens pouvant comprendre et résoudre les vulnérabilités logicielles. Elle adopte l’approche Secure by design.

ENSIBS propose deux modalités de formation dont la formation initiale et la formation en alternance. L’ENSIBS fournit deux types de diplômes d’ingénieur en cybersécurité. Le premier qu’on connaît sous le nom de Cybersécurité du Logiciel dure 3 ans et est offert aux personnes ayant un statut d’étudiant. Après les 3 années de formation, l’école délivre aux étudiants un diplôme d’ingénieur Bac+5 en cybersécurité.

Un autre diplôme d’ingénieur en Cybersécurité et Sciences des Données est destiné à tous ceux qui ont terminé leurs études de 3 ans en tant qu’apprenti. Le programme vise aussi à former des futurs ingénieurs capables de répondre aux besoins de la société (entreprises aussi bien que particuliers). Si le premier type de formation s’effectue soit en alternance soit à temps complet ; le second existe uniquement en alternance.

ESAIP Angers : École d’ingénieurs de cybersécurité LaSalle

L’ESAIP est une école d’ingénieurs en cybersécurité reconnue par l’Etat par le biais de la Commission des Titres d’Ingénieurs ou CTI. Elle dessert le diplôme d’ingénieur (Bac+5) du numérique à tous ceux qui ont achevé la formation. Il faut cependant préciser qu’à part la cybersécurité, l’établissement fournit également d’autres modules comme la transition numérique, le Big Data ou les objets connectés.

Ce qui la démarque au niveau des certifications informatiques est que l’ESAIP délivre un diplôme reconnu non seulement partout en France, mais aussi à l’international. Sans oublier la possibilité de passer la dernière année de la formation en alternance. De cette manière, l’étudiant peut suivre une autre formation en vue d’obtenir un bi-diplôme au niveau international.

EFREI Bordeaux : l’école d’ingénieurs et du numérique

L’EFREI offre une formation de 5 ans pour pouvoir décrocher un diplôme d’ingénieur en cybersécurité. Son ouverture à l’international ainsi que sa pédagogie orientée vers les soft skills ou compétences humaines ajoutent des étoiles à sa réputation dans le monde. Tout au long de la formation, l’étudiant est tenu de suivre des stages (notamment en 1ère et en 2ème année). Le but étant de leur permettre de se familiariser avec leurs futures tâches.

A part le diplôme d’ingénieur en cybersécurité, l’EFREI Bordeaux propose également des programmes sanctionnés par un diplôme de BTS ou un Bachelors.

ENSEIRB MATMECA

Quant à l’Ecole d’ingénieurs ENSEIRB MATMECA, elle propose une formation diplômante en cybersécurité. Elle ambitionne de former des ingénieurs pouvant maîtriser les principaux domaines du numérique et ce, dans tous les aspects. Ce qui les permettra d’apporter les solutions adéquates aux différents problèmes de l’informatique (logiciels, systèmes, réseaux, intelligence artificielle, etc.).

La formation dure 3 ans dont la première et la deuxième année se basent sur les thématiques d’enseignements générales. Le programme s’achève en troisième année par l’enseignement des matières spécifiques suivant la spécialisation choisie. Par ailleurs, l’étudiant doit suivre en tout trois stages d’une durée totale de 12 mois. Ceux-ci ont pour objectif de permettre à l’étudiant de connaître progressivement ce qui l’attend une fois intégré dans le monde professionnel.

Quid des écoles pour le renforcement de compétences ?

Outre le Master et l’ingéniorat, il existe des formations spécifiques qui peuvent aider les professionnels à renforcer leur capacité. Pour notre part, on va vous en donner deux dont la CentraleSupélec, l’ISEP et l’ESIEA.

École de cybersécurité : CentraleSupélec

CentraleSupélec est une école de cybersécurité labellisée CGE. Elle propose une formation continue pour les professionnels afin d’obtenir un Master spécialisé en cybersécurité. La formation dure 12 mois au total, suivant le profil du candidat. Pour pouvoir la suivre, il faut être titulaire d’un Bac+4 ou Bac+5.

Selon Frédéric Tronel, l’un des deux directeurs du programme, la cybersécurité préoccupe les entreprises mais aussi les services étatiques. De la définition de la politique de sécurité à l’audit des systèmes, sans oublier le déploiement de solutions de sécurité. De ce fait, ils souhaitent apporter des réponses tangibles à toutes ces préoccupations, d’où leur programme. Ce dernier étant délivré en coopération avec IMT Atlantique.

ISEP : école d’ingénieurs proposant une formation en cybersécurité

L’ISEP est une école d’ingénieurs labélisée qui propose également un Master en cybersécurité. Il s’agit en fait d’un renforcement de compétences pour les professionnels déjà opérationnels dans le domaine de la cybersécurité. Au terme du programme, l’école décerne un diplôme de Master Spécialisé Management et Protection des Données à caractère personnel.

Le programme combine quatre approches à la fois : juridique, TIC, métier, management. Il dure pendant une année et se fait à temps partiel, une parfaite option pour les professionnels. En plus de cela, il est éligible au CPF et est accrédité par la CGE.

ESIEA : École d’ingénieur spécialisé en cybersécurité

Pour clore le dossier, il y a l’ESIEA – Ecole d’ingénieurs du monde numérique est aussi une grande école qui fournit une formation en matière de cybersécurité. Le programme est dirigé par Vincent Guyot et est disponible en formation initiale et en formation continue pour les professionnels. Il est offert aux titulaires d’un Bac+4 et Bac+5. Les cours sont dispensés en français.

En plus de la formation, l’étudiant est tenu de suivre un stage obligatoire. Au total, la formation dure 12 mois, suivant le profil du candidat. Après cela, l’école délivre un diplôme de Master qui leur permettra d’avoir un aperçu de la sécurité d’un système d’information et d’agir selon le besoin.