ChatGPT Pro à 200€ par mois : est-ce que ça vaut le coup ?

ChatGPT Pro, lancé par OpenAI décembre 2024, est disponible à 200 euros par mois. Est-ce un prix trop élevé ou un investissement utile ? On le découvre dans cet article.

Vous avez sûrement déjà eu cette question en tête : payer 200 euros chaque mois pour ChatGPT Pro, est-ce un bon investissement ? C’est une somme assez importante, et je comprends vos doutes.

Mais attendez ! Avant de prendre une décision, voyons ce que ChatGPT Pro a à offrir et si cela vaut vraiment le coup d’y investir une telle somme.

Que propose ChatGPT Pro à 200 euros ?

Déjà, ChatGPT Pro vous offre l’accès à des outils puissants que les utilisateurs de la version gratuite n’ont pas. En effet, l’abonnement permet d’accéder à OpenAI o1, o1-mini et GPT-4o, des modèles beaucoup plus rapides et efficaces.

Cela signifie des réponses plus précises, plus détaillées et surtout plus rapides… tout ce que l’on recherche lorsqu’on a des tâches urgentes à accomplir. Et je pense que c’est un véritable atout pour les utilisateurs exigeants.

Cependant, l’accès à GPT o1-Pro est limité à 50 messages par semaine. C’est une contrainte qui peut paraître décevante au premier abord, mais elle reste suffisante pour ceux qui utilisent ChatGPT de manière régulière.

Mais ce n’est pas tout : il propose également une fenêtre contextuelle de 128 jetons, ce qui permet de traiter un volume plus important d’informations à la fois. De plus, il inclut une option de voix avancée (le mode vocal) qui améliore l’interaction avec l’assistant.

Et parmi les fonctionnalités les plus intéressantes de ChatGPT Pro, Deep Research se démarque. Cette option dépasse largement les réponses habituelles de l’intelligence artificielle.

Elle permet d’effectuer des recherches approfondies en analysant plusieurs sources, un peu comme le ferait un chercheur humain.

Par exemple : si vous posez une question sur les traitements récents d’une maladie, la version classique de ChatGPT effectuera une recherche rapide et proposera une réponse concise.

Deep Research, en revanche, ira beaucoup plus loin. Il décomposera la question en plusieurs sous-thèmes, explorera des études scientifiques et comparera différentes sources avant de produire un rapport détaillé avec des références précises.

Il y a aussi « Operator »

Un autre point fort de ChatGPT Pro est la fonctionnalité Operator, qui agit comme un assistant virtuel capable de réaliser des tâches pour l’utilisateur.

Par exemple, il peut gérer la planification de rendez-vous, l’envoi de messages, ou encore le suivi de certaines informations. Cette fonctionnalité permet de déléguer les tâches répétitives à l’IA et d’améliorer l’efficacité au quotidien.

Pour ce faire, il vous suffit de définir la tâche, et Operator s’occupe du reste. Vous n’avez qu’à observer.

Pour le moment, cette fonctionnalité est encore en développement. Il est donc possible qu’elle ne soit pas encore parfaite. Mais, cela reste un outil prometteur.

Si vous êtes une personne très occupée, avec beaucoup de choses à gérer, cet assistant virtuel peut vraiment vous faire gagner un temps considérable.

À mon avis, ChatGPT Pro n’est pas indispensable pour tout le monde. Mais il peut être un outil puissant pour ceux qui exploitent pleinement ses capacités avancées.

Et vous, pensez-vous que ChatGPT Pro mérite un abonnement à 200 euros par mois ? Partagez votre avis en commentaire.

