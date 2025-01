OpenAI lance Operator, l’IA qui contrôle votre PC et surf sur le web ! Tout savoir

Découvrez Operator ! Cette nouvelle IA d’OpenAI est capable de prendre le contrôle de votre PC et votre navigateur web pour commander à manger, faire du shopping ou réserver des voyages et des événements à votre place !

Les ordinateurs et internet ont largement accéléré et simplifié la communication, l’accès à l’information, la productivité professionnelle, le commerce, la mobilité, l’éducation ou même le divertissement.

Toutefois, ce n’était qu’un début. Nous sommes sur le point de passer à la prochaine étape, en laissant l’intelligence artificielle utiliser nos ordinateurs et internet à notre place !

Comme le prévoyait la rumeur, OpenAI vient de lancer une « preview de recherche » de son agent IA baptisé Operator. Ce nouveau modèle peut aller sur internet pour effectuer des tâches pour vous.

En utilisant son propre navigateur, il peut visiter une page web et interagir avec en écrivant, en cliquant et en faisant défiler l’écran. Alors, comment ça marche ?

Il s’agit d’une IA d’une nouvelle catégorie, dénommée « Computer-Using Agent ». Pour rappel, Anthropic, principal rival d’OpenAI, a également lancé une API « Computer Use » pour son IA Claude fin 2024.

Le nouveau modèle combine les capacités de vision de GPT-4o avec « le raisonnement avancé via l’apprentissage par renforcement ».

C’est ce qui lui permet d’interagir avec les interfaces graphiques utilisateur (GUI). Il est capable de voir via les captures d’écran, et d’interagir avec le navigateur web en utilisant toutes les actions permises par un clavier et une souris.

Ceci lui permet d’agir sur le web sans avoir besoin d’intégrations API personnalisées. De plus, Operator peut utiliser le raisonnement pour « s’auto-corriger ».

Si jamais il se retrouve bloqué, il donnera le contrôle à l’utilisateur. Il peut également lui demander de reprendre le contrôle lorsqu’un site web demande des informations sensibles comme les identifiants de connexion.

Si une action comme l’envoi d’un e-mail est requise, l’IA pourra demander à l’utilisateur d’approuver. Par ailleurs, OpenAI précise qu’Operator est conçu pour refuser les requêtes dangereuses et pour bloquer le contenu non autorisé.

Afin qu’Operator puisse répondre aux besoins réels des utilisateurs, OpenAI a noué des partenariats avec de nombreuses entreprises de service américaines.

On peut notamment citer DoorDash, Instacart, OpenTable, Priceline, StubHub, Thumbtack ou Uber. Ceci permettra aux usagers de laisser l’intelligence artificielle commander à manger, de réserver des concerts ou divers produits.

Toutefois, la firme précise que tout ne fonctionnera pas forcément parfaitement dès le début. Il s’agit d’une preview, et l’outil a encore des problèmes avec les interfaces complexes. Il peine par exemple à créer des diaporamas ou à gérer des calendriers.

A research preview of Operator, an agent that can use its own browser to perform tasks for you. pic.twitter.com/wkBBDIlVqj

— OpenAI (@OpenAI) January 23, 2025