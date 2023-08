Google Maps : évitez les radars grâce à cette astuce cachée

Il existe une méthode simple et méconnue pour éviter de se faire flasher par les radars avec Google Maps. Découvrez comment faire étape par étape à travers ce tutoriel !

De nombreuses personnes préfèrent utiliser Waze que Maps. Les deux applications GPS sont détenues par Google, mais la première présente un immense avantage : permettre de détecter les radars et les contrôles de police, même si le gouvernement français souhaite faire disparaître cette option.

Toutefois, peu d’utilisateurs le savent, mais Google Maps permet aussi d’éviter les excès de vitesse et les flashs de radars sur votre route. Il suffit pour cela d’activer une fonctionnalité. Voici les étapes à suivre !

Alertes de vitesse sur Maps : où se cache l’option ?

Avant toute chose, vous devez trouver l’option cachée au fin fond des paramètres de l’application. Ouvrez Google Maps sur votre smartphone ou tablette, et cliquez sur l’icône de votre compte en haut de l’écran pour ouvrir le menu.

Sélectionnez « Paramètres » et cherchez la rubrique « Navigation ». Cherchez ensuite les options « Compteur de vitesse » et « Limitations de vitesse » et activez-les en pressant le bouton en forme d’interrupteur.

Désormais, l’application vous indiquera votre vitesse actuelle et la vitesse maximale autorisée sur la route que vous arpentez. Vous recevrez une alerte en cas de dépassement, ce qui peut vous permettre de ralentir et vous éviter un flash !

Il est également possible d’ajuster la sensibilité des alertes. Par exemple, vous pouvez choisir de n’être averti que lorsque vous dépassez la limite de vitesse autorisée de plus de 10%. Rappelons qu’à partir de 2024, les excès de moins de 5 km/h ne seront plus sanctionnés par un retrait de points sur le permis.

La détection de radars sur Maps : une option interdite en France

Dans un grand nombre de pays, Google Maps propose aussi une fonctionnalité permettant d’afficher les radars fixes et mobiles sur la carte de votre trajet. C’est notamment le cas chez nos voisins du Royaume-Uni, d’Espagne ou d’Italie.

En revanche, il s’agit d’une option interdite en France et en Allemagne. Il n’est donc pas possible de l’activer dans ces pays.

Si vous souhaitez voir les radars, il est donc préférable d’utiliser Waze. Même si la nouvelle législation interdit à l’application d’indiquer leur emplacement, la communauté d’utilisateurs ruse en signalant d’autres dangers au même endroit comme les travaux, les embouteillages ou les accidents.

Il vous suffit d’aller dans les paramètres, rubrique « Alertes et signalements » puis d’activer tous les signalements que vous souhaitez recevoir.

Les autres astuces à connaître sur Google maps

Même si les radars ne peuvent pas être signalés en France sur Google Maps, l’application propose d’autres fonctionnalités cachées très utiles.

Vous pouvez notamment enregistrer des cartes hors ligne, afin de continuer la navigation même sans connexion internet. Ceci peut s’avérer pratique pour traverser une zone sans couverture réseau ou pour économiser vos données mobiles.

Pour télécharger une carte, tapez tout d’abord le nom de votre destination dans la barre de recherche. Ouvrez ensuite le menu et choisissez « Plans hors connexion ».

Cliquez sur « Sélectionner votre propre plan », puis délimitez la zone à télécharger en agrandissant ou en réduisant le cadre. Cliquez ensuite sur « Télécharger » et confirmez. Vous pourrez désormais utiliser le GPS dans toute cette zone sans avoir besoin de connexion !

Une autre fonctionnalité sympathique est l’ajout de raccourcis sur l’écran d’accueil de votre appareil pour vos destinations favorites ou les trajets que vous effectuez souvent.

Ouvrez Google Maps et cherchez un lieu, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez choisir la liste dans laquelle enregistrer cette destination, afin d’y accéder facilement lors de l’ouverture de l’appli via la rubrique « Enregistrés ».

Pour créer un raccourci permettant d’afficher un trajet, entrez votre destination et ajoutez toutes les étapes par lesquelles vous voulez passer. Cliquez ensuite sur les trois points, puis sur « Ajouter l’itinéraire à l’écran d’accueil ». Il vous suffira de cliquer sur ce raccourci pour lancer le trajet sur Maps. Pratique pour se préparer la veille des vacances !

Enfin, si l’apparence de la carte par défaut ne vous plaît pas, il est possible de changer les couleurs, les icônes et les étiquettes à votre guise. Rendez-vous dans les paramètres et sélectionnez « Cartes personnalisées » pour modifier selon vos goûts !