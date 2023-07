Android Auto : cette nouveauté Google Maps va vous changer la vie au volant

Android Auto est un outil permettant de refléter le contenu d’une application mobile sur le système d’information et de divertissement d’une voiture. Une nouveauté vient récemment de sortir et elle va vous changer la vie au volant.

Bien que son interface utilisateur ne soit pas entièrement personnalisable, Android Auto offre tout de même la possibilité de placer la plupart des éléments de menu du côté correspondant à la position du conducteur. Certains boutons et commandes essentiels sont cependant dispersés dans l’interface utilisateur. Ce qui rend leur localisation assez difficile. Pour y remédier, Google travaille sur une solution en introduisant une nouvelle barre latérale pour Maps sur Android Auto.

L’ancienne interface de Google Map sur Android Auto

Actuellement, lorsque vous ouvrez Google Maps sur Android Auto, les boutons de zoom de la carte, la boussole et les paramètres de navigation vocale sont disposés dans une pile verticale. Ils sont accessibles dans la partie inférieure gauche de l’interface utilisateur. Par contre, le bouton « Paramètres » se situe dans le coin inférieur droit. Lorsque vous définissez une destination et commencez la navigation, l’icône d’engrenage des paramètres se fusionne avec la carte, affichant l’ETA et la distance jusqu’à la destination. Ces incohérences peuvent vite devenir une source de confusion, surtout si l’utilisateur n’interagit pas suffisamment longtemps avec l’interface, car les boutons disparaissent.

Une nouvelle disposition pour rationaliser les contrôles de l’appli

Une nouvelle interface utilisateur pour Maps sur Android Auto a été repérée en cours de développement. Cette interface présente une barre latérale alignée à gauche avec tous les boutons mentionnés ci-dessus disposés dans une pile verticale soignée. Le bouton « Paramètres » se trouve maintenant en haut et rejoint les autres boutons sur la gauche. Les boutons de zoom de la carte restent alignés en bas. De plus, les boutons de contrôle du zoom partagent un seul boîtier en forme de pilule avec un séparateur horizontal. Ils ne sont donc plus contenus dans un boîtier rectangulaire aux coins arrondis.

Cette nouvelle disposition rationalise logiquement les contrôles importants et modernise les boutons de zoom. Bien qu’il ne soit pas encore confirmé si la barre latérale disparaîtra lorsqu’aucune entrée tactile n’est détectée pendant un certain temps, le nouvel ensemble de boutons est plus évident que les quelques boutons flottants actuels.

Une version déjà disponible pour les bêta-testeurs

La version 9.9 de l’application Android Auto a été repérée avec ce nouveau look pour Maps. La version 10 quant à elle, est déjà disponible pour les bêta-testeurs. De notre côté, nous n’avons pas encore pris le temps de tester le deux versions d’Android Auto. Mais il semble que Google est encore sur le point d’effectuer quelques tests. Des modifications pourraient être apportées avant un déploiement plus large. Mais jusqu’à présent, la direction prise semble prometteuse. Comme le cas de Mercedes qui a intégré ChatGPT dans voitures.