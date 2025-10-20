Panne majeure chez AWS : le cœur d’Internet en crise ?

Oublie ta pause-café tranquille : l’Internet a explosé ce matin. Si tes applications favorites sont restées figées ou si ton écran n’affichait que des erreurs, c’est normal. Ce 20 octobre 2025, une panne d’une ampleur inédite a secoué Internet.

L’origine du chaos ? Une panne massive chez Amazon Web Services (AWS), l’infrastructure cloud qui a une quantité impressionnante de services et d’applications que nous utilisons quotidiennement.

Bug généralisé de AWS : qui était hors ligne ?

Le site de surveillance des pannes, DownDetector, a viré au rouge, témoignant de l’ampleur du problème. L’impact a été immédiat et très large.

Parmi les plateformes majeures touchées, on retrouve :

Les réseaux sociaux et applications de communication : Snapchat et Life360 ont connu des perturbations importantes.

Le divertissement et le gaming : Les joueurs de Fortnite, Roblox, Clash Royale, et Clash of Clans ont été mis à l'arrêt, tout comme les utilisateurs d'Amazon Music et Prime Video.

Les services financiers et professionnels : Des applications comme Coinbase, le service de comptabilité Xero, et même le site gouvernemental britannique HMRC (l'équivalent de nos impôts) ont été affectés.

Les outils du quotidien : Duolingo, Canva, et même des services de télécommunication comme Vodafone ont signalé des problèmes.

En clair, une grande partie de l’écosystème numérique est passée en mode pause à partir de 9h du matin en France.

AWS fait face à une grosse panne pic.twitter.com/l5Wr2ePS8r — Noé 👨‍💻🔧 (@ngrt_fr) October 20, 2025

AWS : le maillon faible de l’infrastructure ?

AWS est le moteur invisible de l’Internet. Il fournit l’infrastructure informatique et le stockage de données pour des milliers d’entreprises. Lorsque ce pilier vacille, c’est l’effet domino garanti.

Selon les propres mises à jour d’Amazon, le problème provient de leurs installations en Virginie du Nord. Les services spécifiquement affectés sont cruciaux :

Amazon DynamoDB : C’est le service de base de données ultra-rapide et flexible d’Amazon. Sa panne rend l’accès aux données des applications impossible. Amazon Elastic Computer Cloud (EC2) : C’est le service qui permet de louer de la puissance de calcul virtuelle. Sans lui, les applications ne peuvent tout simplement plus fonctionner.

Pour faire simple : si tu considères l’Internet comme une ville, AWS fournit l’électricité (EC2) et les archives (DynamoDB). Sans l’un ou l’autre, la ville s’arrête.

Que retenir de cette panne d’AWS ?

La résolution du problème est en cours, mais l’impact est clair : la résilience numérique devrait être une priorité absolue pour les entreprises et les développeurs. Il ne suffit plus que l’application soit rapide ; elle doit pouvoir survivre au chaos du cloud.

Reste à voir les détails techniques qui seront publiés par Amazon. En attendant, on garde un œil sur les mises à jour et on prend note : l’infrastructure est tout, et quand elle tombe, c’est tout le monde qui en paie le prix.

