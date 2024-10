En quelques années, Canva est devenu l’outil d’édition graphique open source phare sur le web, tant il impressionne de par son évolution, comptant aujourd’hui sur l’avancée de l’IA. Il est ici question de savoir comment se servir des nouvelles fonctionnalités de l’outil pour créer de meilleurs contenus.

L’outil mondialement connu qu’est Canva intègre depuis quelque temps l’IA au sein de ses fonctionnalités. Si au début les possibilités étaient limitées, force est de constater qu’aujourd’hui, IA by Canva est une option à part entière. Analysons de plus près cette fonctionnalité.

Zoom sur Canva et son IA

Comme vous le savez sans doute, Canva est une plateforme de design graphique en ligne.

Elle permet aux utilisateurs, qu’ils soient débutants ou professionnels, de créer facilement des visuels percutants. Depuis son lancement en 2013, Canva s’est imposé comme un outil incontournable pour la création de contenu graphique. Comment ? En offrant une large gamme de modèles, d’éléments graphiques, et d’outils d’édition, à l’instar d’un célèbre Photoshop. Se voulant être une alternative plus accessible à l’outil d’Adobe, Canva mise sur la liberté, avec notamment une version gratuite disponible à n’importe qui disposant d’un compte.

Plus les années passent et plus les outils d’édition graphique multiplient les efforts pour se démarquer. Afin de rester compétitif, Canva a introduit sa propre IA, renforçant ainsi ses capacités. Un ajout qui permet d’améliorer non seulement la rapidité et la simplicité de création, mais aussi d’offrir des fonctionnalités inédites.

Cette IA qui a évolué au fil du temps permet désormais d’automatiser certaines tâches, telles que la génération de texte, la création d’images à partir de descriptions textuelles, ou encore l’édition. Ainsi, grâce à ce système, la plateforme va bien au-delà d’un simple outil de design. En effet, cette dernière devient un assistant créatif, réduisant les efforts manuels tout en permettant de produire des visuels de haute qualité.

La question est maintenant de savoir quelles sont les possibilités offertes par cette IA et comment utiliser. A travers ce guide, nous vous donnons les informations concernant le système d’intelligence artificielle de l’outil d’édition.

Les utilisations de l’IA dans Canva

L’intelligence artificielle joue un rôle central dans l’évolution de Canva, rendant la plateforme plus performante et efficace.

Voici globalement comment cette évolution se traduit.

Design magique

Le système d’intelligence artificielle de l’outil est capable de grande prouesse.

En effet, cette IA aide les utilisateurs à concevoir des visuels rapidement et facilement. Cet outil est conçu pour automatiser certaines étapes du processus de création, comme la mise en page, la sélection des polices, ou encore la combinaison de couleurs. Grâce à cet ajout, Canva peut suggérer des designs optimisés, basés sur les éléments que vous avez choisis. Cette automatisation réduit non seulement le temps de création, mais améliore également la qualité visuelle.

Une utilisation assez simple puisqu’il vous suffit de travailler depuis des modèles préconçus ou de choisir un format spécifique. L’outil se charge ensuite de générer des suggestions basées sur les préférences de l’utilisateur. Au-delà de ce système global, l’IA de Canva opère sur différents aspects de l’édition graphique. Afin de mieux comprendre tout l’intérêt de cette technologie, il est essentiel d’analyser un à un chaque fonctionnalité optimisée.

Magic Write

Magic Write est l’une des fonctionnalités les plus innovantes offerte par l’IA de Canva, spécialement conçue pour la génération de texte automatisée.

Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent obtenir des descriptions, des légendes ou même des textes complets en quelques secondes. Ainsi, Magic Write s’appuie sur des algorithmes développés pour créer du contenu textuel en fonction des consignes données. Que ce soit pour des articles de blog, des slogans ou des descriptions de produits, cet outil est une aide précieuse pour les créateurs de contenu qui cherchent à gagner du temps.

L’importance de l’outil réside dans sa capacité à générer du contenu de qualité tout en étant facile à utiliser. D’autant plus que pour un outil d’édition graphique, des fonctionnalités de génération de textes ne sont pas si courantes. On peut donc considérer cela comme une forme de révolution sur le marché.

Pour l’utiliser, il suffit à l’utilisateur de fournir quelques informations de base, comme le sujet ou le ton du texte souhaité. L’IA se charge de rédiger un texte pertinent. Bien que ce contenu puisse nécessiter quelques ajustements manuels, il constitue une base solide sur laquelle les utilisateurs peuvent s’appuyer. Aussi, il vous suffit de sélectionner l’option dans le menu de Canva, de définir le type de texte souhaité, puis de laisser l’IA générer le contenu.

Il s’agit là d’un outil indispensable pour ceux qui ont besoin de créer rapidement des textes percutants sans y passer trop de temps.

Text to Image

Parmi les fonctionnalités phares de l’IA dans Canva, vous avez le Text to Image.

Comme vous pouvez vous en douter, il s’agit d’un outil permettant de transformer des descriptions textuelles en images. À l’instar d’un Dall-E 2 ou d’un Midjourney, vous pourrez créer des illustrations spécifiques selon les besoins à partir de requêtes. Cette innovation offre une grande flexibilité et une créativité impressionnante.

Désormais, les utilisateurs n’ont plus besoin de rechercher des images spécifiques dans Canva. En effet, il leur suffit de décrire ce qu’ils veulent voir et le tour est joué. Une technologie qui s’appuie sur des réseaux neuronaux complexes capables d’interpréter le texte pour produire des images uniques.

L’utilisation de Text to Image est des plus simple. Après avoir entré une description, Canva génère plusieurs propositions parmi lesquelles choisir. Cette approche non seulement élargit les possibilités créatives, mais permet aussi de gagner du temps dans la recherche et la conception d’images.

Synchronisation

L’option de synchronisation permet une meilleure gestion des projets, en particulier pour ceux qui travaillent en équipe ou sur plusieurs plateformes.

Ainsi, avec l’IA, Canva simplifie l’intégration et la synchronisation des éléments graphiques, des textes, et des autres composants des visuels créés. Par exemple, Canva peut automatiquement ajuster la taille et la disposition des éléments d’un design pour qu’ils s’adaptent à différents formats. Une fonctionnalité particulièrement utile pour gagne en temps et en flexibilité. De plus, cela permet également de synchroniser les projets en temps réel entre les membres d’une équipe. Chaque modification est immédiatement visible pour tous les collaborateurs, facilitant ainsi la gestion de projets collaboratifs.

Aussi, grâce à cette fonctionnalité, l’IA rend le processus de conception et de partage plus fluide et intégré.

Traduction

Avec l’expansion grandissante des contenus en ligne, la traduction devient un aspect essentiel du processus de création.

L’IA de Canva offre désormais des options de traduction automatique pour faciliter la diffusion de visuels et de textes dans plusieurs langues. Cette fonctionnalité s’intègre directement dans l’interface de Canva, permettant aux utilisateurs de traduire instantanément les textes de leurs designs en plusieurs langues, sans avoir besoin d’outils externes.

La technologie s’appuie sur des algorithmes avancés pour produire des traductions précises, tout en tenant compte du contexte et du style du texte original. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises internationales. En effet, ces entités souhaitent avant tout adapter leurs visuels à un public plus large.

Avec cet outil, vous pouvez par exemple créer un visuel en anglais pour une campagne marketing. Puis par la suite, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de traduction pour générer des versions en français, espagnol, ou allemand, en quelques clics seulement. Cela simplifie grandement la gestion de campagnes multilingues.

En résumé, l’outil de traduction automatique proposé par Canva offre une solution rapide et efficace pour adapter du contenu visuel à un public international. Tout cela sans sacrifier la qualité ni la cohérence du message.

Qu’est-ce que l’IA apporte à Canva ?

Depuis ses débuts, Canva s’est imposé comme une alternative simple et accessible à des logiciels de création graphique comme Photoshop.

Cependant, malgré ses nombreux atouts, l’outil restait limité dans certaines fonctionnalités avancées, notamment pour les utilisateurs professionnels. C’est là que l’IA joue un rôle déterminant en venant combler ces lacunes.

Effectivement, l’introduction de l’IA dans Canva a permis à l’outil de passer un cap et d’atteindre une toute nouvelle dimension. Non seulement cela permet de gagner du temps en automatisant certaines tâches, mais elle élargit également les capacités de création et d’édition. Désormais, Canva n’est plus simplement un outil de design simplifié, mais devient un véritable assistant créatif, capable de proposer des solutions innovantes aux utilisateurs. Plus accessible que Midjourney et son site web dédié, il vous est possible de générer des images depuis la plateforme principale elle-même.

De plus, l’IA améliore l’efficacité de la plateforme dans plusieurs domaines, que ce soient les créations d’images, ajustements automatiques, génération de contenu textuel, et édition intelligente. Grâce à ces innovations, l’outil se rapproche davantage des logiciels professionnels tout en conservant sa simplicité d’utilisation. En permettant à ses utilisateurs de créer des visuels de haute qualité sans effort, Canva devient une alternative encore plus compétitive à des logiciels comme Photoshop.

Ainsi, l’IA a permis à Canva de franchir un cap important dans le monde du design graphique. Elle le rend non seulement plus performant, mais aussi plus accessible à tous, quel que soit leur niveau d’expertise.

