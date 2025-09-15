Switch 2 : Metroid, Yoshi, Mario Tennis… tous les jeux du Nintendo Direct !

Alors que les traditionnels Directs durent une trentaine de minutes, celui de septembre a tenu en haleine bien plus longtemps. Cet événement se place déjà comme l’un des plus mémorables de l’histoire de Nintendo.

Chacun a trouvé son bonheur dans ce Direct qui restera gravé dans les mémoires. Une avalanche d’annonces pour Switch et Switch 2 était au menu. Mario est évidemment à l’honneur, entre films et jeux 3D, avant de découvrir Yoshi, Metroid et quelques autres surprises.

Nintendo Direct : focus sur les jeux vidéos

Première bonne nouvelle, Super Mario Galaxy et Galaxy 2 arrivent sur Switch 2 le 2 octobre. Cette nouvelle édition propose des versions physiques et numériques, accompagnées de nouveaux Amiibos.

Les joueurs pourront même se procurer le livre de contes de Rosalina. Ces titres permettront à ceux qui avaient manqué l’édition limitée sur Switch de découvrir ou redécouvrir ces aventures spatiales.

Le tennis fait aussi son retour avec Mario Tennis Fever. Le jeu propose 38 personnages et des objets inédits. Un mode aventure où des personnages miniatures affrontent des monstres au tennis est également prévu. Les modes en ligne et défis spéciaux garantissent des heures de jeu pour tous les types de joueurs.

Puis vient le tour de Yoshi avec Yoshi and the Mysterious Book. Ce jeu de plateforme 2D s’inspire des livres de contes et mélange l’esprit de Yoshi’s Island et Yoshi Story. L’aventure promet un univers coloré et poétique, prévu pour le printemps prochain.

Autre bonne nouvelle, après une longue période d’accès anticipé, Hades 2 atteint la version 1.0 et sort sur Switch et Switch 2 le 25 septembre. Les mécaniques du roguelike restent exigeantes, mais enrichies de contenu supplémentaire.

Le remake de Dragon Quest 7, quant à lui, Reimagined arrivera le 5 février 2026, offrant aux fans une version modernisée de ce classique très apprécié. Metroid Prime 4, de son côté, obtient sa date de sortie : le 4 décembre. Les joueurs pourront explorer un vaste monde avec une nouvelle moto ultra stylée.

Resident Evil Requiem arrive également sur Switch 2 le 27 février, accompagné des portages de Resident Evil 7 et 8. Les amateurs de stratégie, eux, pourront patienter avec le nouveau Fire Emblem Fortune, prévu sur Switch 2 courant 2026.

C’est tout ?

Non, le Direct a également présenté des titres plus petits mais intrigants. Super Mario Bros Wonder propose, par exemple, du nouveau contenu et un espace pensé pour les jeux coopératifs et compétitifs.

Dinkum plonge les joueurs dans l’outback australien, tandis que Popucum mêle couleurs et coopération. Les nostalgiques retrouveront Tomodachi Life : Living the Dream. Les fans d’horreur, eux, pourront se préparer au remake complet de Fatal Frame 2: Crimson Butterfly, attendu début 2026.

De nombreux autres titres et portages enrichissent le catalogue. Final Fantasy 7 Remake, Hyrule Warriors: Age of Impressionment, Powerwash Simulator 2, Suika Game Planet, Donkey Kong Bananza, ainsi que le surprenant Pokémon Pokopia, où l’on incarne Métamorph.

Même Pokémon Legends: ZA a eu droit à un nouvel aperçu avant sa sortie le 16 octobre. Ce, avec un DLC Mega Dimension qui introduit deux Méga Évolutions pour Raichu.

Le Direct s’est conclu sur des bandes-annonces de jeux plus petits. Nintendo a montré leurs dates de sortie et confirmé un calendrier bien rempli pour Switch et Switch 2.

