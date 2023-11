Super Mario Bros. Wonder est un triomphe : Le meilleur jeu de la saga ?

Super Mario Bros. Wonder réalise des chiffres de vente exceptionnels. À croire que les joueurs sont tombés sur le meilleur titre de la licence.

Disponible sur la Switch depuis le 20 octobre, Super Mario Bros. Wonder connaît un véritable triomphe. Nintendo aura seulement eu besoin de deux semaines pour vendre 4,3 millions d’exemplaires. C’est une première pour la licence Super Mario. Le géant nippon du jeu vidéo et sa console hybride ont le vent en poupe.

Merci, Super Mario Bros. le film !

Les affaires vont effectivement très bien pour Nintendo. La compagnie nippone enregistre un bénéfice record pour ce dernier semestre. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder, les deux derniers titres de la Switch, réalisent des scores financiers flamboyants.

Rappelons que le géant nippon du jeu vidéo souhaite diversifier ses activités. Il aspire à devenir une entreprise de divertissement plus large. En plus d’augmenter le nombre de ses parcs à thème, Nintendo veut investir davantage dans le cinéma.

Cette excellente dynamique, la firme nippone la doit au succès phénoménal de Super Mario Bros. le film. Sensation des salles obscures pendant le printemps, cette adaptation en animation à la sauce hollywoodienne a reboosté la licence Super Mario. Il y a une hausse de 133 % des ventes de produits dérivés par rapport à l’an dernier.

Beaucoup de mérites aussi pour Super Mario Bros. Wonder

Ce serait injuste de réduire le lancement exceptionnel de Wonder au carton du film d’animation du semestre dernier. En effet, le jeu possède beaucoup de qualités. Le meilleur titre de la licence ? Laissons la réponse de cette question à l’appréciation de chaque joueur. Néanmoins, Super Mario Bros. Wonder est incontournable pour les deux raisons suivantes.

La 2D, une nouvelle fois mise à l’honneur

Ce nouveau Super Mario reprend le traditionnel défilement horizontal. Il s’agit du premier titre de la licence à faire cela depuis New Super Mario Bros. U sorti en 2012 sur Wii U. Comparé aux autres jeux de la licence adoptant le système de défilement horizontal, Wonder est certainement le meilleur.

Ce dernier gros titre adopte la 2D, mais à aucun moment, il n’essaie de reproduire le passé. Au contraire, celui-ci se focalise sur de nouvelles idées. Wonder semble avoir appris de la façon dont Mario a évolué depuis dans d’autres dimensions.

Une attention particulière sur la narration

La narration est un élément tellement négligé dans les précédents jeux Super Mario en 2D. Les joueurs ne s’en sont jamais plaints, Nintendo a quand même amélioré cet aspect dans Super Mario Bros. Wonder.

En effet, le jeu fournit constamment au joueur une motivation allant au-delà de simplement contrecarrer Bowser. Chaque monde exploré propose un arc narratif spécifique.

Par exemple, lorsque le joueur arrive au niveau désertique. Sa mission ne consiste pas seulement à parcourir tout le niveau en direction d’un château. Mario peut croiser un PNJ du niveau qui explique que Bowser a volé leur réserve d’eau. Le petit plombier représente alors leur unique chance de tout récupérer.

L’immersion dans un monde ne se résume pas à terminer tous des niveaux en changeant seulement de décor. Chaque stage de Wonder propose une nouvelle petite histoire. L’ensemble du jeu se mue ainsi en aventure en constante évolution.