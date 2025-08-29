PS6 portable : les specs viennent de leak, elle va humilier la Xbox Ally X

D’après les dernières fuites, il semblerait que Sony prépare sa PS6 portable. Cette console ne serait pas seulement ultra-puissante, elle pourrait aussi révolutionner le jeu mobile.

Un produit qui allie la portabilité de Nintendo et la puissance des consoles PlayStation ? C’est le rêve de presque tous les gamers ! Et si je vous disais que cela pourrait devenir réalité ?

En effet, la PS6 portable se profilerait à l’horizon, selon le leaker Moore’s Law Is Dead ou MLID. Et d’après les informations qui circulent, cette console aurait de quoi éclabousser la Xbox Ally X.

Plus rapide, plus puissante

D’après MLID, la PS6 portable pourrait faire tourner toutes les têtes des gamers. D’abord, elle serait beaucoup plus rapide que la ROG Xbox Ally X. La fuite mentionne environ 50 % de performances en plus pour l’affichage des images, mais pas seulement.

La console aurait aussi un lumineux amélioré grâce au ray tracing, et 60 % de bande passante supplémentaire. En plus, elle aurait un dock, comme la Nintendo Switch 2. Cela signifie que branchée, elle délivrerait des performances encore plus impressionnantes.

Le GPU fonctionne aussi à deux vitesses différentes. Plus lent en mode portable et plus rapide en mode docké. Même en portable, le PS6 portable serait plus rapide que la Switch 2 branchée (1,20 GHz contre 1,007 GHz). En mode docké, elle pourrait être autant, voire plus puissante que la PS5 actuelle.

Ces caractéristiques qui feraient du PS6 portable une console hors norme

La PS6 portable ne serait pas qu’un simple joujou pour gamers. D’après les fuites, son cœur technologique pourrait impressionner. La matrice monolithique ferait 135 mm², et le processeur compterait 6 cœurs. 4 Zen 6c pour la puissance et 2 Zen 6 LP pour l’efficacité énergétique. Les Zen 6c bénéficieraient de 4 Mo de cache L3 pour des performances optimisées.

Côté mémoire, jusqu’à 48 Go de RAM LPDDR5X-8533 sur 192 bits seraient gérés. Le GPU intégré RDNA 5 disposerait de 16 unités de calcul. Celles-ci sont cadencées à 1,20 GHz en mode portable et jusqu’à 1,65 GHz en mode docké. De quoi faire tourner vos jeux avec fluidité, même les plus gourmands.

Bien sûr, la PS6 portable serait rétrocompatible avec les jeux PS4 et PS5. Un emplacement microSD serait prévu, ainsi que des fonctionnalités modernes comme la vibration haptique, le double micro et l’écran tactile.

Et pour le prix ? Il serait entre 400 et 500 dollars. Si ce sera le cas, elle serait beaucoup plus abordable que sa rivale.

Alors, ce sera pour quand cette future console portable de Sony ? Selon les fuites, la production pourrait commencer mi-2027. Ce qui laisse penser à une disponibilité pas avant l’automne 2027.

Évidemment, tout cela reste à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre la sortie officielle pour savoir ce que la PS6 portable a vraiment dans le ventre.

