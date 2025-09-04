Acer dévoile un écran PC 720Hz totalement insolent, mais il y a un hic

ACER vient de lancer un écran PC aux performances impressionnantes. Avec son taux de rafraîchissement record, la fluidité atteint un niveau inédit. Mais derrière cette prouesse se cache un sacrifice que seuls les compétiteurs sont prêts à accepter.

Un taux de rafraîchissement de 720 Hz, vraiment ? Acer ne fait pas dans la dentelle avec son dernier écran PC, le Predator X2FU F8. La marque entre à son tour dans l’arène des écrans les plus rapides du marché.

Cette prouesse technique est pensée pour offrir des temps de réaction quasi instantanés. Mais attention, cette performance exceptionnelle a tout de même un petit revers. Toutefois, rassurez-vous, pour la majorité des joueurs, ce « hic » ne gâchera pas l’expérience.

Le nouvel écran Acer qui promet une fluidité hors norme

Vous aimez jouer sans le moindre lag ? Alors vous allez adorer le Predator X2FU F8 d’Acer. Ce moniteur gaming fait déjà parler de lui grâce à son taux de rafraîchissement de 720 Hz. Une première pour la marque.

Cet écran PC d’Acer est un vrai monstre de fluidité qui fera frémir vos adversaires sur Conter-Strike 2 ou Valorisant. Vos parties compétitives n’ont jamais été aussi nettes et réactives.

Il se place parmi les plus rapides du marché, au même niveau que le LG Display qui propose un taux similaire. Ce moniteur gaming se rapproche même du record de HKC avec 750 Hz.

Le Predator X2FU F8 bénéficie aussi d’un temps de réponse ultra-rapide de 0,07 ms. Cela signifie que chaque action apparaît quasi instantanément à l’écran. Vos tirs, vos déplacements, vos combos, tout sera reproduit sans aucun délai.

C’est un écran OLED double résolution de 26,5 pouces, un vrai plaisir pour les yeux. Par contre, il va falloir être patient pour le procurer. Parce que le moniteur ne sortira qu’au début 2026 aux États-Unis pour à partir de 1 299 dollars.

En France, ce sera pour le deuxième trimestre 2026 à partir de 1 199 euros. De quoi avoir le temps de mettre un peu d’argent de côté pour vous offrir cette petite merveille !

Et le hic ?

Un moniteur gaming ultra-réactif, c’est le rêve, non ? Oui, mais il y a un petit compromis : pour atteindre ces 720 Hz de folie, l’écran PC ACER doit réduire sa résolution à 1280 x 720. Autrement dit, l’image est moins nette que ce à quoi on est habitué avec du 1440p ou du 4K.

Heureusement, il y a une astuce. Grâce à la résolution de fréquence dynamique (DFR) du Predator X27U F8, l’écran PC Acer peut quand même afficher une image plus nette avec une résolution WQHD (2560 x 1440). En même temps, il peut changer très vite d’image 540 fois par seconde (540 Hz).

Pourtant, en réalité, la résolution réduite de l’écran n’est pas forcément un problème. Bien au contraire, beaucoup de joueurs professionnels baissent volontairement la qualité d’image pour réagir plus vite. Toutefois, les joueurs qui veulent à la fois une image magnifique et une fluidité extrême pourraient être un peu déçus.

