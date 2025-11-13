SoftBank s’allie à OpenAI pour révolutionner l’IA d’entreprise au Japon

SoftBank accélère dans l’intelligence artificielle pour entreprises. Le géant japonais s’allie à OpenAI et propulse Gen-AX pour transformer la gestion et la relation client au Japon.

Le groupe SoftBank avance ses pions dans l’IA B2B. Déjà connu pour ses investissements dans Arm et OpenAI, le conglomérat japonais multiplie les initiatives pour ancrer son influence dans les entreprises nippones.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Deux annonces viennent confirmer cette ambition : la création d’une coentreprise avec OpenAI et le lancement d’une solution vocale signée Gen-AX.

La fusion de l’intelligence et du business

SoftBank Group vient d’officialiser sa collaboration avec OpenAI à travers la coentreprise SB OAI. Ensemble, ils lanceront Crystal Intelligence, une combinaison d’applications OpenAI adaptée au marché japonais.

Le tout sera soutenu par SoftBank Corp, qui intégrera des services d’implémentation sur mesure pour les entreprises. L’offre sera déployée à partir de 2026 et vise à transformer les méthodes de gestion et de production des sociétés japonaises.

Avant d’en faire profiter les autres, SoftBank Corp testera elle-même Crystal Intelligence. L’entreprise veut prouver la solidité du système dans son propre fonctionnement interne avant d’en tirer des modèles pour d’autres secteurs. L’investissement s’élèvera à environ 3 milliards de dollars, un signe que le groupe prend cette transformation au sérieux.

Le partenariat repose sur une expérience solide : SoftBank utilise déjà les outils d’OpenAI. L’entreprise affirme avoir créé 2,5 millions de GPT personnalisés pour ses besoins internes. Ces IA, adaptées à des tâches précises, servent de base à la future plateforme Crystal, censée simplifier le travail des entreprises japonaises.

Gen-AX vous présente X-Ghost

En parallèle de cette alliance, SoftBank peut compter sur Gen-AX, sa filiale spécialisée dans le SaaS basé sur l’IA. Elle vient de lancer X-Ghost, un agent vocal autonome destiné aux centres d’appels. Cet assistant fonctionne 24h/24 et 7j/7, répond aux clients avec une voix naturelle et s’appuie sur un moteur de dialogue vocal conçu pour penser de manière autonome.

Contrairement aux systèmes classiques, X-Ghost ne passe pas par une succession de couches de reconnaissance, de traitement et de synthèse vocale. L’IA analyse la parole en direct, réagit instantanément et évalue les risques pour maintenir des échanges fluides et sûrs.

Gen-AX estime que le marché japonais de la reconnaissance vocale va croître de près de 17 % par an d’ici 2029. Cette dynamique pourrait représenter plus de 30 milliards de yens (environ 194 millions de dollars) sur l’exercice 2028.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.