Apps inside of ChatGPT : toutes les applis déjà disponibles et à venir

ChatGPT intègrent désormais Spotify, Canva, Zillow et Expedia dans le chat, avec d’autres apps prévues prochainement.

Le 6 octobre 2025, OpenAI annonce l’intégration d’une génération complète d’apps dans ChatGPT. Ces outils permettent d’interagir avec des services tiers et d’accéder à des outils variés, sans quitter la conversation.

6 applications déjà disponibles

Les apps disponibles dans ChatGPT couvrent plusieurs secteurs. Spotify permet de créer des playlists personnalisées, de rechercher des albums et de recevoir des recommandations musicales adaptées à chacun.

Canva et Figma offrent des outils de création visuelle directement dans ChatGPT. Vous pouvez générer, prévisualiser et modifier des designs, des diagrammes ou des présentations sans quitter le chat.

Dans l’immobilier, Zillow rend la recherche de logements plus rapide et intuitive. L’utilisateur peut demander des maisons à vendre ou à louer, visualiser photos et cartes ou encore planifier des visites.

Expedia et Booking.com facilitent la planification de voyages en proposant hôtels, vols et informations sur les disponibilités directement depuis le chatbot.

Les apps s’intègrent naturellement dans les conversations ChatGPT. Si vous parlez de Spotify ou demandez une playlist, l’outil s’affiche automatiquement et est prêt à l’emploi. De même, en cherchant un logement, Zillow apparaît pour vous montrer les annonces correspondantes.

D’autres apps arriveront bientôt sur ChatGPT

OpenAI ne s’arrête pas à cette première série. Plusieurs nouvelles apps vont arriver sur ChatGPT dans les mois à venir.

Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Peloton, Tripadvisor, AllTrails et Target s’ajouteront à la liste. Ces outils permettront à ChatGPT de réaliser de nouvelles tâches, comme commander un repas ou réserver un trajet.

You can now chat with apps in ChatGPT. pic.twitter.com/T9Owi3POim — OpenAI (@OpenAI) October 6, 2025

Pas d’inquiétude, l’intégration des apps suit des règles strictes de sécurité et de confidentialité. Chaque app respecte les directives d’OpenAI et de ses partenaires.

Vous saurez aussi les données partagées à la connexion. En outre, L’IA ne collècte que les informations nécessaires et la transparence sur les autorisations est obligatoire. Plus tard cette année, OpenAI proposera des contrôles supplémentaires pour que chacun puisse définir quelles données chaque app peut utiliser.

Enfin, la firme californienne prépare un répertoire dédié pour découvrir et rechercher les apps sur ChatGPT. Les applications conformes aux directives seront mises en avant et le protocole Agentic Commerce permettra bientôt le paiement instantané directement dans le chat.

