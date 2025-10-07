ChatGPT a maintenant des applis ! Spotify, Canva, Uber… rejoignent vos discussions IA !

OpenAI transforme ChatGPT en lui donnant des applis, comme iOS et Android ! Réserver un séjour, créer un visuel, lancer une playlist ou chercher un appart… tout se fait désormais dans la discussion avec l’IA. SDK en preview, protocole MCP, AgentKit, futur paiement in-chat : voici la feuille de route du ChatGPT OS !

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

C’est officiel : ChatGPT n’est plus un simple chatbot, mais une plateforme applicative à part entière.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Lors de son Dev Day 2025, OpenAI a annoncé la possibilité d’utiliser des applications intégrées directement dans la conversation. Sans clic, sans onglet, sans transition.

Fini les « connecteurs » timides vers Gmail ou Notion : on entre dans l’ère des apps conversationnelles.

Tu veux réserver un week-end à Rome ? ChatGPT appelle Booking.com. Créer un visuel pour ton post LinkedIn ? Canva s’ouvre dans le chat.

Trouver une maison avec jardin ? Zillow te montre la carte en direct. Et bientôt : commander un Uber, un repas sur DoorDash ou un tapis de yoga sur Target… toujours sans quitter la fenêtre de ChatGPT.

Cette évolution signe le grand virage de l’IA vers la plateforme. OpenAI ne veut plus seulement te répondre, mais t’exécuter un monde entier de services.

Comme l’écrit TechRadar, « au lieu d’aller chercher une appli, c’est l’appli qui vient à toi. » Un changement d’échelle majeur : ChatGPT n’est plus un assistant, mais ton navigateur vocal et textuel du quotidien.

Vous n’ouvrez pas l’appli, l’appli joint la conversation

You can now chat with apps in ChatGPT. pic.twitter.com/T9Owi3POim October 6, 2025

Le fonctionnement est d’une simplicité déconcertante : tu mentionnes une app, ou ChatGPT la suggère automatiquement quand elle peut t’aider.

« Je prépare un logo pour ma boutique », tac ! ChatGPT invoque Figma et te propose une maquette.

« Trouve-moi un hôtel à Lisbonne ce week-end » : Expedia s’affiche avec une carte et des tarifs actualisés.

« Fais une playlist pour une soirée d’Halloween » : boom ! Spotify te sort une sélection prête à écouter.

Tu n’as rien à installer. Pas de « store », pas de plugin. Tout se passe dans la discussion, avec des interfaces intégrées : sliders, boutons, formulaires, cartes, vidéos.

Les apps deviennent des personnages secondaires de la conversation, que ChatGPT orchestre naturellement. Chaque utilisateur (même gratuit) peut y accéder.

La première fois qu’une app est appelée, ChatGPT affiche une fenêtre d’autorisation, claire et explicite, pour lier ton compte et préciser quelles données seront utilisées.

Une fois connecté, les interactions deviennent transparentes : ChatGPT te comprend, l’app exécute, et tu restes dans ton fil.

« Vous n’ouvrez pas l’appli, l’appli joint la conversation ». Cette phrase d’OpenAI résume tout : on n’utilise plus une appli, on discute avec elle. Personnellement, je trouve ça dingue !

Et le plus fort ? ChatGPT peut enchaîner plusieurs apps dans le même échange. Par exemple, te générer un visuel avec Canva pendant qu’il consulte Zillow pour afficher la localisation d’un bien immobilier.

Le tout dans une interface unique. La première super-app qui parle.

Sous le capot : MCP + SDK

ChatGPT App Store.



Lets you build entire UIs in ChatGPT

Hints at monetization pic.twitter.com/q5dwSDRMPs October 6, 2025

Le moteur est invisible, mais il ronronne comme un V12. Derrière cette simplicité apparente se cache une véritable révolution technique : le ChatGPT Apps SDK, annoncé en preview au Dev Day.

Pour la première fois, les développeurs peuvent construire de vraies apps « full-stack » à l’intérieur de ChatGPT, avec contrôle total sur :

les données échangées ,



, les actions déclenchées ,



, et l’interface utilisateur intégrée (boutons, cartes, vidéos, sliders…).



Le Model Context Protocol (MCP)

Le SDK repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard open source permettant de relier les LLMs à des sources de données et à des services externes.

Ce protocole devient le langage universel entre ChatGPT et le monde applicatif : si ton service utilise déjà le MCP, il te suffit d’ajouter une petite ressource HTML pour le rendre compatible ChatGPT.

Ceci permet une intégration fluide, bidirectionnelle, sans API complexe. Comme l’explique OpenAI, « les applications répondent au langage naturel et incluent des interfaces interactives que vous pouvez utiliser directement dans le chat ».

Full-stack pour les devs

Les développeurs ont désormais :

accès à une pile complète de commandes (data – UI – actions),



de commandes (data – UI – actions), la possibilité de faire remonter du contexte depuis leur app vers ChatGPT (« voici ce que l’utilisateur regarde »),



depuis leur app vers ChatGPT (« voici ce que l’utilisateur regarde »), et un mode test pour simuler des conversations avant publication.



Le tout s’accompagne d’un App Directory : une vitrine publique où les apps seront classées selon leurs qualités de design, d’utilité et de fiabilité.

OpenAI a fixé des règles claires : pas de publicités, pas de contenus hors sujet, pas de workflows interminables.

You can start building and testing apps in ChatGPT with the Apps SDK preview, which we're releasing today as an open standard built on MCP. Later this year, we’ll begin accepting app submissions for publication.https://t.co/pj4gUgso22 https://t.co/WSZy0tkRq7 — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) October 6, 2025

L’objectif est que chaque app « sente le ChatGPT », sans casser le rythme de la discussion.

Vous les voyez venir ces petits malins ? Derrière la façade polie, c’est bien une infrastructure d’OS qui se met en place.

ChatGPT devient la couche d’interface universelle entre toi, les modèles, et les services du web. Autrement dit : l’Internet commence à te répondre.

Du prompt à l’action : top des cas d’usage

Le clic est mort, vive la requête. Plus besoin d’ouvrir dix onglets et de jongler entre les sites. Avec les nouvelles apps intégrées, ChatGPT devient le maestro de ton quotidien numérique.

Un prompt, et les services s’exécutent, ensemble, naturellement. C’est bien beau, mais quels sont les meilleurs exemples de cas d’usage (pour le moment) ?

Expedia et Booking : la réservation sans formulaire

« Trouve-moi un hôtel à Lisbonne sous 400 € ». ChatGPT appelle Expedia, qui affiche hôtels, cartes, disponibilités et prix dynamiques.

Besoin d’un vol ? Il s’ajuste en direct.Même principe chez Booking.com, qui affiche directement les résultats pertinents sans quitter le chat.

La recherche devient un dialogue, pas une série de filtres. J’avais déjà planifié mon voyage au Japon avec ChatGPT, mais maintenant, on va pouvoir préparer toutes les vacances depuis une seule discussion…

Canva & Figma : les designers du bout des doigts

« Crée un post Instagram pour notre promo d’automne ». ChatGPT appelle Canva, te montre un aperçu plein écran, et attend tes retours : « Ajoute un ton plus pastel », « Mets le texte en haut à gauche ».

Quelques ajustements plus tard, ton visuel est prêt à être exporté. Même logique avec Figma, qui devient ton partenaire de brainstorming : diagrammes, wireframes, visualisations… et un bouton « Edit in Figma » pour passer en création complète.

Spotify : la playlist qui lit entre les lignes

Tu parles de ton humeur, de ton week-end, ou d’un dîner entre amis ? ChatGPT comprend le contexte et fait apparaître Spotify.

Playlist chill, rock alternatif ou podcasts d’actu : tout se configure à la voix. Les utilisateurs Premium obtiennent une sélection sur mesure, les autres accèdent aux playlists populaires (« Discover Weekly », « New Music Friday »).

La musique devient un sous-texte émotionnel de la conversation. J’imagine déjà les possibilités, genre créer une playlist pour accompagner ta discussion mélancolique ou pour s’accorder à ton roman au format eBook !

Coursera : l’apprentissage en direct

Tu demandes : « Explique-moi le machine learning ». ChatGPT te répond… puis Coursera s’invite dans le chat, avec un cours complet, une vidéo intégrée et des suggestions adaptées à ton niveau.

Et, cerise sur le code, ChatGPT voit la vidéo : il commente, résume, ou développe les points abordés, en temps réel. L’éducation devient multimodale et contextuelle.

Zillow : ton agent immobilier intégré

« Montre-moi des maisons avec grand jardin à 20 minutes du centre ». Zillow s’ouvre dans la discussion, photos et cartes incluses.

Les annonces proviennent de propriétaires et d’agences, avec options 3D et new construction à venir.

ChatGPT agit ici comme assistant immobilier augmenté : il t’explique les écarts de prix, la tendance locale, la superficie moyenne. Si je déménage, je pense que j’utiliserai ça.

Apps in ChatGPT are starting to roll out today to Free, Go, Plus, and Pro users outside of the EU. More pilot partner apps and availability coming soon. https://t.co/bsrSUosBio — OpenAI (@OpenAI) October 6, 2025

RGPD, données, arbitrages : l’IA passe au détecteur de mensonges

Promis juré, on ne prend que le minimum… mais c’est quoi, « minimum » ? Derrière la magie des apps intégrées, une question brûle toutes les lèvres : que deviennent les données ?

OpenAI assure que les développeurs devront :

collecter uniquement le strict nécessaire ,



, afficher clairement les permissions,



les permissions, et demander un consentement explicite à chaque lien de compte.



Une première barrière salutaire, mais encore floue. L’app a-t-elle accès à toute la conversation, ou seulement au dernier message ?

Les réponses de ChatGPT influencent-elles le choix du service entre plusieurs concurrents (DoorDash vs Instacart, Expedia vs Booking) ? Et demain, OpenAI proposera-t-elle des placements sponsorisés dans les suggestions ?

ChatGPT Apps are now available for testing, although they are not available in the EU. pic.twitter.com/cfDrWAautD — DailyXplorer (@DailyXplorer) October 7, 2025

Pour l’instant, les apps ne sont pas disponibles dans l’Union européenne, officiellement pour des raisons de conformité RGPD.

L’entreprise promet une ouverture progressive « dès que la législation le permettra », mais refuse de donner une date.

En attendant, les utilisateurs européens peuvent regarder, commenter, mais pas encore interagir. Une ironie que n’auraient pas reniée Kafka et le CNIL réunis.

Franchement, entre les applis, le mode achat, ou encore Sora 2, je trouve que la version européenne de ChatGPT devient totalement pourrie par rapport à la vraie version disponible aux Etats-Unis avec toutes les fonctionnalités…

AgentKit : l’usine à assistants personnels

8 minutes, une poignée de widgets, et voilà votre mini-IA de bureau. L’autre grande annonce du Dev Day, c’est AgentKit : un outil no-code qui permet de créer son propre chatbot en quelques minutes, sans une ligne de code.

Un Lego de l’IA, pensé pour les pros comme pour les curieux.Inter face graphique, modules drag-and-drop, champs personnalisés : tu choisis un nom (« Ask Froge », pour la démo live), tu définis les infos à intégrer, tu ajoutes quelques widgets, et ton bot est prêt.

Lors de la présentation, la développeuse Christina Huang s’est fixé un défi : créer un agent fonctionnel en moins de 8 minutes. Mission accomplie, chrono à l’appui.

introducing agentkit: build a high-quality agent for any vertical with our visual builder, evals, guardrails, and other tools. live demo of building a working agent in 8 minutes. pic.twitter.com/bF9hA4ONp9 — Greg Brockman (@gdb) October 6, 2025

AgentKit permet aussi de :

tester les conversations en direct,



les conversations en direct, mesurer la performance de ton agent,



de ton agent, et optimiser ses réponses en continu.



Une brique du ChatGPT OS

AgentKit n’est qu’un début. C’est la brique d’autonomie du futur écosystème. Chacun pourra concevoir un assistant interne, un formateur, ou un outil métier qui s’exécute au sein de ChatGPT.

Associé au SDK et au MCP, c’est la passerelle vers un futur où toutes les entreprises auront leur mini-agent IA dédié.

https://twitter.com/OpenAIDevs/status/1975269388195631492

Payez sans quitter le chat

C’était inévitable : si ChatGPT devient un App Store conversationnel, il fallait bien qu’il ait sa propre caisse enregistreuse.

Sam Altman a confirmé l’arrivée d’un « Agentic Commerce Protocol », un système de paiement instantané intégré.

Il va permettre aux utilisateurs d’acheter, réserver ou souscrire sans jamais quitter la discussion. Réserver un Uber, commander un DoorDash, s’inscrire à un cours Coursera, tout se ferait dans la même interface, paiement compris.

Une véritable révolution transactionnelle, où chaque échange peut devenir une action… voire une conversion.

Developers can adopt the protocol and apply to accept orders directly through ChatGPT with Instant Checkout.



→ https://t.co/lIVgSyqfZW — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) September 29, 2025

Pour les développeurs, OpenAI prépare un modèle économique complet :

soumission des apps via un App Directory ,



, possibilité d’ajouter des options payantes (premium, abonnement, services).

Les guidelines promettent une rémunération « transparente et équitable », mais, pour l’instant, aucun pourcentage officiel n’a été annoncé.



Traduction : OpenAI construit son App Store… et prépare sa commission. Cette dimension « commerce intégré » pourrait bouleverser la logique de distribution.

Après Apple et Google, c’est OpenAI qui s’invite dans le jeu des stores, mais avec une différence : ici, l’utilisateur ne télécharge rien.

Il parle à ses apps. Et demain, il paiera avec elles. Ça pourrait tout changer et donner envie aux consommateurs de délaisser les App Stores traditionnels…

ChatGPT OS vs Apple & Google

Pour les observateurs, l’enjeu dépasse la simple ergonomie. Ce qu’OpenAI met en place, c’est un nouvel écosystème économique : une interface universelle qui pourrait supplanter les écrans classiques.

Comme le note TechRadar, « OpenAI possède l’interface, et peut-être l’économie des applications qu’elle contient ».

Car en contrôlant ChatGPT, OpenAI contrôle :

l’accès aux utilisateurs (800 millions d’actifs hebdomadaires),



(800 millions d’actifs hebdomadaires), la découverte des apps (suggérées automatiquement dans le chat),



(suggérées automatiquement dans le chat), et bientôt, la monétisation intégrée.



Un triptyque redoutable : le même qui a fait la fortune de Google et d’Apple. Mais avec une différence majeure qui est que l’écran disparaît. La commande devient verbale, contextuelle, instantanée.

Les développeurs ne créeront plus pour un OS mobile ou web, mais pour une interface linguistique universelle : ChatGPT. L’ère du « ChatGPT OS » commence.

Et elle arrive à une vitesse folle :

4 millions de développeurs actifs sur la plateforme,



actifs sur la plateforme, une infrastructure capable de traiter 6 milliards de tokens par minute ,



, et un écosystème déjà prêt à accueillir la nouvelle génération d’apps.



OpenAI devient le pivot de la productivité conversationnelle, un hub entre le cloud, l’utilisateur et les services du monde entier. Apple a l’App Store. Google a Android. OpenAI, désormais, a le langage.

Roadmap 2025–2026 : le futur se code déjà

L’année 2025 n’est qu’un prélude. OpenAI prépare déjà la prochaine itération du ChatGPT OS :

Extension du SDK : ajout d’APIs temps réel, outils de test collaboratif et analytics intégrés.



: ajout d’APIs temps réel, outils de test collaboratif et analytics intégrés. Arrivée de nouvelles apps : Uber, DoorDash, Instacart, Peloton, AllTrails, Target, Tripadvisor, OpenTable…



: Uber, DoorDash, Instacart, Peloton, AllTrails, Target, Tripadvisor, OpenTable… Ouverture à l’Europe prévue courant 2026, une fois la conformité RGPD validée.



prévue courant 2026, une fois la conformité RGPD validée. Monétisation via l’ Instant Checkout et l’ App Directory payant .



via l’ et l’ . Évolution d’AgentKit : création d’agents autonomes capables de coordonner plusieurs apps (assistant personnel complet).



: création d’agents autonomes capables de coordonner plusieurs apps (assistant personnel complet). Intégration audio et multimodale renforcée (avec les modèles GPT-5 Pro et Sora 2).



En clair : 2025, c’est le test. 2026, c’est l’adoption mondiale. Et après… c’est un nouvel Internet qui s’écrira au rythme de la voix.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous hypé par cette grosse nouveauté de ChatGPT ? Ou bien OpenAI s’est-il transformé en pompe à fric ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.