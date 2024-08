X (Twitter) a maintenant une IA pour créer des images, et il n’y a AUCUNE censure !

Les générateurs d'images tels que DALL-E, Gemini et Midjourney limitent les types d'images que leurs utilisateurs peuvent créer. Mais X, anciennement Twitter, a complètement changé la donne avec Grok-2.

Les réseaux sociaux prennent une nouvelle tournure avec X (anciennement Twitter), qui dévoile Grok-2, une IA générateur d'images. Contrairement à ses concurrents, elle permet à ses utilisateurs de créer des images sans aucune censure. Tout est permis, que ce soit des portraits de politiciens ou même des marques sous copyright.



Rendez-vous sur X pour créer des images sans aucune censure

Selon la startup xIA, Grok-2 représente une avancée significative par rapport à son prédécesseur, Grok 1.5. Cette IA est capable de générer des images sans les restrictions habituellement imposées, ce qui lui confère un avantage considérable par rapport à Midjourney, Gemini ou DALL-E. La version bêta de cet outil est accessible aux abonnés Prémium ou Prémium + de X.

Bon à savoir : la startup xIA a également levé le voile sur une version mini de Grok-2, qui bien qu'elle soit allégée reste performante.

L'IA générateur d'images qui va secouer le marché

Avec Grok-2, les frontières habituelles du droit d'auteur semblent avoir été balayées d'un revers de main. La preuve ? Gemini, l'IA de Google a récemment créé une image montrant un père fondateur des États-Unis avec une peau noire. Cette représentation a provoqué une controverse. Toutefois, Elon Musk ne rate jamais une occasion de défier ses concurrents. Il a riposté en publiant une capture d'écran de Grok-2 générant un portrait de George Washington.

Des images de marques bien connues, telles que les Simpsons et les baskets Nike ont aussi été créées et partagées sur X. Sans parler de la photo de Tom et Jerry partageant un Coca-Cola !

Mais, ce n'est pas tout ! Une photo de Donald Trump tirant avec deux pistolets et une autre de Kamala Harris en tenue militaire dans la bande de Gaza, ont également vu le jour grâce à cet outil.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.