Test de Getimg AI : cette IA peut-elle remplacer les graphistes ?

Getimg AI transforme la création de vidéos et d’images grâce à l’intelligence artificielle. Entre innovation, simplicité et résultats impressionnants, nous avons testé cet outil pour vous offrir un verdict éclairé.

Getimg AI Outil polyvalent pour la création et l’édition de contenu visuel grâce à l’IA Voir l’offre Verdict Getimg AI est un outil polyvalent et intuitif qui brille dans la création et l’édition de contenu visuel grâce à l’intelligence artificielle. Lors de nos tests, il a montré une grande efficacité dans la génération de vidéos, l’agrandissement d’images, et la suppression d’arrière-plans, avec des résultats globalement impressionnants. Cependant, certaines limitations, comme le coût des crédits pour une utilisation intensive, pourraient freiner les petits budgets. C’est un choix solide pour les créateurs ambitieux ou les professionnels. On aime Interface intuitive

Production rapide de contenu visuel On aime moins Plan gratuit limité

Dépendance à une connexion Internet stable

Vous passez trop de temps dans la création de vos vidéos ? Utilisez les plateformes de génération de vidéo basées sur l’intelligence artificielle. Elles peuvent faire le travail en un rien de temps. Cela vous permettra de vous concentrer sur le cœur de votre métier. Cet outil est loué pour sa puissance et ses performances, mais est-il adapté pour vous ? Est-ce qu’il tient vraiment ses promesses ? Nous l’avons récemment testé et nous vous dévoilons notre verdict tout de suite.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités : génération d’images à partir de texte, édition et transformation d’images, DreamBooth, ControlNet, Image-to-vidéo, AI canvas, etc.

: génération d’images à partir de texte, édition et transformation d’images, DreamBooth, ControlNet, Image-to-vidéo, AI canvas, etc. Cibles : professionnels du marketing et de la communication, créateurs de contenu, influenceurs, graphistes, artistes numériques, développeurs, startups, éducation, e-learning

: professionnels du marketing et de la communication, créateurs de contenu, influenceurs, graphistes, artistes numériques, développeurs, startups, éducation, e-learning Tarification : gratuit, basic, pro, entreprise

: gratuit, basic, pro, entreprise Compatibilité et accessibilité : accès via navigateur web, tous les systèmes d’exploitation modernes, appareils mobiles et tablettes

Présentation de Getimg AI

Getimg AI est une plateforme créée par une équipe passionnée de développeurs et de spécialistes de l’IA en 2022. L’objectif est de simplifier la création d’images et vidéos grâce à l’intelligence artificielle, même pour ceux qui n’ont aucune expérience en graphisme. Getimg AI veut libérer la créativité, accélérer les processus de conception et permettre à tous de réaliser des visuels percutants.

Cet outil s’adresse aussi bien aux créateurs de contenu, marketeurs, graphistes, qu’aux développeurs et entreprises cherchant à produire des visuels rapidement et efficacement.

Méthodologie de test pour Getimg AI : mettons-le à l’épreuve !

Pour tester les capacités de génération de vidéos avec Getimg AI, nous avons suivi un processus structuré et immersif.

Découverte et exploration des fonctionnalités de Getimg AI

Nous avons créé un compte utilisateur, exploré les fonctionnalités de l’interface, et configuré l’outil pour les tests. La plateforme offre deux modes principaux pour la création de vidéos : « text-to-video » et « image-to-video« . Naturellement, nous avons donc préparé des prompts variés pour couvrir différentes thématiques, allant des paysages fantastiques à des scènes futuristes. Nous avons également testé les langues anglaise et française pour évaluer la compréhension et l’adaptation de l’outil.

Exploration de la transformation d’images statiques en vidéos

Nous avons importé des images statiques pour expérimenter avec la transformation en animations. Ce processus inclut des ajustements pour définir des styles visuels spécifiques (réaliste, cartoon, abstrait) et des paramètres techniques comme la durée des vidéos ou la fluidité des mouvements. L’objectif était de vérifier non seulement la qualité des transitions et des effets, mais aussi la capacité de l’outil à générer des vidéos homogènes et esthétiquement convaincantes.

Analyse des performances techniques et comparaison avec les concurrents

A part les points énumérés en haut, nous avons aussi pris en compte des éléments techniques comme le temps de traitement pour chaque création, la résolution obtenue (720p et 1080p selon les options) et la consommation de crédits liée à chaque type de vidéo. Pour garantir une analyse complète, nous avons comparé les performances de Getimg AI à celles de concurrents directs.

Prise en main de Getimg AI

Tout d’abord, nous avons créé un compte (gratuitement). La plateforme nous demande de fournir une adresse e-mail et de définir un mot de passe. Ensuite, elle nous envoie un email de confirmation nous permettant d’activer notre compte.

L’interface de Getimg AI est intuitive et facile à utiliser, même pour les novices dans le domaine. Il y a une barre d’outils en haut avec les outils, les ressources, les API, la communauté et les plans disponibles.

Quelles sont les fonctionnalités proposées par Getimg AI ?

Image to vidéo

Getimg AI est en mesure de nous aider à transformer des images statiques en courtes animations dynamiques. La durée prise en charge est de 4 secondes. Lors de notre test, nous avons expérimenté cette fonctionnalité avec divers types d’images, allant de paysages réalistes à des illustrations numériques plus abstraites.

Pour commencer, l’outil demande de télécharger une image qui servira de base. Ensuite, nous avons défini un prompt décrivant l’animation souhaitée, par exemple « des nuages qui se déplacent doucement dans le ciel » ou « une voiture traversant une route de montagne ». La plateforme propose des options pour ajuster le style visuel, la fluidité des mouvements et le format vidéo (comme le 16:9 ou 9:16). Une fois les paramètres choisis, l’IA génère les frames nécessaires et crée un effet de mouvement fluide grâce à son processus de diffusion latente avancée.

Getimg AI est particulièrement performant pour donner vie à des éléments dynamiques dans les images, comme des vagues, des véhicules ou des objets en déplacement. Nous avons noté une excellente fluidité et des transitions homogènes, même avec des images complexes. Toutefois, il est recommandé d’utiliser des images bien cadrées et de qualité pour obtenir les meilleurs résultats, car des défauts mineurs peuvent apparaître avec des fichiers mal optimisés

AI resizer

A part la génération de vidéo, Getimg AI peut également redimensionner des images tout en conservant leur qualité. Pour ce faire, il remplit intelligemment les espaces nécessaires grâce à l’intelligence artificielle. En fait, l’outil prend en charge une variété de formats d’image et offre jusqu’à 10 ratios d’aspect standards, comme le 16:9 pour des miniatures YouTube, le 1:1 pour des publications Instagram, ou encore des formats artistiques comme le 1.618:1 basé sur le nombre d’or.

Pour tester cette fonctionnalité, nous avons importé différentes images (photographies, dessins, et illustrations numériques) et sélectionné plusieurs ratios simultanément. L’outil nous a permis de générer rapidement des versions adaptées à divers besoins, comme des fonds d’écran, des affiches et des stories Instagram.

Getimg AI peut traiter de nombreuses images en même temps. C’est très avantageux pour les créateurs de contenu et les designers. Cependant, nous avons remarqué que la vitesse et les options varient en fonction de l’abonnement.

Upscaler

C’est un outil puissant pour améliorer la qualité et la résolution des images. Pour l’utiliser, il suffit de télécharger une image via une interface intuitive et d’activer l’outil. L’IA commence alors à travailler en améliorant les détails et en augmentant la résolution, tout en préservant l’esthétique générale de l’image. Nous pouvons choisir différents niveaux d’amélioration, avec des options pour atteindre une résolution 4K selon les paramètres définis. Chaque transformation consomme des crédits, mais elle reste proportionnelle à la taille et à la complexité de l’image.

L’outil utilise des algorithmes de deep learning avancés pour analyser chaque élément de l’image. Par exemple, il a ajouté de la netteté aux contours des objets et a réduit les effets de pixellisation.

Background remover

Vous voulez supprimer l’arrière-plan de votre image ? Utilisez la fonction background remover de Getimg AI. Durant notre test, nous avons téléchargé de nombreux types d’images, notamment des photos de produits, des portraits et des designs complexes. Une fois l’image téléchargée, l’outil utilise des algorithmes d’intelligence artificielle avancés pour isoler le sujet principal, créant ainsi une version en PNG avec un arrière-plan transparent. Ce processus, rapide et précis, ne nécessite aucune expertise technique et fournit des résultats professionnels en quelques secondes.

L’interface intuitive nous donne la possibilité de prévisualiser l’image avant et après la suppression grâce à un curseur interactif. Cela nous a permis d’ajuster certains points avant téléchargement.

Uncrop

Nous avons préparé des images partiellement cadrées ou recadrées. Cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle pour élargir les limites d’une image tout en maintenant une cohérence visuelle. Après avoir téléchargé nos fichiers (formats JPG et PNG pris en charge), nous avons défini les dimensions souhaitées et laissé l’algorithme faire son travail.

L’interface est intuitive : quelques clics suffisent pour choisir les paramètres d’expansion. Les résultats sont générés rapidement, en quelques minutes, même pour des images complexes. Nous avons apprécié la fluidité du processus et la qualité de l’intégration des nouvelles parties de l’image. Les extensions générées s’adaptent parfaitement au contenu d’origine, donnant un rendu naturel et homogène.

Les tarifications de Getimg AI

Getimg AI propose une tarification flexible qui s’adapte aux besoins des créateurs de contenu, des amateurs aux professionnels. Pour ceux qui dépasseraient leurs quotas mensuels, des crédits supplémentaires peuvent être achetés.

Tout d’abord, la plateforme offre un plan gratuit, adapté pour les curieux et les utilisateurs occasionnels. Cette formule permet de générer jusqu’à 100 images par mois, offrant une porte d’entrée aux fonctionnalités de base comme le « text-to-image » et l’éditeur intégré.

Pour des besoins plus avancés, le plan basic, à 12 dollars par mois, est une excellente option. Il inclut 3 000 crédits mensuels, un accès aux outils avancés et la possibilité de travailler avec deux modèles DreamBooth.

Les freelances ou créateurs intermédiaires peuvent opter pour le plan starter. Il coûte 29 dollars par mois, ce qui augmente l’allocation à 12 000 crédits et permet de gérer jusqu’à six modèles personnalisés.

Pour les passionnés ou les petites entreprises, le plan Hobby, à 49 dollars par mois, double presque les avantages avec 24 000 crédits et 12 modèles DreamBooth. Enfin, le plan Pro, conçu pour une utilisation intensive, est proposé à 99 dollars par mois. Il donne la possibilité de générer jusqu’à 60 000 images par mois, avec 30 modèles personnalisés et une assistance prioritaire.

Getimg AI Outil polyvalent pour la création et l’édition de contenu visuel grâce à l’IA Voir l’offre Verdict Getimg AI est un outil polyvalent et intuitif qui brille dans la création et l’édition de contenu visuel grâce à l’intelligence artificielle. Lors de nos tests, il a montré une grande efficacité dans la génération de vidéos, l’agrandissement d’images, et la suppression d’arrière-plans, avec des résultats globalement impressionnants. Cependant, certaines limitations, comme le coût des crédits pour une utilisation intensive, pourraient freiner les petits budgets. C’est un choix solide pour les créateurs ambitieux ou les professionnels. On aime Interface intuitive

Production rapide de contenu visuel On aime moins Plan gratuit limité

Dépendance à une connexion Internet stable

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.