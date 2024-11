Vous êtes créateurs de contenu ? Vous voulez créer une vidéo attrayante rapidement ? Essayez Listnr AI ! Nous l’avons récemment mis à l’épreuve pour connaître sa fiabilité et ses performances.

Listnr AI Pour simplifier la création de narrations et de vidéos de haute qualité Voir l’offre Verdict Après avoir testé Listnr en profondeur, nous avons été impressionnés par sa simplicité d’utilisation et la qualité de ses voix IA, surtout pour des narrations basiques en plusieurs langues. Le générateur de vidéos sans visage fonctionne bien pour les créateurs pressés, mais certaines voix manquent de naturel, notamment dans des contextes complexes. L’interface, bien que fonctionnelle, mérite d’être optimisée pour une expérience plus intuitive. En résumé, Listnr est un outil prometteur, idéal pour les professionnels, mais avec quelques améliorations à envisager. On aime Large choix de voix réalistes

Simple à utiliser On aime moins Authenticité inégale des voix

Fonctionnalités avancées limitées

Comment créer des narrations captivantes et personnalisées sans passer des heures en studio d’enregistrement ? Listnr AI se positionne comme la solution idéale grâce à sa technologie de synthèse vocale et de création vidéo basée sur l’IA. Cette plateforme promet de transformer vos textes en médias engageants en quelques clics grâce à ses fonctionnalités comme le clonage de voix et un vaste choix de voix off réalistes. Mais est-elle vraiment performante ? Nous l’avons testé pour vous. Découvrez dans cet article si elle est à la hauteur de ses ambitions et adaptée à vos besoins.

Caractéristiques techniques

Cible : créateurs de contenu, éducateurs, marketeurs, entreprises

: créateurs de contenu, éducateurs, marketeurs, entreprises Langues supportées : 142 langues

: 142 langues Fonctionnalités : génération de voix IA, génération de vidéos sans visage, clonage de voix, personnalisation

: génération de voix IA, génération de vidéos sans visage, clonage de voix, personnalisation Prix : individual, solo, agency

Présentation de Listnr

Listnr est une plateforme d’intelligence artificielle fondée en 2020 par Parvez Mowlad. Son objectif principal est de simplifier la création de narrations et de vidéos de haute qualité, même pour les utilisateurs non techniques. Listnr cible les créateurs de contenu, les marketeurs, les éducateurs, ainsi que les entreprises qui souhaitent produire du contenu captivant sans avoir à passer par des processus d’enregistrement compliqués. Avec une interface simple et des résultats de qualité, Listnr se présente comme un outil incontournable pour moderniser et simplifier le travail des producteurs de contenu.

Méthodologie de test

Pour évaluer Listnr, nous avons testé plusieurs fonctionnalités, notamment la création de voix off en différentes langues et la génération de vidéos sans visage. Nous avons aussi analysé la fluidité de l’interface, la qualité audio des voix, et la rapidité de production. Ce n’est pas tout, notre équipe a vérifié la facilité d’utilisation pour des utilisateurs novices et avancés, et exploré les options de personnalisation.

Quelles sont les fonctionnalités proposées par Listnr AI ?

Voici les fonctionnalités proposées par Listnr :

Créer des vidéos IA époustouflantes en quelques clic

Listnr exploite l’intelligence artificielle pour transformer du texte en contenu audio et vidéo de haute qualité. La plateforme propose un générateur de contenu multimédia sans visage avec des voix off. Cette option est adaptée à ceux qui souhaitent produire du contenu pour des plateformes comme TikTok et YouTube sans apparaître à l’écran. D’ailleurs, Listnr prend en charge plus de 142 langues et 1000 voix.

La plateforme promet des voix humaines ultra-réalistes, des vidéos bien nettes avec des mouvements et une synchronisation labiale fluides, tout en respectant les pauses naturelles et les ponctuations.

Les voix de synthèse vocale IA

La plateforme Listnr AI est particulièrement appréciée pour sa vaste gamme de voix de synthèse. Cette fonctionnalité est essentielle pour améliorer l’accessibilité de vos vidéos. Cela vous permet de toucher de larges publics incluant les malvoyants. Listnr couvre une multitude de langues, y compris le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le hindi, le japonais, et bien d’autres.

Listnr nous donne la possibilité d’utiliser de nombreux accents afin de bénéficier d’une personnalisation culturelle ou régionale. Nous pouvons les appliquer sur des phrases spécifiques pour booster l’authenticité du rendu. De plus, Listnr met à notre disposition une bibliothèque de voix de bonne qualité avec une gamme de tons (âge, sexe, style, émotion, etc.). Nous pouvons aussi mettre en avant certaines phrases de la narration pour ajouter plus d’impact et de clarté.

Ce n’est pas tout ! Listnr nous aide à organiser efficacement notre contenu. Cela inclut le contrôle et la planification des épisodes en catégories et en saisons ainsi que l’intégration du lecteur de podcast pour certains sites.

Clonage de voix

Cette fonctionnalité consiste à créer une réplique de notre voix. Cette dernière est par la suite utilisée pour générer des narrations ou des voix off personnalisées. Le rendu est extrêmement naturel à un tel point que les spectateurs ne se rendent pas compte qu’il s’agit d’une intelligence artificielle.

Comment procéder ? C’est simple ! La première chose à faire est de lire des textes spécifiques fournis par la plateforme. Attention, les enregistrements doivent être de haute qualité pour assurer un clonage précis.

Ensuite, les échantillons vocaux sont analysés par les algorithmes d’apprentissage profond de Listnr. Ce processus permet au système de comprendre les caractéristiques uniques de la voix, telles que le timbre, l’intonation et le rythme. Une fois l’entraînement terminé, nous pouvons saisir du texte et la plateforme le convertit en audio utilisant la voix clonée.

Traduction de vidéo IA

Listnr peut traduire du contenu dans 29 langues différentes en un rien de temps. La plateforme prend en charge le français, l’anglais, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le japonais, le chinois, le coréen, le polonais, l’arabe, etc.

Pour ce faire, nous avons téléchargé un fichier vidéo depuis n’importe où (appareil mobile, ordinateur portable, Dropbox, Google Drive, YouTube). Il convient de noter que Listnr accepte plusieurs formats comme WAV, MP4, MOV, AAC.

Une fois télécharger, la plateforme procède tout de suite à la modification. La durée dépend en général de la taille de la vidéo. Ensuite, nous avons relu, modifiées la transcription dans l’éditeur en ligne, puis, sélectionné la langue souhaitée dans la section « traduction ». Enfin, nous avons exporté le rendu en format TXT, DOCX, PDF ou XLSX.

Durant notre test, nous avons essayé cette fonctionnalité. Nous allons vous révéler notre processus. Tout d’abord, nous avons généré une script vidéo en un rien de temps. Tout ce que nous avons à faire est de proposer une idée ou une histoire. Il peut s’agir de la science, de la technologie ou d’autres thèmes. Ensuite, la plateforme nous a fourni une script vidéo complet en quelques secondes.

Après, nous avons personnalisé la vidéo en changeant le script vocal, en choisissant notre doublure préférée et aussi en sélectionnant les images IA adaptées à notre préférence. Il est également possible de téléverser nos propres vidéos ou photos.

Expérience utilisateur : ce que nous avons observé

Après avoir testé Listnr pour générer des vidéos IA, nous avons été impressionnés par la simplicité et la fluidité de l’interface. Tout commence par l’importation ou la création d’un script textuel. L’éditeur est intuitif, offrant des options claires pour personnaliser les voix : de la modulation des émotions à l’ajustement de la vitesse et des pauses, chaque détail est facilement modifiable.

En termes de création vidéo, le processus se fait en quelques clics. Nous avons particulièrement apprécié la rapidité de rendu et la synchronisation efficace entre l’audio et les visuels. Cependant, nous avons noté que la qualité des vidéos peut dépendre de la complexité des visuels choisis, et quelques ajustements sont parfois nécessaires pour un rendu parfait.

Pour ce qui est des voix, leur réalisme est impressionnant, mais certaines langues ou accents manquent encore d’authenticité, surtout lors de phrases complexes. Le support multilingue reste cependant un atout majeur pour les utilisateurs internationaux.

Les plans tarifaires flexibles de Listnr AI : créez sans limite, payez selon vos besoins

Listnr ne propose pas de plan gratuit. Toutefois, la plateforme met à notre disposition de nombreuses autres formules adaptées à nos besoins, avec des options mensuelles et annuelles. Elle offre une réduction de 10% à ceux qui veulent s’engager sur le long terme.

Plan individual

Vous êtes producteurs individuels ? Ce plan est fait pour vous. Il coûte 19 dollars par mois et intègre les fonctionnalités suivantes :

50 vidéos par mois

20 000 mots par mois

Téléchargements et exports illimités

50 Go de stockage

Accès à plus de 1 000 voix

Intégrations audio illimitées

Plan solo

Ce plan est adapté aux créateurs individuels et aux petites entreprises. Il inclut :

150 vidéos par mois

50 000 mots par mois

Téléchargements et exports illimités

100 Go de stockage

Accès à plus de 1 000 voix

Intégrations audio illimitées

Vous pouvez profiter de ces fonctionnalités en déboursant 39 dollars par mois.

Plan agency

Ce dernier est plutôt destiné aux petites et moyennes entreprises ou aux agences ayant des besoins plus importants. Il permet de créer jusqu’à 250 vidéos par mois avec une limite de 500 000 mots. Il offre des téléchargements et exports illimités, 250 Go de stockage et l’accès complet aux voix proposées par Listnr. Tout cela, pour 99 dollars par mois.

Essayez Listnr AI gratuitement

Communauté et support client de Listnr AI : un accompagnement enthousiaste et réactif

Listnr offre un support client réactif et une communauté active pour accompagner ses utilisateurs. Pour toute question ou suggestion, vous pouvez contacter l’équipe via la page « Account » de l’application ou sur play.listnr.com. De plus, une base de connaissances complète est disponible, couvrant des sujets tels que les mises à jour de l’application, les fonctionnalités et les solutions aux problèmes courants. Bien que la plateforme ne dispose pas d’un forum dédié, elle encourage les utilisateurs à partager leurs expériences et à interagir sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne.

Listnr AI Pour simplifier la création de narrations et de vidéos de haute qualité Voir l’offre Verdict Après avoir testé Listnr en profondeur, nous avons été impressionnés par sa simplicité d’utilisation et la qualité de ses voix IA, surtout pour des narrations basiques en plusieurs langues. Le générateur de vidéos sans visage fonctionne bien pour les créateurs pressés, mais certaines voix manquent de naturel, notamment dans des contextes complexes. L’interface, bien que fonctionnelle, mérite d’être optimisée pour une expérience plus intuitive. En résumé, Listnr est un outil prometteur, idéal pour les professionnels, mais avec quelques améliorations à envisager. On aime Large choix de voix réalistes

Simple à utiliser On aime moins Authenticité inégale des voix

Fonctionnalités avancées limitées

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.