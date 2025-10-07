Mario, Pikachu volés par Sora 2 : OpenAI bientôt en guerre avec Nintendo ?

À ce rythme, OpenAI risque de se retrouver face à Nintendo. Des vidéos mettant en scène ses personnages emblématiques circulent. Et non, ce n’est pas juste pour le fun.

Depuis le lancement de Sora 2, les vidéos générées par cette IA envahissent littéralement les réseaux sociaux. Et les créations ne manquent pas d’imagination.

Pikachu qui braque une pharmacie, Mario qui est poursuivi par la police. De quoi faire sourire la toile, certes, mais d’un point de vue légal, c’est une autre histoire. Si Nintendo décidait de passer à l’action, OpenAI pourrait donc bien se retrouver dans la tourmente.

Amusant, oui, mais ça fait débat

Malgré les critiques sur sa vidéo de présentation, Sora 2 séduit les créateurs du monde entier. Et pour cause, ses résultats sont bluffants.

L’IA d’OpenAI parvient en effet à produire des vidéos d’un réalisme impressionnant. Au point que certains oublient qu’elles ne sont pas tournées par de vraies caméras.

Les internautes s’en donnent à cœur joie. Les tests s’enchaînent. Les idées fusent, et les contenus les plus fous circulent. Au menu ? Des scènes humoristiques, des détournements, et même des mises en scène improbables.

L’une des grandes forces de Sora 2, c’est sa capacité à intégrer des personnages publics dans ses vidéos. Cela décuple la créativité, certes, mais ouvre aussi la porte à tous les excès. Même Sam Altman, le patron d’OpenAI, n’y a pas échappé. Il est devenu la star involontaire de plusieurs vidéos virales.

Lmao, Sam Altman stealing art from Miyazaki in the Studio Ghibli HQ.



Sora 2 is wilddddddd. pic.twitter.com/qzhfMs0A2t — PJ Ace (@PJaccetturo) October 1, 2025

Mais les internautes ne se sont pas arrêtés là. Désormais, Mario, Pikachu et d’autres héros cultes sont les nouvelles cibles des créateurs.

⚡ Sora 2 prompt: "Realistic body cam footage of a police officer pulling over a red Ferrari with Pikachu driving. pikachu only says "pika pika" and moves the head in fear, It was a serious offence, so the cop is extremely angry and tries to open the door of the car before… pic.twitter.com/F88WiD0s69 — Javi Lopez ⛩️ (@javilopen) October 2, 2025

Et c’est là que les choses se compliquent. Selon Mark Lemley, professeur à Stanford, OpenAI s’expose à « énormément de poursuites pour violation de droits d’auteur », notamment de la part de Nintendo.

Et il n’a pas tort. Ces vidéos ne sont pas de simples hommages de fans. Elles sont produites en masse, parfois monétisées ou largement diffusées.

Nintendo reste silencieux face aux créations de l’IA d’OpenAI

Voilà qui a de quoi surprendre. Car Nintendo est étrangement muette face aux créations générées par l’IA d’OpenAI. Pourtant, la firme est habituellement connue pour défendre bec et ongles ses licences.

Nintendo, d’ordinaire prompt à dégainer ses avocats dès qu’un fan recrée un jeu ou un mod inspiré de ses licences, semble cette fois zen. Trop zen, diront certains. Mais pourquoi ce silence ? Probablement parce qu’attaquer OpenAI, valorisée à plus de 500 milliards de dollars, n’est pas une mince affaire.

L’affaire n’est pas sans rappeler le conflit entre Midjourney et les géants Disney et Universal. Ces derniers avaient accusé la startup d’avoir utilisé leurs personnages pour entraîner son intelligence artificielle sans autorisation.

Un procès rendu encore plus complexe après la décision de justice Bartz v. Anthropic (juin 2025). Le tribunal avait alors estimé que l’entraînement d’un modèle d’IA avec des œuvres protégées pouvait relever de « l’usage équitable ». Dès lors qu’il ne s’agissait pas de reproduire ou distribuer le contenu, mais de générer quelque chose de nouveau.

Contrary to recent discussions on the internet, Nintendo has not had any contact with the Japanese government about generative AI. Whether generative AI is involved or not, we will continue to take necessary actions against infringement of our intellectual property rights. October 5, 2025

Mais si l’on en croit la réponse de Nintendo à un post sur X, la firme ne compte pas se laisser faire. Peut-être attend-elle simplement le bon moment pour riposter.

