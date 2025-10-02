500 milliards de dollars : OpenAI est désormais la startup numéro 1 mondiale

On dirait que les affaires marchent plutôt bien pour Sam Altman. OpenAI vient de décrocher le titre de startup la plus valorisée au monde. Un record qui en dit long, vous ne trouvez pas ?

OpenAI n’a même pas encore soufflé ses dix bougies qu’elle se trouve déjà en tête du classement des startups. En effet, avec une valorisation qui explose à 500 milliards de dollars, elle s’impose comme l’entreprise privée la plus chère au monde. La concurrence est laissée derrière. SpaceX d’Elon Musk et ByteDance, le géant à l’origine de TikTok, se font doubler.

OpenAI atteint 500 milliards : la success story derrière la startup

Atteindre une valorisation de 500 milliards de dollars, ce n’est pas rien. Alors, comment la start-up d’Altman, OpenAI, en est-elle arrivée là ? Selon Bloomberg, la société a autorisé ses anciens et actuels employés à vendre une partie de leurs actions.

Au départ, l’idée était de céder 10,3 milliards de dollars d’actions. Or, finalement, ce sont 6,6 milliards qui ont trouvé preneur. Et pas auprès de n’importe qui. Des géants comme SoftBank, le fonds souverain MGX d’Abou Dhabi, Thrive Capital ou encore T. Rowe Price ont mis la main au portefeuille.

Ainsi, la valorisation d’OpenAI a explosé, passant de 300 milliards à 500 milliards de dollars. C’est plus que SpaceX et ses 400 milliards, ainsi que ByteDance, valorisée à 220 milliards.

Pourquoi une telle envolée ?

La réponse la plus probable de cette progression fulgurante est sans doute la demande croissante pour ses technologies d’IA avancées. Ce n’est plus un secret, tout le monde s’intéresse à ses modèle. Pourtant, ce n’est pas le seul moteur de sa progression fulgurante.

OpenAI est aussi une start-up qui a une structure hybride. C’est-à-dire à la fois à but lucratif et non lucratif. Cette combinaison lui permet d’attirer des investisseurs tout en poursuivant des objectifs éthiques.

D’ailleurs, sa branche non lucrative détient plus de 100 milliards de dollars en actions, devenant un actionnaire majeur de la PBC (Public Benefit Corporation).

En plus, l’entreprise mise sur des partenariats stratégiques. Elle collabore avec des institutions de recherche et même des gouvernements pour élargir l’impact de ses technologies. Ce qui renforce d’ailleurs sa crédibilité et accélère son adoption à grande échelle.

Mais surtout, son innovation ne faiblit jamais. OpenAI ne se limite pas aux chatbots, car la start-up explore d’autres domaines. Dont la robotique, la santé, l’éducation, et bien plus encore. Clairement, elle ne compte pas s’arrêter là où elle est aujourd’hui.

