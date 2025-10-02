Il recrée ChatGPT dans Minecraft : une démo impressionnante en vidéo

Qui a dit que Minecraft servait seulement à construire des châteaux ou des fermes automatiques ? Le créateur Sammyuri vient de repousser les limites du jeu en redstone en concevant CraftGPT. C’est une réplique artisanale de ChatGPT directement dans l’univers cubique de Minecraft.

Dans le monde geek, certains défis semblent irréalisables… jusqu’à ce que quelqu’un les accomplisse. Sammyuri, un créateur de contenu, a recréé un modèle de langage fonctionnel comme ChatGPT au sein même de Minecraft. Et c’est entièrement construit en redstone. Ce chatbot bloc est capable de répondre à des questions, certes lentement, mais de façon totalement autonome.

Il a donné vie à ChatGPT dans Minecraft

Le créateur de contenu Sammyuri a donc conçu un modèle de langage façon ChatGPT directement dans Minecraft. Il l’a nommé CraftGPT et c’est une IA fonctionnelle qui prend la forme d’un gigantesque ordinateur portable en jeu, complet avec écran intégré.

Pour vous donner une idée de la taille du projet, la machine occupe un espace de 1 020 x 260 x 1 656 blocs. C’est soit l’équivalent de 439 millions de blocs. Ainsi, pour construire CraftGPT, Sammyuri a demandé un coup de main à ChatGPT lui-même. Le modèle a été entraîné sur 5 087 280 paramètres, via Python, avant d’être intégré dans Minecraft.

Évidemment, CraftGPT n’atteint pas la précision de son homologue réel. Ses réponses restent approximatives et parfois incohérentes. Mais je trouve que le fait que ce projet existe dans un jeu vidéo suffit déjà à rendre la communauté ébahie.

Donc si vous pensiez poser une question rapide à CraftGPT, il va falloir être très patient. Le temps moyen pour générer une réponse est d’environ deux heures. Et encore, c’est grâce à une optimisation exploitant les mécaniques du jeu. Sans ça, chaque réponse prendrait près de dix ans à sortir.

Pour les plus curieux, Sammyuri a publié une documentation complète sur GitHub, afin que d’autres aventuriers cubiques puissent explorer le fonctionnement de CraftGPT. Attention toutefois, il faudra une machine puissante, avec au moins 32 Go de RAM.

