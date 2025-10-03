Le secret pour faire de vos concurrents une source de profits

Le conseil nous vient de Xiaomi. Lei Jun, le patron, l’a partagé lors de son discours annuel à Pékin. Il a acheté trois Tesla Model Y, un SUV de son concurrent américain. Voilà l’astuce.

Mais en quoi est-ce une astuce ? Et bien, Jun voulait comprendre pourquoi le SUV américain rencontre un tel succès. Et surtout, réfléchir à comment faire mieux avec son nouveau Xiaomi YU7.

Alors, il a acheté 3 Tesla Model Y et les démonter pièce par pièce pour analyser leur fonctionnement. Et au passage, il a salué un modèle impressionnant. Lei Jun encourage même certains à le choisir.

Une sacré stratégie

L’ingénierie inversée n’est pas une nouveauté pour Xiaomi, habitué au monde du smartphone. Chaque composant du Model Y a été examiné, pesé et comparé avec les standards internes.

Les équipes ont mesuré l’espace intérieur, testé les ajustements de chaque siège et scruté le moindre détail de finition. Ce qui a permis à Xiaomi de concevoir le YU7 avec un habitacle optimisé.

Lei Jun l’assure. Le SUV chinois ne perd pas face au Model Y sur le plan de l’espace. Une manière élégante de dire que s’inspirer du rival peut mener à dépasser ses performances.

Mais la comparaison ne s’arrête pas aux dimensions. La batterie du YU7 a été pensée pour rivaliser avec le Model Y tout en restant abordable. Lei Jun souligne que les performances sont remarquables pour son segment.

Les ingénieurs ont analysé autonomie, consommation et efficacité énergétique, sans jamais sacrifier le confort ou le design. Chaque détail a été étudié pour créer un véhicule homogène et séduisant pour le marché chinois.

L’approche est aussi un coup de communication subtil. Démonter publiquement le Model Y et en parler dans un discours rassembleur montre audace et transparence. Peu de PDG osent exposer leurs inspirations de manière si directe.

Et figurez-vous que ça fonctionne. Plus de 240 000 précommandes ont été enregistrées en seulement 24 heures pour le YU7.

A noter que le timing n’est pas anodin. Le contexte du marché chinois joue également un rôle la-dessus. Tesla a vu ses ventes reculer de 4 % en août, face à des concurrents locaux.

Xiaomi, Nio et Xpeng profitent de ce terrain favorable avec des véhicules souvent plus adaptés aux besoins domestiques. Le YU7 arrive donc à point nommé pour capter une clientèle exigeante et attentive aux prix.

Xiaomi YU7 : qu’a-t-il de plus que le Model Y de Tesla ?

Avec ses 5 mètres, le YU7 gagne naturellement en habitabilité, surpassant le Model Y sur certains aspects. Mais l’optimisation intérieure n’est pas qu’une question de dimensions. Chaque siège, chaque console et chaque espace a été étudié pour le confort et la praticité.

Le design extérieur est aussi pensé pour séduire visuellement. Lei Jun insiste sur le fait que la voiture n’est pas simplement fonctionnelle. Elle doit également attirer le regard. Les courbes, les proportions et les détails rappellent que Xiaomi vise le marché premium à prix accessible.

La batterie et l’autonomie complètent cette offre. Les performances sont adaptées au quotidien des utilisateurs chinois, souvent citadins mais exigeants sur les longs trajets. L’équilibre entre prix, confort et technologie devient un argument de poids face à Tesla.

