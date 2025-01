New Model Y : la Tesla la plus populaire de France est de retour ! Quelles nouveautés ?

Déjà star mondiale, la Tesla Model Y revient en force avec un modèle renouvelé. Découvrez pourquoi elle fait tant parler d’elle.

La Gigafactory de Tesla à Berlin tourne déjà à plein régime pour produire le tout nouveau Model Y. Dès mars, cet engin, surnommée Juniper par les fans de Tesla, y sortira pour conquérir les routes européennes.

Les Britanniques, en revanche, devront patienter jusqu’en mai pour découvrir la série exclusive Launch Series. Proposée à 60 990 £, cette version repose sur le Model Y à transmission intégrale longue portée.

Petite particularité : seuls deux choix de couleurs sont disponibles pour cette série inaugurale, le noir classique ou le Quicksilver, tous deux avec un intérieur entièrement noir.

Tesla réinvente le Model Y

En termes de design, la nouvelle Tesla Model Y se distingue par une élégance modernisée. L’avant se modernise avec une barre LED pleine largeur, inspirée des designs du Cybertruck et du Cybercab.

Plus fine et plus raffinée, cette barre lumineuse complète un pare-chocs avant redessiné, plus lisse et intégré, abritant une nouvelle caméra équipée de son propre lave-glace.

Cette caméra est destinée à des fonctions avancées de pilote automatique. Elle préfigure l’arrivée de la conduite entièrement autonome dans les régions où elle sera autorisée.

Le profil du véhicule reste fidèle à l’identité de Tesla, avec son pare-brise avant panoramique qui s’étend harmonieusement vers un toit en verre. Toutefois, la silhouette gagne en dynamisme grâce à des roues plus aérodynamiques et une légère augmentation de la longueur, qui passe à 4 790 mm.

Les nouveautés à l’arrière incluent un nouveau spoiler de hayon, des feux arrière à LED en forme de C et une barre lumineuse pleine largeur. Cette dernière utilise un éclairage réfléchi plutôt qu’une source lumineuse directe, créant un effet visuel élégant.

Tesla a également pensé à la praticité : le hayon s’ouvre automatiquement à l’approche du conducteur, révélant un coffre au volume augmenté à 2 130 litres, incluant le coffre avant sous le capot.

À l’intérieur, Tesla continue de jouer sur la sobriété haut de gamme. Le tableau de bord et les portes sont recouverts de matériaux plus doux au toucher, apportant une ambiance chaleureuse et premium..

Les sièges avant redessinés offrent un confort accru avec ventilation et chauffage.

Les sièges arrière, également chauffants, quant à eux, bénéficient d’un rembourrage optimisé. Et elles se rabattent électriquement à plat, une fonction accessible via des boutons placés sur les portes ou dans le coffre.

Élégance, technologie et confort réunis ?

Côté technologies, l’écran tactile central de 15,4 pouces reste la pièce maîtresse du cockpit. Cependant, il est accompagné d’un nouvel écran tactile de 8 pouces pour les passagers arrière.

L’insonorisation a été améliorée avec des vitrages acoustiques, réduisant le bruit extérieur de 20 %.

Jeux, streaming et connectivité Bluetooth indépendante enrichiront l’expérience des passagers, sans interagir avec les commandes précédentes.

Sur la route, la rigidité accrue de la carrosserie et une nouvelle suspension promettent un confort de conduite significativement amélioré. Tesla a écouté les critiques concernant la fermeté de l’ancien modèle et propose une solution avec des moyeux et pneus repensés.

La série Launch est dotée d’une autonomie maximale de 353 miles, soit 22 miles de plus que son prédécesseur. Voilà de quoi rallonger vos virées sans stresser pour la recharge !

Elle affiche aussi une vitesse de pointe de 125 mph et un passage de 0 à 60 mph en 4,1 secondes.

Tesla prévoit également d’introduire des versions à propulsion standard et à autonomie longue portée dans un avenir proche. Ce qui devrait rendre cette gamme plus accessible à différents types de conducteurs.

Les mises à jour logicielles continueront également d’améliorer les capacités de la voiture, notamment une meilleure portée Wi-Fi et des microphones améliorés pour les appels et les commandes vocales. Les systèmes de clé connectée et le son embarqué profitent également de ces évolutions.

Avec toutes ces améliorations, la Model Y s’annonce encore plus irrésistible… reste à savoir si elle convaincra aussi par son rapport prix. Vous, qu’est ce que vous en dites ?

Dites-nous tout dans le commentaire !

