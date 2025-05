Xiaomi YU7 sort les muscles : 835 km et 690 chevaux

Le constructeur chinois frappe fort avec un SUV aussi stylé que puissant. Xiaomi YU7 combine design, technologie et performances avec une aisance déconcertante.

Le Xiaomi YU7 ne passe pas inaperçu avec ses lignes tendues et ses proportions audacieuses. Dérivé du SU7, ce modèle s’impose avec une personnalité propre, élégante et résolument moderne. Long de 4,99 mètres, large de 1,99 mètre et haut de 1,60 mètre, il affiche un empattement de trois mètres, gage d’un confort intérieur généreux. Xiaomi revendique un travail minutieux sur l’aérodynamisme avec 40 zones d’optimisation. Résultat : un coefficient de traînée de 0,245, ce qui réduit la consommation et prolonge l’autonomie.

Le YU7 arrive en trois versions : Standard, Pro et Max, toutes pensées pour marier luxe et efficacité. La version Standard affiche une autonomie de 835 kilomètres CLTC avec une batterie de 96,3 kWh. Il devient ainsi le SUV électrique de taille moyenne à grande avec la plus longue autonomie pour une batterie sous les 100 kWh. Les variantes Pro et Max, en transmission intégrale, annoncent respectivement 760 km et 770 km d’autonomie.

Propulsé par le moteur HyperEngine V6s Plus, le Xiaomi YU7 propose jusqu’à 690 chevaux en version double moteur. Son couple de 528 Nm et sa puissance maximale de 508 kW permettent une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,23 secondes. Son régime moteur atteint 22 000 tours/minute grâce à un acier magnétique segmenté optimisé. l’entreprise joue la carte de l’efficacité énergétique avec des algorithmes de contrôle thermique dernier cri.

Un SUV intelligent qui pense à tout

L’habitacle du YU7 met en avant une intelligence embarquée pensée pour une expérience fluide. Xiaomi promet une interface intuitive, un pilotage assisté évolué et une intégration harmonieuse des fonctionnalités connectées. Sécurité, confort et automatisation cohabitent dans ce cockpit épuré et lumineux. L’ADN technologique de Xiaomi se retrouve dans chaque détail, du design au système d’exploitation embarqué.

Les prix seront communiqués en juillet lors de la commercialisation. Xiaomi entend ainsi poser un jalon stratégique sur le marché du SUV électrique haut de gamme. Avec ce deuxième modèle EV, la marque affirme sa volonté d’explorer l’automobile avec la même ambition que ses smartphones.

Xiaomi prend ses distances avec ses débuts

Après le succès du Xiaomi SU7, le YU7 s’impose comme une montée en gamme assumée. Le constructeur souhaite séduire une clientèle plus exigeante avec un véhicule alliant puissance, confort et autonomie. Le style, la performance et la technologie y dessinent une vision plus audacieuse de la mobilité électrique. Xiaomi ne joue plus dans la cour des petits.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.