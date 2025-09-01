Que se passera-t-il si le Mont Fuji érupte ? Tokyo lâche une vidéo IA

Le Mont Fuji n’est pas entré en éruption depuis 1707. Mais grâce à l’IA, Tokyo découvre aujourd’hui à quoi pourrait ressembler son réveil. Et ce n’est pas beau à voir.

C’est comme si le Mont Fuji érupte pour de vrai. La fumée, les cendres qui tombent sur Tokyo, le ciel devenu opaque, chaque détail de la vidéo a été travaillé avec un soin impressionnant. L’IA montre une fois de plus qu’elle est capable de créer quelque chose d’extraordinaire. Et le plus surprenant ? Cette vidéo pourrait bien nous donner un aperçu de ce que l’avenir réserve aux habitants de Tokyo.

Le Mont Fuji qui érupte : on jurerait que c’est réel !

Comme vous pouvez le voir, cette éruption du Mont Fuji n’a rien d’anodin. La fumée s’échappe du volcan. Les cendres tombent sur Tokyo, située à environ 100 kilomètres. Et la ville semble rapidement engloutie sous un manteau gris.

La vidéo montre aussi l’arrêt total des transports, les ruptures dans l’approvisionnement alimentaire et électrique. Elle illustre aussi les problèmes respiratoires que pourraient rencontrer les habitants. Bref, tout ce qu’il y a de pire.

Pour créer ce scénario, le gouvernement métropolitain de Tokyo a fait appel à l’IA. Pas étonnant que tout paraisse si réel, tant cette technologie repousse les limites de la simulation.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que l’IA crée des vidéos ultra réalistes. Beaucoup y ont même recours pour produire des contenus à la fois originaux et bluffants, capables de captiver un public comme jamais auparavant.

C’est alarmant ?

La vidéo de Mont Fuji qui érupte n’est pas le fruit d’influenceurs en quête de buzz. Elle a été publiée par le gouvernement métropolitain de Tokyo, dans le cadre de la Journée de préparation aux catastrophes volcaniques.

Le but ? Préparer les 37 millions d’habitants de la région à un événement soudain et potentiellement dévastateur. Après tout, le Mont Fuji reste un volcan actif, malgré des siècles de silence. Les risques sont toujours présents.

« La simulation est conçue pour fournir aux habitants des connaissances fiables et des mesures de préparation à adopter en cas d’urgence », a-t-il expliqué.

Naoya Sekiya, professeur et expert en communication de risque à l’université de Tokyo confirme que le scénario est crédible. « La vidéo s’inspire de cas passés de catastrophes liées aux cendres comme référence, et en ce sens, je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’étrange à cela », analyse-t-il.

Pour certains, ce réalisme est perturbant. Pour d’autres, c’est un rappel essentiel. Ce majestueux symbole enneigé du Japon détient encore le pouvoir de bouleverser des vies en un instant. Mais rassurez-vous, le gouvernement de Tokyo a précisé qu’il n’existe aucun signe d’éruption du Fuji.

