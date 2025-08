Skynopy : la solution pour les données satellites trop lentes lors des catastrophes naturelles

Feux de forêt, catastrophes naturelles : la lenteur des données satellites coûte cher. Skynopy promet un changement radical.

Alors que les feux de forêt et les catastrophes naturelles se multiplient, la lenteur d’accès aux données satellites freine encore les interventions. Skynopy, jeune pousse française fondée en 2023, promet de changer la donne avec un réseau mondial de stations sol nouvelle génération capable de livrer des images en moins de 20 minutes. Une avancée qui pourrait bouleverser la gestion de crise.

Des catastrophes plus rapides que les données

Chaque été, les incendies frappent plus tôt, plus fort. Pour les pompiers et autorités, la donnée satellite n’est plus un luxe mais un outil vital pour anticiper et agir. Problème : « une grande partie de ces données reste aujourd’hui inaccessible à temps, faute d’infrastructures sol capables de les rapatrier rapidement », souligne Skynopy.

Le segment sol, maillon souvent oublié de la chaîne spatiale, n’a pas suivi le rythme effréné du NewSpace. Encore dominé par quelques acteurs historiques, il demeure rigide et coûteux. Résultat : les délais de transmission se comptent parfois en heures, voire en jours. Dans les situations d’urgence, l’information devient alors largement obsolète. Cette inertie contraste avec la promesse des constellations en orbite, capables de photographier la Terre en quasi temps réel.

Skynopy veut réduire le délai à moins de 20 minutes

Face à ce constat, Skynopy déploie un réseau mondial de stations sol nouvelle génération, conçues pour rapatrier les images satellites en un temps record. « Notre solution réduit le temps de revisite et augmente le volume de données transmises pour que chaque image acquise depuis l’espace devienne utile sur Terre, au bon moment », affirme Pierre Bertrand, cofondateur et CEO.

L’objectif : permettre aux acteurs de la sécurité civile, des assurances ou de la gestion des infrastructures critiques d’accéder à des données fraîches, exploitables immédiatement. La startup ne se contente pas d’annoncer une ambition ! Elle opère déjà une dizaine de satellites pour des clients tels que Prométhée, CNES ou Hemeria. Un positionnement qui répond à une demande pressante : transformer la donnée brute en levier opérationnel en situation de crise.

Une démarche « as-a-service » pour démocratiser l’accès

Fondée en octobre 2023 par deux anciens directeurs de Loft Orbital, Pierre Bertrand (CEO) et Antonin Hirsch (CTO), Skynopy applique au segment sol un modèle éprouvé dans le cloud : l’ »as-a-service ». La startup propose ainsi une connectivité satellite clé en main, simple et sans friction. Elle permet de contrôler un satellite « aussi facilement qu’un smartphone ».

En moins d’un an, elle a intégré plus de 15 antennes à son réseau. Elle s’est appuyée à la fois sur des partenariats stratégiques (AWS, Kinéis) et sur ses propres déploiements. Cette dynamique reflète une tendance forte : la volonté de rendre le spatial plus agile, plus accessible, et de lever le principal frein à l’industrialisation des services satellitaires.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

