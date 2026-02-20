Cloudflare X Mastercard : nouvelle offre sécurité pour les PME

Cloudflare et Mastercard lancent une offre conjointe de cyberdéfense destinée aux infrastructures critiques et aux PME.

Cloudflare et Mastercard officialisent une alliance stratégique dans la cyberdéfense. Leur objectif consiste à mieux protéger les infrastructures critiques et les petites entreprises face à la montée des menaces numériques. L’offre associe surveillance avancée, notation de sécurité et outils de remédiation intégrés. Elle s’adresse à des organisations souvent exposées, mais peu équipées pour faire face à des attaques sophistiquées.

Une visibilité accrue sur la surface d’exposition

À mesure que les entreprises multiplient fournisseurs, services externalisés et outils numériques, leur périmètre en ligne devient plus difficile à maîtriser. Cette complexité fragilise la lecture globale des actifs accessibles sur Internet. Les équipes de sécurité avancent alors avec une vision partielle, ce qui laisse subsister des angles morts exploitables par des acteurs malveillants.

Le rapprochement entre Cloudflare et Mastercard vise précisément à combler ces lacunes. Les capacités de surveillance de la surface d’exposition issues des solutions Recorded Future et RiskRecon de Mastercard viennent compléter le portefeuille de sécurité applicative de Cloudflare. Les entreprises peuvent ainsi cartographier leurs ressources visibles sur Internet, identifier des services non protégés et hiérarchiser les risques détectés. Lorsqu’un actif sensible apparaît sans protection adaptée, il devient possible d’y appliquer immédiatement les mécanismes défensifs de Cloudflare.

Une évaluation continue de la posture de sécurité

Au-delà de l’identification des actifs, l’enjeu porte sur la compréhension fine du niveau de protection réel. Les organisations bénéficieront d’une notation de leur posture de sécurité, graduée de A à F. C’est fondé sur plusieurs critères : vulnérabilités logicielles, solidité des processus d’authentification, exposition de l’infrastructure ou dépendances à des tiers.

Ces informations seront intégrées directement dans le tableau de bord de Cloudflare. La priorisation tiendra compte du caractère stratégique de chaque ressource. Les équipes disposent ainsi d’un aperçu actualisé de leur situation et d’indications précises sur la gravité des incidents potentiels.

Dan Cimpean, directeur du Directoire national roumain de la cybersécurité, rappelle que la protection des infrastructures critiques repose sur une coopération étroite entre acteurs publics et privés. Selon lui, la résilience numérique exige un effort collectif à l’échelle internationale.

De l’analyse du risque à l’action immédiate

L’intérêt de cette alliance réside aussi dans la capacité à transformer les alertes en mesures concrètes. Depuis l’interface Cloudflare, les entreprises peuvent activer des contrôles tels qu’un pare-feu applicatif web, le chiffrement ou des mécanismes de défense automatisés pour réduire l’exposition identifiée.

Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer de Cloudflare, estime que les cyberattaques constituent une menace existentielle pour des structures souvent moins dotées en ressources. Johan Gerber, responsable mondial des solutions de sécurité chez Mastercard, met en avant le poids des petites entreprises dans l’économie mondiale. Il insiste aussi sur la nécessité de renforcer leur résilience. Cloudflare et Mastercard réunissent surveillance avancée, évaluation continue et outils de protection activables rapidement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

