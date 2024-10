Adieu les mots de passe : Click to Pay de Mastercard arrive en France

Mastercard, leader mondial des technologies de paiement, accélère l’adoption de son service Click to Pay en France. Cette solution innovante, développée avec sept partenaires majeurs du secteur, simplifie et sécurise les transactions en ligne. Elle réduit le temps de traitement des paiements de 50 %.

Une solution de paiement simplifiée et rapide

Click to Pay permet aux consommateurs français de réaliser leurs achats en ligne en toute simplicité. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent accéder à toutes leurs cartes enregistrées en un seul clic, quel que soit le réseau de paiement utilisé. Cette innovation élimine la nécessité d’entrer manuellement les informations de carte. Il n’est plus nécessaire de saisir des mots de passe complexes lors des achats en ligne.

Les utilisateurs ayant enregistré leurs cartes dans Click to Pay sont automatiquement reconnus lors de leurs transactions chez les marchands partenaires. Ainsi, les informations de paiement sont accessibles, même si elles n’ont pas été préalablement enregistrées sur le site du commerçant. Cette fonctionnalité, développée en partenariat avec les grands réseaux de paiement et certifiée EMVCo, offre une expérience fluide et sans effort aux consommateurs.

L’un des principaux avantages de cette technologie est la réduction du temps de finalisation des paiements. Selon une analyse interne de Mastercard, les commerçants avec Click to Pay constatent une diminution de 50 % du temps de traitement des transactions par rapport aux méthodes traditionnelles. En plus d’offrir une plus grande rapidité, Click to Pay garantit une sécurité accrue. C’est possible grâce à l’utilisation de la tokenisation et du cryptogramme unique.

Sécurité renforcée pour une expérience sans faille

La sécurité est au cœur de Click to Pay. En remplaçant les informations sensibles de la carte par un jeton sécurisé, ce système réduit considérablement les risques de fraude. Chaque transaction génère un cryptogramme unique. Cela empêche la divulgation des données de carte aux commerçants. Comme l’explique Brice van de Walle, Directeur Général de Mastercard France : « À l’heure où une transaction Mastercard sur quatre est tokenisée dans le monde, Click to Pay est une avancée majeure vers la transformation des paiements digitaux. »

Cette technologie repose sur une sécurité maximale et sur une mise à jour automatique des informations de carte, y compris en cas de perte ou de vol. Cette fonctionnalité permet aux commerçants d’éviter les échecs de paiement liés à l’utilisation de cartes expirées ou perdues. Elle offre ainsi une meilleure continuité de service aux clients.

Mastercard vise à tokeniser 100 % des transactions e-commerce en Europe d’ici 2030. Cela illustre son engagement envers un commerce en ligne sécurisé et fluide. La société continue de collaborer étroitement avec les banques, les fintechs et les acteurs de l’écosystème français des paiements pour atteindre cet objectif.

Un déploiement stratégique avec des partenaires de confiance

Le lancement de Click to Pay en France repose sur des partenariats stratégiques avec sept prestataires de services de paiement. Citons entre autres Adyen, HiPay, Monext, PayXpert, Purse, Viva.com et Worldline. Ces acteurs jouent un rôle clé dans la diffusion de cette technologie auprès des marchands français. Avec cette solution, ces prestataires permettent aux commerçants d’offrir à leurs clients une expérience d’achat plus fluide et plus sûre, comparable à celle du sans contact en magasin.

Les commerçants profitent d’une expérience client améliorée. Ils bénéficient aussi d’un meilleur taux d’acceptation des paiements grâce à la technologie de tokenisation. De plus, Click to Pay maintient les règles de litige des cartes de paiement Mastercard. C’est un atout précieux pour la gestion des fraudes et des transactions litigieuses. La satisfaction des clients, combinée à une sécurité accrue, renforce la fidélisation des consommateurs et incite à la récurrence des achats.

Le déploiement de Click to Pay marque une étape cruciale dans la transformation du commerce en ligne en France. Cette technologie vise à devenir aussi incontournable pour les achats en ligne que le sans contact l’est pour les paiements en magasin. D’abord disponible chez les marchands partenaires, Click to Pay sera bientôt intégré directement dans les applications bancaires des utilisateurs..

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

