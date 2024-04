Google Maps vous sauvera la vie grâce aux satellites

La prochaine version d'Android 15 pourrait intégrer la connexion par satellite à Google Maps. Une avancée technologique prometteuse qui pourrait grandement profiter aux randonneurs et aux voyageurs.

Google prévoit d'intégrer une innovation de taille à son application cartographique phare, Google Maps. Dans la prochaine mise à jour du système d'exploitation Android 15, la firme de Mountain View devrait permettre aux utilisateurs de se localiser et de partager leur position précise, même en l'absence totale de réseau mobile. Cette fonctionnalité s'appuie sur la technologie de connexion par satellite, déjà exploitée par Apple sur ses récents iPhone 14 Pro.

Une solution de repli salutaire

Mais comment fonctionne concrètement cette connexion par satellite ? Il s'agit d'un système permettant de transmettre des données grâce à des satellites artificiels en orbite autour de la Terre. Plutôt que d'acheminer les signaux par des câbles terrestres, les fournisseurs d'accès Internet par satellite exploitent des émetteurs et récepteurs pour faire rebondir les signaux sur ces engins spatiaux.

Le principal avantage de cette technologie pour le grand public réside dans la capacité à maintenir une connexion avec les applications de cartographie, même dans les régions les plus isolées et dépourvues de la moindre couverture réseau mobile classique.

C'est une véritable aubaine pour les randonneurs désireux d'explorer les contrées les plus reculées, ou pour les globe-trotters effectuant des périples au long cours dans des zones reculées. Avec la connexion satellite, la géolocalisation et le suivi d'itinéraire ne connaîtront plus de limites, même dans les régions les plus reculées.

Une bouée de sauvetage en cas d'urgence

Cette connectivité par satellite devrait, dans un premier temps, être réservée aux prochains modèles phares de Google, les Pixel 9, compatibles dès leur sortie avec Android 15.

Plus qu'une simple fonctionnalité pratique, cette nouvelle forme de connexion par satellite pourrait s'avérer cruciale, voire vitale, dans des circonstances périlleuses. En permettant d'établir une communication lorsque tous les autres moyens sont défaillants, elle représente une véritable bouée de sauvetage en cas de situation d'urgence.

À titre d'illustration, la connexion satellite déployée par Apple a permis récemment de sauver la vie d'un randonneur égaré dans une forêt proche de Los Angeles. À n'en pas douter, la transposition de cette technologie dans l'écosystème Android favorisera de nouvelles interventions salvatrices à l'avenir.

