Cette architecte construit des villes sur des volcans actifs

Construire des villes avec de la lave en fusion ? Cette architecte islandaise propose de dompter les volcans pour bâtir les villes de demain. La lave devient brique, et les cratères, fondations.

L’Islande, c’est ce pays où le sol bouillonne littéralement sous les pieds. Là-bas, une architecte veut même utiliser la lave des volcans comme matériau de construction des villes. Sauf qu’ici, cette roche fondue qui détruit tout sur son passage devient une ressource.

L’idée s’appelle donc le Lavaforming. L’architecte islandaise veut utiliser la puissance des éruptions de volcans pour créer les matériaux de construction des villes. C’est-à-dire capter la lave en fusion, la guider dans des moules ou des tranchées, et la laisser refroidir pour former murs, fondations, voire des blocs imprimés en 3D.

Ce concept remarquable vient de Arnhildur Pálmadóttira, une architecte qui a grandi près d’Húsavík, en Islande. Celle-ci a vu une éruption de ses propres yeux quand elle était enfant. Depuis, elle est donc fascinée par les volcans jusqu’à ce jour où elle a eu l’idée d’en faire une ville.

Par ailleurs, dans son studio S.AP Arkitektar à Reykjavik, elle travaille main dans la main avec son fils, Arnar Skarphéðinsson, afin de transformer cette obsession en vraie solution d’avenir.

Et pour présenter son idée, l’architecte islandaise a imaginé une ville entière, Eldborg, construite uniquement à partir de lave des volcans. Qui plus est, ils projetteront un film spéculatif sur cette cité à la Biennale de Venise. L’action se déroule en 2150.

Vous savez quoi ? Le béton et l’acier, nos stars actuelles du BTP, représentent 37 % des émissions mondiales de CO₂. Cette architecte propose donc ici une alternative locale puisque la lave de volcan n’a pas besoin d’être transporté à l’autre bout du monde. En plus ils n’ont pas besoin de l’extraire avec des machines polluantes. Elle est là, sous nos pieds, prête à devenir du basalte, l’une des roches les plus solides de la planète.

