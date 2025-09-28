Meta lance Vibes : l’IA qui crée des TikTok / Reels (tout pourris)

Meta veut jouer dans la cour de TikTok avec Vibes, son nouveau fil vidéo. Sauf qu’ici, ce n’est plus vous qui créez. C’est l’IA qui s’en charge. Reste à voir si les internautes ont vraiment envie de ce genre de contenu.

Vous en pensez quoi, vous, des vidéos générées par IA ? Parce que Mark Zuckerberg, lui, y croit dur comme fer. Le patron de Meta vient d’annoncer Vibes, une nouvelle plateforme entièrement dédiée à ce type de contenu. L’annonce a été faite sur Instagram, évidemment. Mais voilà, au lieu de susciter l’enthousiasme, ce lancement a plutôt laissé beaucoup d’internautes sceptiques.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vibes de Meta, ça donne quoi en vrai ?

Vibes est un nouveau flux disponible dans l’application Meta AI. On y accède aussi via meta.ai. L’idée ? Offrir aux internautes un espace pour créer des vidéos générées par IA. Bref, une sorte de TikTok artificiel. Meta explique que Vibes est « conçu pour faciliter la recherche d’inspiration créative et l’expérimentation avec les outils multimédias de Meta AI ».

Yesterday we introduced Vibes to the Meta AI app. We have added a feed of expressive AI-generated videos from artists and creators in the Meta AI app. You can create and remix videos with leading models and music for free. pic.twitter.com/okaJm5TIC5 — David Woodland (@davidsven) September 26, 2025

Dans son post sur Instagram, Mark Zuckerberg a partagé quelques extraits. Histoire d’avoir un aperçu sur ce que Vibes proposera aux utilisateurs. Dans l’une, des créatures duveteuses sautillent de cube en cube. L’ambiance fait penser à un jeu vidéo surréaliste.

Dans une autre, un chat pétrit de la pâte. Une scène absurde, sortie tout droit d’un dessin animé improbable. Et puis il y a cette scène improbable où une Égyptienne de l’Antiquité se prend en selfie sur un balcon. Cela avec toute la majesté de l’Égypte ancienne en arrière-plan.

Pour cette première version, Meta ne travaille pas seul. La firme s’appuie sur Midjourney et Black Forest Labs. Mais Meta assure développer aussi ses propres modèles. Le but est de les rendre encore plus puissants. Et, à terme, ne plus dépendre des partenaires externes pour ce service.

Créativité à 360°

Avec Meta Vibes, la créativité passe à un autre niveau. Une simple instruction, et l’IA crée votre vidéo. Vous pouvez concevoir un contenu de A à Z. Vous aurez donc une vidéo qui reflète exactement vos envies personnelles.

Pas envie de partir de zéro ? Pas de souci. Il suffit de remixer une vidéo déjà présente dans le fil. Bien sûr, vous pouvez ajouter des visuels supplémentaires et choisir une musique adaptée. Mais aussi, ajuster le style selon votre goût.

Alors, une fois la vidéo terminée ? Vous avez plusieurs options. Vous pouvez la partager directement sur Vibes ou l’envoyer par message privé. La vidéo peut aussi être publiée sur Instagram, Facebook Stories ou même en Reels.

Certes, Meta vend Vibes comme un outil de créativité sans limite. Mais les réactions en ligne ne sont pas toutes enthousiastes. Pourtant, est-ce que ce service apportera vraiment de la « Vibes ». Ou si ce n’est qu’un gadget. La réponse viendra avec le temps.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.