Gros fail de Meta AI : comment Zuckerberg s’est affiché en plein keynote

Mark Zuckerberg voulait impressionner le public avec Meta AI. A la place, il a eu droit à un silence gênant, quelques rires nerveux et une sauce barbecue jamais commencée.

La Meta Connect 2025 devait être le grand rendez-vous pour présenter les nouveaux joujoux technologiques de Meta. Des lunettes intelligentes et une intelligence artificielle capable d’interagir en temps réel. Mais bon, rien ne se passe jamais comme prévu dans la vraie vie.

Mais que s’est-il passé ?

Tout avait bien démarré. Devant une cuisine transformée en plateau de démonstration, un employé de Meta met en marche Live AI. Il s’agit de la nouvelle fonction intégrée aux lunettes Ray-Ban Display, Ray-Ban Meta Gen 2 et Oakley Meta Vanguard.

L’assistant repère les ingrédients sur la table et semble prêt à transformer le sandwich en œuvre gastronomique. L’ambiance est détendue, Mark Zuckerberg sourit, la technologie suit le script.

Le public assiste alors à un échange fluide entre l’humain et l’IA. L’assistant liste consciencieusement les ingrédients nécessaires pour préparer une sauce barbecue maison. Tout semble bien huilé, jusqu’à ce que l’utilisateur demande ce qu’il doit faire en premier. Et là, trou noir. Meta AI ne répond plus, comme si elle avait perdu la recette et la connexion en même temps.

Après une relance, l’assistant bredouille une réponse qui n’a rien à voir avec la question. Une troisième tentative ne fait qu’enfoncer le clou. L’IA se répète mécaniquement, incapable de sortir de sa boucle.

Les rires du public fusent. Du côté du présentateur, le sourire se crispe. La gêne s’installe, et les promesses d’une démonstration parfaite partent en fumée. Face au malaise, il invoque un problème de Wi-Fi, une excuse bien pratique en 2025.

Mark Zuckerberg reprend la parole, tente une blague pour alléger l’ambiance. Cependant, son regard trahit une certaine frustration. Pour une entreprise qui mise son avenir sur l’IA et les objets connectés, un tel raté devant les caméras n’a rien d’anodin.

