Google nano-banana : comment utiliser la meilleure IA d’images gratuitement ?

Fin août 2025, Google a lancé Gemini 2.5 Flash Image, surnommé nano-banana. Gratuit et intégré à Gemini, cet outil fait office de Photoshop IA pour tous, capable de modifier ou générer une image à partir d’une simple consigne écrite. Bonus : il est accessible partout, que ce soit sur ordinateur, smartphone, via API ou même sur Artlist. Voici le mode d’emploi complet !

Vous avez déjà maudit Photoshop parce qu’il fallait 15 tutos YouTube pour changer un arrière-plan ? Avec nano-banana, fini les prises de tête : une phrase suffit pour transformer une image.

Nom officiel : Gemini 2.5 Flash Image. Petit surnom interne : nano-banana. Lancé fin août 2025, il s’intègre directement dans Google Gemini, le chatbot maison.

Sa promesse ? Une retouche photo instantanée et gratuite, accessible sans compétences techniques. Du changement de coiffure à la fusion de photos, tout passe par une consigne texte.

Utiliser nano-banana depuis un ordinateur

Pour lancer nano-banana sur PC ou Mac :

Rendez-vous sur gemini.google.com

Importez une image via glisser-déposer ou le bouton + .



ou le bouton . Tapez votre consigne, du style : “Mets-moi un costume cravate et place-moi à New York devant Times Square”.



L’IA s’occupe du reste, et vous n’avez plus qu’à télécharger le résultat.



Sur desktop, c’est l’option la plus pratique pour travailler des images en haute qualité. Idéal pour des retouches sérieuses ou des créations partagées en ligne.

Utiliser nano-banana depuis un smartphone

Depuis un mobile, tout passe par l’application Google Gemini (disponible sur iOS et Android) :

Ouvrez l’app et appuyez sur + pour importer une ou plusieurs photos.



pour importer une ou plusieurs photos. Écrivez la consigne : “vieillis-moi de 30 ans”, “mets ce chat sur mon épaule”.



La génération est rapide, parfaite pour publier directement sur TikTok, Insta ou X.



En clair : votre smartphone devient un studio photo IA de poche.

Utiliser nano-banana via l’API Gemini

Pour les geeks qui préfèrent coder que cliquer.

Google propose aussi l’accès à nano-banana via son API Gemini.

Cela permet de générer, éditer ou fusionner des images par requêtes programmées .



. Exemple : automatiser la création de visuels produits pour un site e-commerce, ou générer en masse des illustrations pour un jeu.



Cette API transforme nano-banana en outil industriel pour développeurs et startups créatives.

Artlist, l’alternative pour utiliser nano-banana

Artlist, c’est la plateforme star des créateurs (musique, vidéos libres de droits, plusieurs millions d’utilisateurs). Depuis peu, elle a intégré nano-banana à son AI Image & Video Generator.

Ce que ça change :

Génération d’images via texte.



Retouche d’images importées.



Fusion multi-images.



Amélioration en 4K pour un rendu pro.



Concrètement, cela permet aux YouTubers, vidéastes et créateurs de contenu d’intégrer nano-banana directement dans leur workflow, sans jongler entre plusieurs outils.

Avec nano-banana, Google propose enfin une IA d’images intuitive, gratuite et multi-plateformes. Ordinateur, smartphone, API ou Artlist : chacun peut y trouver son usage.

Et vu l’engouement sur TikTok et Insta, difficile de ne pas voir en nano-banana le vrai Photoshop IA grand public que tout le monde attendait.

Attention toutefois : les serveurs peuvent être saturés. Il n’y a alors pas d’autre choix que de patienter. En outre, pour garder une image en meilleure qualité, pensez à la télécharger rapidement.

Et vous, que pensez-vous de Nano-Banana ? Est-ce un outil qui vous surprend dans le bon sens du terme ? Partagez votre avis en commentaire !

