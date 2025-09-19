iOS 26 : Liquid Glass donne le vertige et fait ramer votre iPhone

Avec iOS 26, le Liquid Glass devait sublimer l’expérience utilisateur. Mais à en croire les premiers retours, la magie Apple ne prend pas vraiment.

Le Liquid Glass a été présenté comme l’une des grandes nouveautés d’iOS 26. On nous a promis une interface où les menus et les fenêtres joueraient avec la transparence pour révéler ce qui se trouve en dessous. Cette nouveauté crée un effet à la fois fluide et vivant.

L’idée était de donner l’impression que le système n’est pas figé, mais organique. Qu’il réagissait au mouvement et qu’il respirait. Mais à en juger par les premiers retours, beaucoup d’utilisateurs n’avaient pas imaginé que cette nouveauté leur causerait autant de soucis.

iOS 26 et son Liquid Glass : des soucis plus sérieux qu’il n’y paraît

Avec le Liquid Glass d’iOS 26, Apple promettait une interface plus moderne, plus organique, plus immersive. Mais voilà, dans la réalité, tout le monde n’applaudit pas. Parce que pour certains, les icônes paraissent floues. Pour d’autres, les dégradés varient et gênent la lecture.

Plusieurs utilisateurs ont même du mal à lire certaines notifications à cause des zones de faible contraste. Et sur les anciens modèles, l’iPhone devient moins fluide. L’appareil photo ne montre par exemple plus certains modes directement. Ils sont désormais cachés derrière des balayages.

After putting it off for months, I finally buckled up and installed iOS 26.



Liquid Glass really is as bad as I feared it would be.



Text is still difficult to read in many apps, the animations are slow and clunky, actions that used to take 1 click now take 2 or more and overall… pic.twitter.com/nQuKLyCvAk — Rich Holmes (@richeholmes) September 16, 2025

Mais le problème dépasse la simple performance. Des utilisateurs rapportent que le design Liquid Glass provoque une fatigue oculaire. Certains ont même ressenti des vertiges, voire une sensation de malaise après chaque utilisation.

In iPadOS 26 with Liquid Glass, the icons look fuzzy to me, like they strain my eyes. For some reason some apps like ChatGPT don’t use the new style, and those icons are actually easier to look at. Maybe we need even higher density displays to pull off the new look 🙂 pic.twitter.com/YvLYdtf24K — Damian Kaleta (@dkaleta) June 10, 2025

À ce qu’il paraît, les coupables seraient les effets visuels trop marqués. Les icônes paraissent parfois penchées, comme déformées.

Cela se produit particulièrement dans certains thèmes d’icônes comme Dark, Clear ou Tinted. L’effet est encore amplifié avec certains fonds d’écran sombres, ce qui accentue les distorsions visuelles.

Que faire alors ?

C’est là que le bât blesse. Parce qu’il est impossible de désactiver complètement le Liquid Glass d’iOS 26. Heureusement, vous pouvez atténuer l’effet et rendre l’expérience plus confortable.

Commencez par utiliser le style d’icônes par défaut plutôt que les thèmes modifiés. Choisissez aussi un fond d’écran clair ou lumineux pour réduire les distorsions visuelles.

Petit tuto rapide pour désactiver « Liquid Glass » sous iOS 26 :



Réglages > Accessibilité > Augmenter le contraste



et le tour est joué ✅ pic.twitter.com/SlVdi4htLi August 3, 2025

Et pour réduire l’effet Liquid Glass proprement dit, ouvrez les Réglages. Puis rendez-vous dans Accessibilité, ensuite dans Affichage et taille du texte.

Activez aussi « Réduire la transparence » pour limiter les effets de flou et de superposition. Pensez également à augmenter le contraste pour améliorer la lisibilité des textes et notifications.

Certes, Apple a réussi à harmoniser toutes ses interfaces avec Liquid Glass dans iOS 26. Mais il serait judicieux qu’elle propose plus de flexibilité dans les futures mises à jour. Ainsi, chacun pourrait modérer ou désactiver les effets trop spectaculaires selon ses besoins.

