iOS 26 RC : ces nouveautés qui font faire baver les fans d’Android

iOS 26 RC introduit cinq innovations logicielles pour optimiser l’autonomie de l’iPhone.

Après un avant-goût de l’interface Liquid Glass qui n’a pas fait l’unanimité, iOS 26 RC mise cette fois sur une gestion de la batterie plus efficace. En effet, Apple propose cinq changements précis conçus pour prolonger l’usage de l’appareil sans impacter ses performances matérielles.

Un nouveau tableau de bord Batterie

iOS 26 RC introduit un tableau de bord Batterie enfin moderne et complet. Avant, cette section des Réglages paraissait figée dans le temps.

Son interface austère affichait des informations limitées. Soit, un graphique sur 24 heures et des pourcentages par application, rien de plus.

Désormais, iOS 26 propose une vue hebdomadaire claire, incluant une moyenne de consommation quotidienne et une comparaison instantanée entre votre usage actuel et vos habitudes.

Votre iPhone analyse votre autonomie en temps réel. Si votre consommation dépasse la norme, une notification apparaît et détaille les raisons.

Une application qui s’éternise en arrière-plan, une session prolongée à l’écran ou un flux incessant de notifications… Les coupables les plus gourmands s’affichent en orange vif.

Just installed the iOS 26 RC, and honestly, I’m pretty disappointed with the quality.



App icons taking literal seconds to load on the Home Screen, shadows and glass effects blinking when you interact with UI elements, margins not lining up… and that’s just the start.



This is… pic.twitter.com/Dpx5clQEpB — Daniel Kilders (@DanielKilders) September 9, 2025

Le mode Adaptive Power

iOS 26 RC introduit le mode Adaptive Power. Une évolution intelligente du mode économie d’énergie classique, qui n’était jusqu’ici qu’un simple interrupteur binaire.

Ce système s’appuie sur l’intelligence artificielle d’Apple pour analyser vos habitudes d’usage. Lorsqu’une sollicitation inhabituelle est détectée, l’iPhone ajuste automatiquement ses paramètres pour préserver la batterie.

La luminosité diminue subtilement, les tâches en arrière-plan se ralentissent, sans jamais compromettre la fluidité. Et lorsque la batterie atteint 20 %, le mode économie s’active automatiquement.

Cette fonctionnalité est toutefois réservée aux iPhone 15 Pro et aux modèles ultérieurs, en raison de ses besoins en puissance IA.

Notifications de surconsommation

L’iOS 26 RC introduit aussi des notifications de surconsommation pour rendre transparents les réglages automatiques. Ces alertes informent l’utilisateur lorsqu’une dépense énergétique anormale est détectée et indiquent les mesures prises pour y remédier.

Parallèlement, la gestion de la recharge se simplifie. Le système affiche désormais le temps restant jusqu’à la charge complète, ou jusqu’au seuil choisi, comme 80 %, afin de préserver la batterie.

Il suffit de brancher l’iPhone et de toucher l’écran. L’information apparaît directement au-dessus de l’horloge, évitant les vérifications répétées.

Le mode économie d’énergie gagne également en subtilité. L’avertissement à 20 % n’occupe plus tout l’écran, mais s’intègre harmonieusement à la Dynamic Island des modèles récents.

Un simple appui active le mode, sans passer par les Réglages ni subir d’alerte intrusive.

Le pictogramme de batterie évolue aussi. Il devient gris lorsque la recharge est suspendue pour optimisation ou température, au lieu de rester vert par défaut.

