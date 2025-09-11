Keynote iPhone 17 : le résumé ultime de toutes les annonces

Apple a tenu son grand show annuel à Cupertino et, comme toujours, beaucoup ont tout raté. Mais bon, on ne vous reproche rien. Au contraire, on vous livre le résumé de toutes les annonces lors de ce Keynote iPhone 17.

En une phrase, Tim Cook et ses équipes ont donc sorti l’artillerie lourde. Un iPhone Air mince. Une nouvelle génération d’Apple Watch. Des AirPods Pro qui parlent toutes les langues. Et une mise en avant subtile de l’« Apple Intelligence ». Bref, nous allons tout voir en détail.

L’iPhone, la star du show

Apple avait besoin d’un coup d’éclat, et c’est l’iPhone Air qui a décroché la vedette. Plus fin que jamais avec ses 5,6 mm d’épaisseur, il arrive vêtu de « Titane spatial ». Un matériau qui lui confère une solidité inattendue pour un objet aussi délicat.

Son écran de 6,5 pouces et ses nouveaux coloris comme le « bleu ciel » font de lui un vrai bijou. John Ternus, le grand architecte matériel de la marque, a même présenté l’appareil comme « si léger qu’il disparaît dans vos mains ».

Mais étant donnée sa finesse, l’iPhone Air n’embarque qu’une seule caméra arrière et une frontale. Côté autonomie, en revanche, Apple promet un smartphone tenant une journée complète.

Pour ne pas laisser ses autres modèles dans l’ombre, Apple a également renforcé toute la gamme d’iPhone 17. On retrouve quatre déclinaisons : le modèle de base, l’iPhone 17 Pro, l’énorme Pro Max de 6,9 pouces et l’Air.

Tous bénéficient du nouveau bouclier « Ceramic Shield », censé résister aux chutes avec plus de grâce que leurs ancêtres. Le Pro, repensé de fond en comble, gagne en autonomie, en mémoire et surtout en dissipation thermique. Ce qui est crucial pour éviter les smartphones brûlants après quelques minutes de jeu intensif.

Et juste pour info, Apple a révélé que l’ensemble de l’événement avait été filmé avec un iPhone 17 Pro. Un joli coup marketing moi je dis.

Les AirPods Pro 3, vos traducteurs de poche

Trois ans après la version précédente, les AirPods Pro reviennent avec une mise à jour musclée. Et cette fois, la révolution tient en une promesse : la traduction en direct. Cette fonctionnalité repose sur « Apple Intelligence ».

A quoi ça sert et qu’est-ce que ça change ? Eh bien, imaginez débarquer à Barcelone, commander un café et entendre vos écouteurs vous murmurer en anglais ce que dit le serveur. Mieux encore, votre iPhone traduit ensuite vos réponses en espagnol. Voilà comment Apple veut transformer ses écouteurs en interprètes personnels.

Bien entendu, en ajoutant la traduction aux AirPods Pro 3, Apple touche aussi une corde sensible. Le voyage, le partage et la communication universelle. C’est simple, les écouteurs deviennent autant une passerelle qu’un accessoire audio.

Mis à part cela, le son gagne en profondeur et les embouts en variété. Puisqu’après tout, les AirPods sont des écouteurs, non ? Votre cœur est surveillé, grâce à un capteur de fréquence cardiaque qu’Apple a intégré.

Une Apple Watch plus fines et obsédée par la santé

Si l’iPhone Air a volé la vedette, les Apple Watch n’étaient pas là pour faire de la figuration. Trois modèles s’invitent cette année. La Series 11, l’Apple Watch SE 3 et l’Apple Watch Ultra 3.

La première est annoncée comme la montre la plus fine et la plus confortable jamais sortie de Cupertino. Elle gagne un verre plus résistant, une autonomie de 24 heures et la connectivité 5G.

La SE 3, plus abordable, monte elle aussi en puissance avec une nouvelle puce et un écran toujours allumé. Apple veut prouver que même son modèle d’entrée de gamme mérite l’attention.

Puis, il y a l’Ultra 3. Taillée pour les aventuriers et les amateurs de sensations fortes, elle affiche un écran XXL. Autonomie de 42 heures et surtout une connectivité satellite garatie. Même perdu au milieu de nulle part, vous pouvez envoyer un message d’urgence ou partager votre position.

Et ce n’est pas tout. La santé, véritable cheval de bataille d’Apple, continue d’occuper le devant de la scène. La Series 11 intègre désormais un tensiomètre. Elle propose une fonction de détection d’hypertension et un score de sommeil pour analyser la qualité de vos nuits.

La firme tente de rattraper son retard face à Oura, Samsung ou Google qui offraient déjà ces options. Teoutefois, Apple mise sur son écosystème : des capteurs intégrés, des alertes intelligentes et la synergie avec ses services comme Apple Fitness+.

