S’il vous faut un SUV qui refuse de choisir entre le caractère des grands espaces et la sobriété urbaine : le Dacia Bigster est le véhicule de la situation. Silhouette fière et allure décidée, ce modèle à la consommation modérée et au prix abordable a tout fait pour bousculer l’ordre établi.

L’arrivée du Dacia Bigster sur le marché européen au second semestre 2024 représente bien plus qu’un simple lancement produit. Ce nouveau SUV de 4,60 mètres de long incarne une philosophie industrielle audacieuse qui défie les conventions du segment. Son positionnement hybride, couplé à un tarif starting autour de 28 000 euros, constitue même une offre disruptive dans un paysage automobile.

Une esthétique affirmée et un gabarit généreux

Le Bigster s’appuie sur la plateforme CMF-B modulaire de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, spécifiquement adaptée pour intégrer la hybridation. Cette architecture permet d’accueillir le groupe motopropulseur E-Tech hybrid avec un bloc thermique essence TCe 110 de 1,0 litre, un moteur électrique de 36 kW (49 ch) et une batterie lithium-ion de 1,2 kWh. La puissance système combinée atteint 140 chevaux, avec un couple maximal de 195 Nm disponible dès 1 750 tr/min.

La structure utilise un savant mélange d’aciers haute résistance (78% de la caisse) et de matériaux composites pour le bouclier avant et les passages de roues. Cette approche permet de contenir la masse à 1 350 kg à vide, soit près de 150 kg de moins que certains concurrents directs équivalents. La garde au sol de 210 mm, associée à des angles d’attaque et de fuite de 20 et 28 degrés, confère des capacités tout-terrain honorables sans compromettre la stabilité aérodynamique, avec un Cx mesuré à 0,32.

Fiche technique

Motorisation : E-Tech hybride.

E-Tech hybride. Moteur essence : 1.0 TCe 110.

1.0 TCe 110. Puissance totale : 140 ch.

140 ch. Couple maximal : 195 Nm.

195 Nm. Plateforme : CMF-B.

CMF-B. Dimensions : 4,60 m de long.

4,60 m de long. Poids : 1 350 kg à vide.

1 350 kg à vide. Garde au sol : 210 mm.

210 mm. Consommation WLTP : 4,8 L/100 km.

4,8 L/100 km. Émissions de CO2 : 109 g/km.

109 g/km. Accélération (0-100 km/h) : 10,8 s.

10,8 s. Vitesse maximale : 175 km/h (limitée).

175 km/h (limitée). Volume de coffre : 560 L (sièges relevés).

560 L (sièges relevés). Volume de coffre maximum : 1 800 L (sièges rabattus).

1 800 L (sièges rabattus). Garantie constructeur : 5 ans ou 150 000 km.

5 ans ou 150 000 km. Prix de départ : environ 28 000 euros.

Motorisation hybride aux performances plutôt respectables

Lors des essais réalisés sur circuit mixte, le Bigster hybride affiche des chiffres probants. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 10,8 secondes, tandis que la vitesse maximale électroniquement limitée atteint 175 km/h. Mais c’est sur le plan de l’efficacité énergétique que le modèle impressionne : la consommation homologuée WLTP s’établit à 4,8 L/100 km, avec des émissions de CO2 contenues à 109 g/km.

En conditions réelles de circulation, les mesures effectuées sur 1 200 km de parcours variés (45% urbain, 35% route, 20% autoroute) donnent une consommation moyenne de 5,3 L/100 km. Le système de récupération d’énergie au freinage régénère jusqu’à 80% de l’énergie cinétique. La fonction « voile » (découplage du moteur thermique) contribue à l’économie d’énergie sur les dénivelés descendants.

L’autonomie totale dépasse les 900 km grâce au réservoir de 50 litres, avec une autonomie électrique pure de 2 km à vitesse constante de 50 km/h – suffisante pour les manœuvres urbaines en zone ZFE.

Longue liste de technologies embarquées pour le Dacia Bigster

Le Bigster inaugure la troisième génération du système Media Control. Le tableau de bord inclut un écran tactile de 10,1 pouces et connectivité Android Auto/Apple CarPlay sans fil. L’architecture électronique CAN FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) assure des débits de données qui atteint 5 Mbit/s,. C’est cinq fois supérieurs aux systèmes précédents.

Le pack Driving Assistant intègre un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, un système de maintien dans la file de circulation. A cela s’ajoute une alerte de franchissement involontaire de ligne. Le freinage automatique d’urgence fonctionne jusqu’à 85 km/h avec détection des piétons et cyclistes. Ce SUV embarque également un système de surveillance angle mort couvre une zone de 3,5 mètres de chaque côté du véhicule.

Habitacle soigné et espace pratique

L’habitacle surprend par sa rationalité et la qualité des matériaux employés. Le tableau de bord utilise un nouveau composite recyclé « Seaqual » avec 30% de plastiques marins recyclés. Sinon, les sièges bénéficient d’un tissu technique constitué à 45% de polyester recyclé.

Les dimensions intérieures offrent des espaces record dans la catégorie : 978 mm d’espace aux genoux arrière et 1 023 mm de hauteur sous plafond. Le volume de chargement varie de 560 litres (sièges relevés) à 1 800 litres (sièges rabattus). Une fois la banquette rabattue, ce SUV offre une longueur de plancher de 1,85 mètre pour le transport d’objets volumineux.

La banquette arrière 60/40 intègre un système de réglage longitudinal de 140 mm et une inclinaison ajustable sur 27 degrés. Dix emplacements de rangement totalisent 32 litres de capacité, dont un compartiment réfrigéré de 4,2 litres dans la console centrale. Les ports de charge USB-C, répartis à l’avant et à l’arrière, assurent une connectivité constante pour tous les passagers.

Savez-vous que les Voitures électriques rencontrent du succès en France ?

Trois finitions au choix et plusieurs options disponibles

Le Dacia Bigster s’inscrit dans la lignée de la marque en proposant une gamme de finitions simplifiée, qui mise sur la rationalité des coûts pour offrir un équipement complet à un prix attractif. L’offre se décline en trois niveaux principaux : Essential, Expression, et Journey.

Le niveau d’entrée de gamme Essential inclut l’essentiel pour la sécurité et le confort, avec notamment le système d’infodivertissement Media Control et des jantes en tôle de 16 pouces. Pour ceux qui souhaitent plus de style et de confort, la finition Expression ajoute des jantes en alliage diamantées de 18 pouces et un écran tactile de 10,1 pouces pour l’infodivertissement.

La finition haut de gamme, Journey, propose une expérience de conduite plus enrichie. Elle intègre la quasi-totalité des aides à la conduite, dont l’aide au stationnement avant et arrière ainsi que le frein de parking électrique. En complément, le pack Advanced Safety est disponible. Il inclut des fonctionnalités avancées comme le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique, qui opère jusqu’à 85 km/h.

La personnalisation reste simple et efficace. La peinture métallisée est proposée à un tarif unique de 550 euros, quelle que soit la couleur choisie. Cette approche pragmatique garantit une grande transparence pour le client et évite les options superflues, tout en assurant une valeur perçue élevée pour le véhicule.

Tenue de route et fiabilité correctes

Le châssis du Bigster utilise une architecture MacPherson à l’avant et un essieu flexible à barre de torsion à l’arrière, avec une voie avant de 1 565 mm et une voie arrière de 1 570 mm. La direction électrique à assistance variable propose un diamètre de braquage de 11,8 mètres.

Les amortissements spécifiquement calibrés offrent une fréquence propre de 1,1 Hz à l’avant et 1,3 Hz à l’arrière. Ce système de suspension optimise le confort sans sacrifier la tenue de route. Les essais en virage révèlent un déport latéral limité à 0,85 g à 100 km/h. Cela correspond à une stabilité directionnelle remarquable grâce au centre de gravité situé à 580 mm du sol.

Le freinage mixte (disques avant de 296 mm/étriers flottants, tambours arrière de 230 mm) affiche une décélération moyenne de 9,2 m/s² lors du passage de 100 à 0 km/h. En d’autres termes, il faut une distance d’arrêt de 38,2 mètres à cette allure.

Dacia propose une garantie constructeur de 5 ans ou 150 000 kilomètres, extensible à 8 ans contre supplément. Les intervalles d’entretien sont espacés de 30 000 km ou 2 ans. Le coût moyen estimé à 0,28 euro du kilomètre sur 5 ans (avec consommation, assurance et maintenance). La longévité de la batterie hybride est estimée à 15 ans ou 250 000 km. Le constructeur offre une garantie spécifique de 8 ans sur 70% de sa capacité initiale.

Que vaut le Dacia Bigster face à la concurrence ?

Le Dacia Bigster se positionne sur un segment de marché particulièrement disputé, celui des SUV compacts et familiaux. Son gabarit de 4,60 mètres le place en concurrence directe avec des modèles établis et des références du segment. Cependant, son tarif le distingue. Le Bigster affronte des adversaires de taille tels que le Nissan Qashqai, le Hyundai Tucson, et le Peugeot 3008. Ces derniers, plus onéreux à motorisation équivalente, misent sur des finitions plus sophistiquées. Ils offrent des motorisations plus larges ainsi qu’un design plus audacieux pour séduire la clientèle.

Le SUV doit également composer avec des modèles plus récents, comme le Skoda Kodiaq ou le Renault Austral. Ces modèles proposent des versions hybrides de 40 000 euros, le Bigster offre une alternative à un tarif de départ beaucoup plus abordable. Dacia positionne le véhicule autour de 28 000 euros pour la version de base. Sa proposition de valeur unique, combine un grand espace intérieur, une motorisation hybride performante et un prix défiant la concurrence. Bref, c’est à prendre ou à laisser.

