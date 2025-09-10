Macron / Bayrou, la data du désastre : l’échec en 10 chiffres clés

Sous le mandat d’Emmanuel Macron et de François Bayrou, la France s’enlise dans un échec chiffré. Endettement hors de contrôle, pauvreté record, instabilité politique… et la chute récente du gouvernement Bayrou en souligne l’ampleur.

Élu en 2017 sur une promesse de dépassement, Macron voulait incarner une France agile, compétitive et juste, affranchie des clivages gauche-droite. Huit ans plus tard, ce récit se brise face à la réalité des comptes publics et à une instabilité politique persistante.

Pression inflationniste et pouvoir d’achat en berne

Sous l’administration Macron, l’inflation atteint 5,2 % en 2022, un sommet inédit depuis les années 1980. Elle s’élève à 4,9 % en 2023, avant de ralentir à 2,3 % l’année suivante, puis 0,9 % en 2025.

Ce pic a laminé le pouvoir d’achat. Les prix des denrées de base grimpent de plus de 10 % en moyenne. En 2023, 15,4 % des Français, soit 9,8 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté.

Les familles monoparentales et les enfants en subissent de plein fouet les conséquences, avec un seuil de pauvreté fixé à 1 073 euros mensuels pour une personne seule. En 2024, le taux reste autour de 15 % et les prévisions pour 2025 n’annoncent aucune amélioration.

Le niveau de vie médian stagne à 2 150 euros mensuels, tandis que les revenus des plus riches progressent. Les aides au logement et minima sociaux peinent à freiner cette vague.

Déficit public, dette explosive et balance commerciale négative

Le déficit commercial atteint 164 milliards d’euros en 2022, 99,6 milliards en 2023 et 81 milliards en 2024. La dépendance énergétique et industrielle plombe la compétitivité française. La balance courante reste négative, à -1,2 % du PIB.

Le déficit public s’emballe aussi. Malgré la limite européenne de 3 % du PIB, il atteint 175 milliards en 2024, soit 6 % du PIB. Ce désastre découle d’une hausse des dépenses de 73 milliards sans recettes équivalentes.

Les soutiens post-Covid et énergétiques creusent encore le déficit. Aucun retour à l’équilibre n’est prévu et les projections pour 2025 annoncent 5,6 à 5,7 % du PIB.

La dette publique atteint 113,2 % du PIB en 2024, soit 3 345 milliards d’euros. Cette lourde charge pourrait grimper à 114,1 % début 2025, avec 118,4 % en 2026.

L’illusion du plein-emploi et une éducation en perdition

L’emploi, présenté comme un succès avec un taux global de 7,5 % en 2025, masque de fortes disparités. Chez les 15-24 ans, le chômage atteint 19 % en 2024 et 2025, loin du plein-emploi promis par Macron.

Une génération entière est confrontée à la précarité et au décrochage scolaire. Les résultats PISA 2022 confirment ce déclin éducatif.

Seuls 7 % des élèves français figurent parmi les « top performers » en mathématiques, contre 9 % en moyenne OCDE, avec une chute inédite de 20 points au score global.

Violence en hausse et immigration

La sécurité intérieure illustre un autre échec sous Macron. En 2024, les tentatives d’homicide augmentent de 7 %, poursuivant une hausse moyenne de 8 % par an depuis 2016, liée à la délinquance organisée et aux trafics.

L’immigration accentue la pression. Les demandes d’asile dépassent 167 000 en 2023 et se stabilisent à 153 715 en 2024. La France reste en tête en Europe pour les procédures accélérées, saturant les systèmes d’accueil et polarisant le débat public.

Par ailleurs, plus de 40 associations ont été dissoutes sous la Ve République, symbole d’un échec profond de gouvernance.

Instabilité politique : l’échec du gouvernement de Macron

Enfin, le président Macron a connu trois successions de premier ministre. Gabriel Attal démissionne en juillet 2024 après la dissolution de l’Assemblée nationale.

Michel Barnier est renversé en décembre 2024. François Bayrou, nommé en janvier 2025, chute en septembre à la suite d’un vote de défiance.

Cette paralysie, initiée par la dissolution de juin 2024, révèle une crise démocratique profonde. Selon le politiste Rémi Lefebvre, le lien représentatif s’étiole, nourri par la défiance et la fragmentation sociale.

Le baromètre Cevipof 2025 indique que seulement 20 % des Français font confiance aux politiques, contre 23 % au gouvernement. La lassitude, ressentie par 40 % des Français, et la méfiance, partagée par 45 %, dominent.

