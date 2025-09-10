Signal lance un abonnement : chiffrement multimédia, backup… ça vaut le coup ?

Signal passe au payant et promet un abonnement utile pour ses utilisateurs. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Tout laisse penser que oui.

Vous avez déjà connu ce moment de panique en voyant disparaître un document important ? On l’a tous vécu, surtout quand c’est irréversible. Avec le nouvel abonnement Signal, vous pouvez souffler. Cette fonctionnalité vous offre un espace sécurisé pour sauvegarder vos messages et vos médias en toute tranquillité.

Pourquoi souscrire à l’abonnement Signal ?

Commençons par le début. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, la Fondation Signal (ou Signal Technology Foundation) est une organisation américaine à but non lucratif. Créée en 2018 par Moxie Marlinspike et Brian Acton, sa mission est de développer des outils open source qui protègent la vie privée et rendent la communication plus sûre.

Jusqu’ici, Signal vivait principalement grâce aux dons annuels de ses utilisateurs. Mais nouveauté cette année, l’application lance pour la première fois un abonnement payant. Le tarif ? 1,99 $ par mois.

En échange, vous obtenez un espace de sauvegarde de 100 Go pour stocker vos messages, photos, vidéos et fichiers. Le tout est conservé indéfiniment sur les serveurs internes de Signal.

Until now, if you lost or broke your phone, your Signal message history was *gone,* a real challenge for everyone whose most important conversations happen in Signal. So, with careful design and development, we’re rolling out opt-in secure backups. https://t.co/dcSnXEWXXg… — Signal (@signalapp) September 8, 2025

Et la sauvegarde gratuite alors ? Elle existe toujours. Mais face à l’abonnement payant de Signal, ses limites sont bien plus strictes. Elle n’offre que 100 Mo d’espace, avec une durée de conservation de 45 jours maximum.

Certes, avec l’abonnement, vous êtes assuré de garder vos conversations, médias et souvenirs à l’abri. Cela même si votre téléphone est volé, perdu ou cassé. Un vrai soulagement pour celles et ceux qui attachent une grande importance à la conservation de leurs échanges.

Et la sécurité dans tout ça ?

Rassurez-vous, Signal n’a pas négligé cet aspect. D’abord, la sauvegarde est chiffrée de bout en bout, comme avec WhatsApp. Impossible donc pour quiconque d’accéder à vos discussions. Pas même Signal.

Use Signal.



We promise, no AI clutter, no surveillance ads—whatever the rest of the industry does.



We lead we don’t follow❤️ pic.twitter.com/11naKMBLlw — Meredith Whittaker (@mer__edith) June 17, 2025

L’archivage se fait tous les jours, chaque nouvelle sauvegarde remplaçant la précédente. Signal précise néanmoins que les messages éphémères ou supprimés dans les dernières 24 heures ne sont jamais inclus.

Toutefois, les développeurs prévoient d’aller encore plus loin. Ils veulent offrir la possibilité d’exporter les sauvegardes vers des services de stockage externes choisis par l’utilisateur.

En plus, vos sauvegardes ne sont liées ni à votre compte Signal, ni à votre mode de paiement, histoire de préserver au maximum votre anonymat.

Voilà qui devrait aussi vous rassurer. L’accès à vos sauvegardes repose uniquement sur une clé privée de 64 caractères. Et attention, cette clé n’est jamais envoyée aux serveurs de Signal.

« La perdre signifie perdre définitivement l’accès à votre sauvegarde sans que Signal ne puisse vous aider à la récupérer » avertit la fondation. Alors, conservez-la précieusement.

Bonne nouvelle pour les impatients. L’abonnement Signal est déjà disponible pour les utilisateurs Android via la version bêta de l’application. La fondation promet d’élargir rapidement l’accès à iOS et Desktop.

