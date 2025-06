Le nouveau Bigster de Dacia peut t’amener à 1450 km sans broncher

Dacia frappe fort avec le nouveau Bigster G-140 : un SUV hybride compatible GPL, taillé pour aller loin sans vider le portefeuille.

Le nouveau Bigster mesure 4,57 mètres de long et marque un changement dans le design Dacia. Il affiche une silhouette plus imposante, mais aussi une finition plus soignée que ses frères Duster et Jogger. Ce SUV inaugure des équipements encore inédits chez le constructeur roumain, tout en conservant son ADN accessible. Sous le capot, il embarque un bloc hybride de 155 chevaux. Cette motorisation devrait logiquement apparaître prochainement sur d’autres modèles de la galaxie Renault. Mais ce n’est pas tout.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Le Bigster G-140 introduit une configuration doublement inédite : GPL et hybridation légère. Cette déclinaison repose sur un moteur essence 1.2 turbo, poussé à 140 chevaux. Une vraie montée en puissance par rapport aux 100 chevaux habituels des modèles GPL de la marque. La motorisation s’appuie sur un système mild-hybrid 48 volts, conçu pour alléger les émissions sans perturber la conduite. Elle conserve une boîte manuelle à six vitesses, fidèle aux habitudes des modèles Dacia.

Malus réduit, autonomie décuplée

Côté chiffres, le Bigster G-140 de Dacia affiche seulement 114 g/km de CO₂ en cycle WLTP, en mode GPL. Cela ramène le malus écologique 2025 à 75 euros, contre 240 euros pour la version essence classique de même puissance. Le tarif, lui, reste inchangé : 24 990 euros en finition Essential. Comptez 26 500 euros pour la version Expression et 28 300 pour les finitions Extreme ou Journey. Un combo très compétitif sur le marché.

Ce SUV embarque deux réservoirs de 50 litres chacun, l’un pour le GPL et l’autre pour l’essence. Résultat : une autonomie maximale de 1 450 km selon les estimations officielles. De quoi envisager des trajets longue distance sans stress, avec des arrêts carburant moins fréquents. Ce chiffre place le Bigster G-140 parmi les véhicules les plus endurants de sa catégorie, sans sacrifier la puissance ni le confort.

Pour l’instant, seul le Bigster peut profiter de ce moteur G-140 hybride-GPL. Mais cette combinaison pourrait très vite faire son apparition sur d’autres modèles. Le Duster et le Jogger semblent les candidats les plus logiques pour hériter de cette motorisation économique et polyvalente. Le constructeur n’a encore rien annoncé, mais l’efficacité du modèle pourrait accélérer les choses.

Une stratégie d’évolution bien calculée

Dacia continue de faire évoluer son image sans renier ses fondamentaux. Avec ce Bigster G-140, elle répond à la demande d’un public attaché au bon rapport qualité/prix, tout en y ajoutant une touche de technologie et de respect environnemental. L’arrivée du GPL sur un modèle aussi équipé montre que sobriété et ambition peuvent cohabiter.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.